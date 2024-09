Filmový festival v Benátkách. Americká židovská režisérka vyjadřuje při převzetí ceny solidaritu s Palestinou

10. 9. 2024

„Jsem solidární s palestinským lidem a jeho bojem za osvobození.“ Americká režisérka židovského původu Sarah Friedlandová vyjadřuje solidaritu s palestinským lidem v 336. den izraelské genocidy v Gaze a 76. rok okupace, když přebírá cenu Luigiho de Laurentiise za nejlepší první film za snímek Familiar Touch.

“I stand in solidarity with the people of Palestine and their struggle for liberation”



"I stand in solidarity with the people of Palestine and their struggle for liberation"

Jewish American filmmaker Sarah Friedland speaks in solidarity with the Palestinian people on the 336th day of Israel's genocide in Gaza, and 76th year of occupation as she accepts the Luigi…