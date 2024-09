Spojené království uvalilo sankce na 10 lodí v rámci zásahu proti ruské stínové ropné flotile

12. 9. 2024

čas čtení 3 minuty





Tyto tankery jsou považovány za jádro nelegální operace, která převáží plyn a ropu k financování válečného úsilí Moskvy



Spojené království podniklo nové kroky k potlačení ruské stínové flotily vyvážející ropu a financující moskevskou válečnou mašinérii: ministerstvo zahraničí oznámilo uvalení sankcí na 10 lodí, které jsou podle něj jádrem této operace.

Rusko má rozsáhlou flotilu často nezpůsobilých k plavbě a stárnoucích tankerů, které přepravují ruský plyn a ropné produkty po celém světě. Vývoz ropy je pro Vladimira Putina nejkritičtějším zdrojem příjmů pro financování války na Ukrajině a v roce 2023 bude představovat přibližně čtvrtinu ruského rozpočtu.



Britský ministr zahraničí David Lammy při svém projevu na cestě do Kyjeva, kde se setkává s ukrajinskými představiteli, uvedl: „Putinova válečná mašinérie je financována temným a nezákonným ekonomickým systémem, který je tato vláda odhodlána destabilizovat.



Dnešní sankce dále podkopávají schopnost Ruska obchodovat s ropou prostřednictvím své stínové flotily. Spolu s našimi partnery budeme Rusku i nadále vysílat jasný signál, že mezinárodní společenství stojí na straně Ukrajiny a že tuto nezákonnou flotilu nebudeme tolerovat.



Rusko bylo nuceno vynaložit více než 8 miliard dolarů na vybudování této stínové flotily, ale vzhledem k tomu, že sankcionované tankery zahálejí a nemohou nakládat ropu, jsme odhodláni učinit z Putinovy investice drahý chybný krok Kremlu. Naše akce pomůže čelit ruským pokusům o podkopání a vyhnutí se ekonomickým sankcím.“



Všechny lodě, proti nimž je útok namířen, jsou popsány jako „velkoobjemoví pachatelé“ - plavidla, která pracují nepřetržitě, aby přepravila co nejvíce ruské ropy. Těmto lodím bude nyní zakázáno vplouvat do britských přístavů a bude jim odepřen přístup do britského rejstříku lodí.



Jen tři z plavidel, na něž se opatření zaměřila, Nikolaj Zujev, NS Asia a Zaliv Aniva, od února 2022, kdy začala ruská invaze na Ukrajinu v plném rozsahu, dohromady přepravily ruskou ropu v hodnotě více než 5 miliard dolarů.



Rozsáhlá a nedávno vytvořená stínová flotila se stala největší mezerou v úsilí Západu zabránit Rusku, aby nadále financovalo svou válku prostřednictvím vývozu ropy.



Ve snaze zastavit tyto příjmy, ale také zabránit prudkému nárůstu ceny ropy se skupina G7 dohodla, že zablokuje pojištění každé lodi, která prodává ropu za cenu vyšší než 60 dolarů za barel. Stínová flotila se rozrostla, aby politiku G7 obešla, ale podle analytiků je jádrem této operace relativně malý počet lodí.



Velká Británie tvrdí, že předchozí sankce proti jednotlivým stínovým lodím způsobily, že plavidla byla podstatně narušena a naprostá většina z nich stála mimo přístavy a nemohla pokračovat v obchodování s ruskou ropou.



Nejnovější oznámení zvyšuje celkový počet lodí stínové flotily, proti nimž jsou sankce namířeny, na 25 a navazuje na červencovou „výzvu k akci“ Spojeného království k zastavení tohoto obchodu.



Sankce dosud připravily Rusko od února 2022 o aktiva a příjmy v hodnotě více než 400 miliard dolarů. To odpovídá dalším čtyřem letům financování invaze. Spojené království se v rámci svého sankčního režimu vůči Rusku zaměřilo na více než 2 000 osob a subjektů.





Uvedeným lodím bude zakázáno vplout do přístavu ve Spojeném království, může jim být vydán příkaz k pohybu nebo vplutí do přístavu, mohou být zadrženy a bude jim odepřeno povolení k registraci v britském lodním rejstříku.







Podrobnosti v angličtině ZDE

