Ruská agrese na Ukrajině: Rusko zahájilo svou protiofenzívu v Kursku

12. 9. 2024

Moskva tvrdí, že porazila ukrajinské jednotky v několika vesnicích, ale Ukrajina to nezávisle nepotvrdila ani se k tomu bezprostředně nevyjádřila



Podle promoskevských válečných bloggerů a vysokého ruského velitele zahájily ruské síly "významnou" protiofenzívu proti ukrajinským jednotkám v ruské Kurské oblasti.



Proukrajinští pozorovatelé rovněž informovali o těžkých bojích v části okupované oblasti a o možném znovudobytí ruských vesnic.



Ruské síly údajně obsadily několik vesnic na západě území, které Ukrajina okupovala, a zatlačily ukrajinské síly na východ od řeky Malá Lokňa jižně od Snagostu. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že porazilo ukrajinské jednotky u několika vesnic.



Ukrajina to nezávisle nepotvrdila ani se k tomu bezprostředně nevyjádřila.

Ukrajinské letectvo ve čtvrtek uvedlo, že během noci sestřelilo 44 z 64 bezpilotních letounů, které Rusko odpálilo. Ruské síly rovněž použily pět raket, dodalo letectvo v prohlášení zveřejněném v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram.



Institut pro studium války ve čtvrtek ráno uvedl, že v této fázi by bylo „předčasné vyvozovat závěry“ ohledně protiútoků:



„Velikost, rozsah a potenciální vyhlídky ruských protiútoků v Kurské oblasti z 11. září jsou nejasné a situace zůstává podle této zprávy proměnlivá... Ukrajinské síly údajně zahájily nové útoky proti ruským protiútokům západně od Snagostu a v celém ukrajinském salientu v Kurské oblasti.“ Generálmajor Apti Alaudinov, který velí čečenským speciálním jednotkám Achmat bojujícím v Kursku, uvedl, že ruské jednotky přešly do ofenzívy a převzaly zpět kontrolu nad asi 10 osadami v Kursku.



Britský ministr zahraničí David Lammy a jeho americký protějšek Antony Blinken se po návštěvě Ukrajiny vrátili do Polska. Dvojice se vydala nočním vlakem z Kyjeva a v 6.30 místního času překročila hranice východního Polska.



Americký ministr zahraničí Antony Blinken zatím nejsilněji naznačil, že se Bílý dům chystá zrušit omezení pro Ukrajinu, aby používala zbraně dlouhého doletu dodané Západem na klíčové vojenské cíle uvnitř Ruska. Má se za to, že rozhodnutí již bylo učiněno mezi čtyřma očima. Blinken a britský ministr zahraničí David Lammy se ve středu v Kyjevě setkali s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.



Britské vládní zdroje naznačily, že již bylo přijato rozhodnutí umožnit Ukrajině používat řízené střely Storm Shadow na cíle uvnitř Ruska, ačkoli se neočekává, že by bylo veřejně oznámeno v pátek, kdy se britský premiér Keir Starmer setká ve Washingtonu s Joe Bidenem.





Ruské bezpilotní letouny poškodily energetickou infrastrukturu ve městě v Sumské oblasti a zranily 14 lidí, sděluje Ukrajina



Ruské bezpilotní letouny způsobily značné škody na energetické infrastruktuře severoukrajinského města Konotop při nočním útoku, který zranil nejméně 14 lidí a přerušil dodávky elektřiny do osady, uvedli ve čtvrtek místní představitelé.



Podle zprávy tiskové agentury Reuters záchranáři pracovali na obnovení dodávky elektřiny ve městě, které mělo před válkou asi 83 000 obyvatel. Regionální představitelé uvedli, že během útoku došlo k deseti výbuchům, a starosta Artem Semenikhin řekl, že energetická soustava je v kritickém stavu.



„V současné době energetici dělají vše pro to, aby zajistili dodávky elektřiny do nemocnice a vodovodního systému,“ řekl ve čtvrtek v ranních hodinách. Dodal, že nemocnice nadále fungují.



Konotop se nachází v Sumské oblasti, která je v posledních týdnech obzvláště terčem útoků Ruska.



Úder na Konotop byl součástí širšího ruského útoku s využitím 64 bezpilotních letounů, uvedlo letectvo. Podle něj jich sestřelilo 44 nad devíti různými regiony.



Semenichin podle agentury Reuters uvedl, že úřady v Konotopu nevědí, kdy bude obnoven přívod elektřiny, a plánují dodávat vodu každou hodinu.



Útok také poškodil sedm obytných domů, zdravotnická a vzdělávací zařízení, obchod, banku a úsek městské tramvaje, uvedli regionální prokurátoři a místní úředníci.



Útok ruského dronu způsobil také požár ve skladu nábytku v centrální Chmelnycké oblasti, který se záchranné složky ráno stále snažily uhasit, uvedl gubernátor Serhij Tiurin.



Gubernátor severní Černihivské oblasti uvedl, že Rusko v uplynulém dni zintenzivnilo své útoky a způsobilo škody na infrastruktuře regionu. Co přesně bylo zasaženo, neuvedl, informuje agentura Reuters.













