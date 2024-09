Channel 4 News: Izraelské rakety opět zasáhly přeplněný stanový tábor pro vysídlené Palestince na jihu Gazy

11. 9. 2024

čas čtení 2 minuty

Moderátor, Channel 4 News, úterý 10. září 2024, 19 hodin: izraelské rakety opět zasáhly přeplněný stanový tábor pro vysídlené Palestince na jihu Gazy. Podle ministerstva zdravotnictví, které řídí Hamás, bylo nalezeno 19 mrtvol a 60 lidí bylo zraněno v táboře Al Mawasi, který Izrael označil za humanitární bezpečnou zónu. Armáda uvedla, že se zaměřila na velitelské centrum Hamásu. Reportáž našeho zahraničního zpravodaje Secundera Kermaniho obsahuje znepokojivé podrobnosti.





Reportér: Ohromení a zničení Palestinci se dívají na následky včerejších smrtících izraelských úderů. Utekli sem, hledajíce bezpečí, ale takzvaná humanitární zóna je opakovaně terčem útoků. Toto je jeden z kráterů, které po nich zůstaly, Izraelská armáda uvedla, že zasáhla vysoce postavené operativce Hamásu v oblasti, ale Hamás a místní obyvatelé sdělují, že oběti byli civilisté.

Žena: „Spali jsme a najednou jsme uslyšeli zvuk velkých úderů, asi 5 nebo 6 úderů, jeden po druhém. Všechno hořelo. Rychle jsme přišli zachránit lidi. Viděli jsme ženy rozsekané na kusy, děti rozsekané na kusy a mrtvé. Lidé se stále pohřešují.“





Na tomto malém kousku země dlouhém 10 kilometrů se tísní více než milion lidí, kteří se snaží přežít v zoufalých podmínkách.





Žena: „Smrt nás obklopuje na každém místě a my nevíme, kam jít. Kde jsou arabské země, které by měly stát při nás? Pomalu umíráme. Izraelci by nás měli prostě zabít a skoncovat s námi.“





Reportér: Na severní hranici Izraele se ministr obrany země setkal s vojáky, kteří čelí Hizballáhu, a řekl jim, že těžiště války se brzy přesune z Gazy na tuto frontu. Žádné řešení konfliktu v Gaze však zřejmě nečeká. V Londýně se dnes americký ministr zahraničí zaměřil na Ukrajinu. Anthony Blinken však trvá na tom, že dohody o příměří mezi Izraelem a Hamásem lze dosáhnout.





Blinken: Více než 90 % otázek bylo dohodnuto. Zůstala jen hrstka otázek, dokonce ani ne hrstka otázek. Které jsou podle našeho soudu obtížné, ale plně řešitelné.





Ve skutečnosti se však zdá, že hrozné utrpení bude pokračovat, protože rozhovory uvízly na mrtvém bodě. Před nemocnicí v Chánisu příbuzní těch, kteří zahynuli při včerejší stávce. Otec svírá zakrvácený rubáš. Jak utěšit něčí bolest, když se zdá, že je tak málo naděje?