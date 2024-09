Mainstreamová média si všimla, že Izrael použil Hannibalovu směrnici, pouhých 11 měsíců poté, co o tom informovala nezávislá média

10. 9. 2024

čas čtení 3 minuty





Skuečností se to stává ovšem až tehdy, až se mainstreamová média rozhodnou...

Ironický komentář britské autorky Laury K., který je jako obvykle až nepříjemně blízko faktům



Mainstreamová média jsou nyní schopna exkluzivně odhalit, že Izrael použil Hannibalovu směrnici 7. října, tedy až 11 měsíců poté, co o tom informovala nezávislá média. Pro ty z vás, kteří to nevědí, Hannibal je izraelská směrnice, která říká, že je lepší zavraždit vlastní lidi, než je nechat zajmout jako rukojmí. Tímto způsobem se vyhnete trapným výměnám zajatců.



Jak uvádí ABC News, 28 izraelských vrtulníků 7. října bez rozdílu střílelo, dokud jim nedošla munice, a teprve po doplnění zásob si selektivně vybíraly cíle. Izrael zanechal stovky vozidel v ohořelé hromadě, na což bojovníci Hamásu, kteří přiletěli na rogalech, neměli palebnou sílu. Velitelé IDF vydali rozkaz k palbě na vlastní jednotky na třech různých místech, ale nevydali rozkaz k palbě na civilisty. Izraelští vojáci se však přesto rozhodli tak učinit a Izrael to samozřejmě ututlal.





Masovým vražděním vlastních civilistů měl Izrael veškeré ospravedlnění, které potřeboval k potrestání nejnebezpečnějších lidí na planetě... palestinských dětí. Tedy ne všechna ospravedlnění, Izrael si ještě musel vymýšlet lži, kdyby to náhodou nestačilo...



Naštěstí si Izrael vymyslel historky o sťatých hlavách dětí, o dítěti v peci, o dítěti vyříznutém z matčina lůna a ubodaném, o zapálených dětech a o hromadně znásilňovaných ženách. Jsem hrdá na to, že mainstreamová média nekriticky opakovala veškerou izraelskou propagandu, protože nám není dovoleno zpochybnit izraelskou lež - to můžeme až mnoho měsíců poté, co byla vyřčena. Proto nikdy nepadneme na úkor ověřovatelů faktů...



O Hannibalově směrnici sice informovala nezávislá média už před 11 měsíci, ale skutečností se to stalo až poté, co se o ní zmínili řádní novináři, jako jsem já. Předtím to byla „konspirační teorie“ a každý, kdo řekl opak, se provinil „krvavou pomluvou“.



Nezávislí novináři mohli mít k dispozici videa a očité svědky a informátory, kteří jim řekli, co se 7. října stalo, ale nepracovali pro korporaci a každý, kdo nepracuje pro korporaci, je fake news, i když říká pravdu. Jsem ráda, že jsme měli měsíce cenzury a vyhazování lidí z práce. Každý, kdo se pokusil odhalit pravdu před námi, si zaslouží všechno, co dostal.



Hamasem podporovaný Haaretz a Al-Džazíra o Hannibalovi informovaly už před několika měsíci, ale ty se za skutečná média nepočítají, že? Nicméně teď, když jsme se rozhodli, že se Hannibal opravdu stal, to smíte říct a pravděpodobně vás nevyhodí, ale možná vás zařadí na seznam sledovaných osob. Jste varováni.



Izrael 7. října pravděpodobně zabil stovky civilistů, ale to neznamená, že je oprávněná genocida Izraelců; neznamená to, že by mělo být vybombardováno 80 % budov v Izraeli; neznamená to, že by Izraelci měli žít ve stanech nebo být odvlečeni do hromadných znásilňovacích center; neznamená to, že by měli být zbaveni jídla, vody a léků. Pouze zasraná zrůda by navrhovala, že je v pořádku to dělat lidským bytostem za jakýchkoli okolností. Naštěstí Palestince za lidské bytosti nepovažujeme.

0