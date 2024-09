Kurská ofenzíva: Celkové hodnocení

11. 9. 2024

Existují velmi rozdílné odhady dopadu překvapivé vojenské ofenzívy Kyjeva, která vedla k tomu, že ukrajinské síly okupovaly území v Kurské oblasti, přičemž ruské síly takřka nekladly odpor.

Někteří to považují za velký triumf Kyjeva, který ponížil Putina, posílil ukrajinskou morálku a dal Kyjevu vyjednávací trumf pro snahu o stažení Ruska z mezinárodně uznávaného ukrajinského území, které nyní okupují Putinovy síly. Velký počet ruských vojáků, kteří byli zajati Ukrajinou nebo se jí právě vzdali, také dává Kyjevu páku pro snahu o návrat ukrajinských vojáků zajatých Ruskem.

Jiní však vidí ukrajinskou okupaci ruského území v Kurské oblasti jako ztracenou naději, protože nezastavila drtivý postup Ruska proti silám Kyjeva na Ukrajině. Poukazují na to, že kyjevská ofenzíva v Kursku odvedla síly z řad těch ukrajinských jednotek, které se brání proti ruskému postupu v Doněcku.

Jak se tato situace vyvine? Zdá se vysoce pravděpodobné, že pokud bude ruský postup na východní Ukrajině pokračovat, pak Kyjev bude muset přesunout své síly, které jsou nyní v Kursku, zpět na východní Ukrajinu. Ukrajinský tlak na obsazení ještě většího ruského území, i kdyby byl úspěšný, by odvedl více ukrajinských vojáků z východní Ukrajiny, čímž by usnadnil Putinův postup tam. Nic z toho nevěstí pro ukrajinskou pozici nic dobrého.

Je však skutečně šokující, že ukrajinské síly byly schopny obsadit značnou část ruského území, že ruské síly, které tam byly přítomny, kladly tak malý odpor a že Putin rychle nepřemístil ruské síly z východní Ukrajiny do Kurska.

V poslední době se objevily zprávy, že Moskva přesunula do Kurska až 30 000 vojáků, ale hlavně je stáhla odjinud než z doněcké fronty – možná spíše proto, aby zastavila další ukrajinský postup do Kurska, než aby úplně vytlačila ukrajinské síly z Kurska.

Putin se rozhodl nepřemístit žádné ze svých sil zapojených do ruského postupu na východní Ukrajinu a riskovat zpomalení tohoto úsilí. Sám Putin poznamenal, že "hlavního cíle, který si nepřítel stanovil, zastavit naši ofenzívu na Donbasu, nebylo dosaženo. Navíc se teď nebavíme o postupu o 200 nebo 300 metrů. Takové tempo naší ofenzívy jsme na Donbasu už dlouho neměli."

Možná bude Kyjev nucen stáhnout své síly z Kurska, aby bojoval proti zrychlujícímu se ruskému postupu na východní Ukrajině. Ale dokud se tak nestane, vyvstává otázka: Pokud Putin není ochoten nebo schopen zabránit nebo vytlačit ukrajinské síly z Kurska, je Rusko zranitelné podobnými kroky jinde? Ukrajinské síly by mohly proniknout do jiných částí Ruska, i když by neměly faktor překvapení, který měl jejich postup do Kurska, a Kyjev by prostě nemusel mít dostatek vojáků pro takový krok.

Ale i další aktéři kromě Ukrajiny by mohli Putinovu zdánlivou toleranci vůči ukrajinské okupaci ruského území vnímat jako příležitost.

Mohl by nyní Putin účinně reagovat na vyhlášení nezávislosti ze strany dosud proruských vládců Čečenska nebo kterékoli – natož všech – ostatních muslimských republik na ruském severním Kavkaze? Mohl by Putin podobně účinně reagovat na krok Lukašenka nebo vůdců vojenského převratu, který by ho svrhl, aby zrušili běloruské spojenectví s Ruskem a usilovali o podporu Západu? Mohl by Putin vůbec účinně reagovat na krok Moldavska, možná s pomocí Ukrajiny, k opětovnému převzetí Ruskem ovládaného regionu Podněstří?

Tyto scénáře, stejně jako podobné, se nezdají být pravděpodobné. Na začátku roku 1989 však neuspěl ani pád komunistických režimů v celé východní Evropě, k němuž došlo v druhé polovině téhož roku. V prosinci 2010 se také nepředpokládalo, že sebeupálení frustrovaného tuniského prodejce produktů v tomto měsíci povede brzy poté k pádu několika arabských vlád.

Ukrajinská okupace ruského území v Kursku sama o sobě nemusí Putina na dlouho vyvést z míry. Pokud to však povede ostatní aktéry k závěru, že ukrajinská ofenzíva v Kursku ukazuje, že Putin není schopen účinně reagovat na cokoli, o čem uvažují, pak by Putin a jeho generálové mohli být zavaleni krizemi. Vše záleží na tom, zda ukrajinský vpád do Kurska bude mít kaskádový efekt nebo ne.

Zatím se tak ale nestalo.

