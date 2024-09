Vývojář se obává kolapsu evropských energetických sítí

9. 9. 2024

Moderní solární systémy jsou často napojeny na cloudové služby výrobců. Jeden z vývojářů v tom vidí velkou hrozbu pro naše dodávky energie





Zkušený nizozemský vývojář softwaru Bert Hubert se obává o stabilitu evropské elektrické sítě. Příčinou jeho obav je nespočet solárních modulů, které dnes najdeme u firem i soukromých uživatelů a které jsou obvykle spravovány centrálně. Ta se obvykle provádí prostřednictvím cloudových služeb výrobce, které v tomto případě představují jediný bod selhání.



„Jsme nyní zranitelnější než kdy jindy, protože v zemi, jako je Nizozemsko, je v současné době 15 GW elektřiny řízeno ze vzdálených míst a ani přesně nevíme kým. A tyto strany nepodléhají prakticky žádným zákonům ani regulacím,“ varuje Hubert. Podobná situace je i v případě tepelných čerpadel, domácích baterií a nabíjecích stanic pro elektromobily.





Protože vše probíhá přes výrobce, může všechny moduly libovolně zapínat a vypínat nebo zajišťovat vadný firmware, vysvětluje Hubert. Ačkoli to výrobce nemusí nutně dělat záměrně, existuje v tomto ohledu velký potenciál pro chyby. Jako příklad Hubert uvádí chybu v aktualizaci Crowdstrike, která v červenci způsobila pád milionů systémů Windows po celém světě kvůli drobné chybě.





Vývojář považuje připravovanou směrnici NIS2 za významný krok tímto směrem. Je však důležité, aby členské státy EU při implementaci NIS2 výslovně vyjasnily, že správci solárních zařízení spadají do působnosti směrnice, pokud jsou schopni instalovat aktualizace nebo zapínat či vypínat mnoho zařízení. V opačném případě by se správci snažili vyhnout své odpovědnosti.







Podle Huberta představují vážnou hrozbu cloudové platformy pro správu mnoha solárních zařízení. Miliony solárních panelů by mohly být vypnuty najednou, a to buď náhodně, úmyslně, nebo v důsledku hackerského útoku, což by mohlo způsobit kolaps celé evropské energetické sítě, vysvětluje vývojář.To je možné prostřednictvím střídačů, které jsou obvykle přímo nebo nepřímo připojeny k internetu, například za účelem přenosu statistik o výrobě energie příslušnému výrobci, které si pak majitel solárního systému může prohlédnout prostřednictvím aplikace nebo webové stránky. Toto připojení také umožňuje cíleně vypínat solární panely nebo instalovat nový firmware příslušného střídače.Přestože jednotlivé solární moduly nemohou způsobit velké škody, jejich obrovské množství, které se dnes vyskytuje, spolu s faktem, že jsou soustředěny jen na několika málo místech, skrývá velké riziko, pokračuje Hubert. „Do této situace jsme se dostali,“ říká vývojář. Tím by to však nemělo skončit.„Centralizovaná možnost vypnutí několika gigawattů elektrické energie musí být odstraněna, nebo musíme regulovat centrální správce jako energetické společnosti,“ požaduje Hubert.