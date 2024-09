Proč zůstat jen u snídaně? My pediatři si myslíme, že všichni žáci základních škol v Anglii by měli mít obědy zdarma.

11. 9. 2024

Přibývá dětí s chronickými zdravotními potížemi. Vláda jim musí pomoci



(V Česku se ovšem návrh poskytovat školním dětem snídaně a obědy zadarmo odmítá jako "komunismus")



Jako národ se nacházíme na křižovatce v oblasti zdraví dětí. Čekací listiny nemocnic prudce rostou a děti nyní tvoří tři čtvrtiny všech pacientů, kteří čekají na komunitní zdravotní služby déle než rok. Když jsou nakonec léčeny, jejich příznaky jsou chronické a složitější, píše Steve Turnerm prezident britské Královské vysoké školy pediatrie a dětského zdraví (Royal College of Paediatrics and Child Health).



Jako pediatr a předseda Královské vysoké školy pediatrie a dětského zdraví (RCPCH) s hrůzou sleduji, jak se to všechno vyvíjí. Krize životních nákladů se podepsala na zdraví našich dětí. Každý pátý rodič tvrdí, že v důsledku krize životních nákladů utrpělo fyzické zdraví jeho dítěte. Nepřekvapuje mě, že počet dětí s osmi a více chronickými zdravotními potížemi se zdvojnásobil ze 7,6 % v roce 2012 na 14 % v roce 2018. Jako národ se nacházíme na křižovatce v oblasti zdraví dětí. Čekací listiny nemocnic prudce rostou a děti nyní tvoří tři čtvrtiny všech pacientů, kteří čekají na komunitní zdravotní služby déle než rok. Když jsou nakonec léčeny, jejich příznaky jsou chronické a složitější,



V loňském roce téměř polovina školních zdravotních sester uvedla, že se denně nebo týdně setkávají s dětmi, které trpí kvůli nedostatku zdravých potravin. Jedním z tragických faktů, který skutečně odhaluje neutěšený zdravotní stav našich dětí, je skutečnost, že odstranění zkažených zubů je ve Spojeném království nejčastějším zákrokem u dětí. Hlavní příčinou zubního kazu je špatná strava. Mezitím byl růst celé generace po dlouhém období úsporných opatření doslova zakrnělý: Britské pětileté děti jsou ve srovnání se svými vrstevníky v Evropě menší.



Tento hrozný trend může samozřejmě zvrátit pouze široká škála opatření zahrnující stravování, bydlení a vzdělávání. Existuje však jedna politika, která našim dětem přinese významné a dlouhodobé výhody: rozšíření bezplatného školního stravování pro každé dítě na základní škole.



Proto se RCPCH a 23 000 pediatrů, které zastupuji, připojilo ke kampani Národního odborového svazu pro vzdělávání No Child Left Behind. Pediatři uvítali závazek labouristů zavést bezplatné školní snídaně pro všechny děti na základních školách v Anglii a doufáme, že toto zavádění bude zahájeno bezodkladně. Je to dobrý začátek - ale nestačí to.



V Anglii máme napůl hotovou práci. Bezplatné školní stravování je univerzální pro děti v 1. a 2. ročníku. Od 3. ročníku však přestává a miliony dětí přicházejí o zdravý teplý školní oběd. Neexistuje žádný lékařský důvod, proč dětem v tomto věku tento program odepřít.



Na začátku tohoto roku se londýnský starosta Sadiq Khan zavázal k trvalému rozšíření bezplatného školního stravování pro všechny, protože důkazy ukázaly, že když mají žáci ve škole každý den teplé a výživné jídlo, téměř všechny klíčové ukazatele zdraví a vzdělání se zlepšily. Wales také dokončil zavádění univerzálního bezplatného školního stravování na základních školách - což dokazuje, že vláda má spoustu příkladů, které může následovat i jinde.



Jako lékaři víme - a je to i zdravý rozum - že prevence je lepší než léčba. Mnoho celoživotních tělesných a duševních zdravotních problémů vzniká, když děti vyrůstají s neřešeným špatným zdravotním stavem a mnohočetnými nemocemi. Se zdravými návyky se začíná brzy. Chcete-li předcházet celoživotním chronickým zdravotním problémům, proč nezačít se zásahy již v dětství? Je to prostě zdravý rozum. Podporou zdravého stravování dětí ve škole podporujeme jejich zdravý život dnes i zítra.





Chceme-li z Británie učinit „nejlepší zemi, kde vyrůst, a nejlepší zemi, kde zestárnout“, jak odvážně plánuje premiér Keir Starmer, musí tato vláda rychle přijmout opatření, aby zvrátila roky zhoršujícího se zdraví dětí. Tam, kde minulé vlády selhaly, mohou labouristé prorazit. Potřebujeme bezplatné školní stravování pro všechny.







