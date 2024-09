Afghánské ženy se sešly v Albánii, aby se „vzepřely“ represím Talibanu

12. 9. 2024

čas čtení 3 minuty

Organizátorky mezinárodního summitu doufají, že vytvoří tlak na zrušení zákonů, včetně zákazu mluvit na veřejnosti pro ženy



Více než 130 afghánských žen se sešlo v Albánii na summitu všech afghánských žen, jehož cílem je vytvořit jednotný hlas zastupující afghánské ženy a dívky v boji proti pokračujícím útokům na lidská práva ze strany Talibanu.



Některým ženám, které se pokoušely na summit dostat zevnitř Afghánistánu, bylo zabráněno v cestě, byly staženy z letů v Pákistánu nebo zastaveny na hranicích. Jiné ženy přicestovaly ze zemí, jako je Írán, Kanada, Spojené království a USA, kde žijí jako uprchlice.



Summit, který se připravuje již dva roky, hostí albánská vláda v Tiraně poté, co řada jiných vlád v regionu to odmítla, uvedli organizátorky.



Fawzia Koofi, ženská aktivistka a bývalá afghánská poslankyně, jejíž organizace Women for Afghanistan summit uspořádala, uvedla: „V těchto třech dnech se afghánské ženy ze všech společenských vrstev setkávají, aby sjednotily své úsilí na scénářích změny současného stavu v době, kdy jsou podle afghánských žen zcela vymazávány z veřejné sféry.



„Naším cílem je dosáhnout shody a stanovit strategii, jak přimět Taliban k odpovědnosti za porušování lidských práv, kterého se dopouští, a jak zlepšit ekonomickou situaci žen uvnitř země.“





Summit se koná několik týdnů poté, co Taliban zveřejnil nové zákony o „neřestech a ctnostech“, které zakazují, aby byl hlas žen slyšet na veřejnosti, a zavádějí povinnost žen zcela zahalovat své tělo mimo domov.

V loňském roce byla zahájena kampaň za to, aby bylo zacházení Talibanu se ženami uznáno jako „genderový apartheid“ a zločin proti lidskosti podle mezinárodního práva, a to ve snaze pohnat tuto skupinu k odpovědnosti.







Podrobnosti v angličtině ZDE

„To, že jsme tu společně, je aktem vzdoru. Nenecháme se umlčet,“ prohlásila Seema Ghaniová, bývalá ministryně za vlády Hamída Karzáího a nyní aktivistka za práva žen, která zůstala v Afghánistánu a věnuje se humanitární činnosti. „Ženy a dívky uvnitř Afghánistánu žijí každý den životy, které ovládá strach. Jen vyjít z domu je pro ně utrpení.“„Svět jde dál, ale my jsme tady, všichni společně, abychom se pokusili zajistit, že se na nás nezapomene. Nejsme tu všichni proto, abychom se navzájem shodli, ale jsme tu proto, abychom mluvili, debatovali a snad skončili jednotně,“ řekla Ghaniová.Organizátorky doufají, že na konci třídenního summitu zveřejní soubor požadavků či pokynů pro mezinárodní společenství, v nichž bude uvedeno, jak chtějí afghánské ženy reagovat na systematické útoky Tálibánu na jejich práva a svobodu.Během tří let, kdy Taliban převzal kontrolu nad Afghánistánem, nemohou ženy vykonávat většinu placených zaměstnání, nemohou chodit do veřejných parků, jsou vyloučeny z trestního soudnictví a dívky nesmějí chodit na střední nebo vysokou školu. Taliban rovněž obnovil kamenování žen za trestné činy, jako je cizoložství.