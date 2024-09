Útok DDOS

12. 9. 2024

Tak náš server byl přibližně do půl desáté ve čtvrtek dopoledne nefunkční, došlo k velkému útoku DDOS.. Jsme velmi vděčni Janu Panochovi z firmy Dempsey and Clark, který desítky let poskytuje Britských listům zadarmo server, že proti útoku rychle operativně zasáhl. Děkujeme.

