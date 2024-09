Gaza: Mrtvé ženy a děti

9. 9. 2024

čas čtení < 1 minuta

Izraelská výmluva, že zasáhl další údajné velitelské středisko Hamásu, se tvyčerpává. Důkazy nikdy nejsou předloženy, ale mrtvé ženy a děti ano.

Během uplynulého měsíce izraelská armáda bombardovala 16 škol, které slouží jako úkryty v Gaze, z toho 15 v severní části pásma Gazy. Výsledkem útoků bylo 217 mrtvých Palestinců a stovky zraněných, z nichž mnohé byly ženy a děti.



