USA se dívají jinam, když Izrael vraždí občany USA

7. 9. 2024

čas čtení 5 minut

Ať Izrael udělá cokoli, vždy mu to projde

Američanka Aysenur Ezgi Eygi byla zavražděna Izraelem během protestu proti rozšiřování nelegálních izraelských osad. Izraelský odstřelovač ji střelil do hlavy ve vesnici Beita v Nábulusu na okupovaném Západním břehu Jordánu, který není pod kontrolou Hamásu. IDF se vymlouvají na to, že někdo házel kamením, a tak samozřejmě stříleli slzný plyn a kulky do davu, čímž zabili nevinnou ženu, která právě dokončila univerzitu.

Židovský izraelský aktivista Jonathan Pollak potvrdil, že v oblasti se žádné házení kamení nekonalo a izraelští vojáci nebyli nijak ohroženi. I kdyby byl hozen kámen, skutečnost, že Izrael považuje střelbu do davu za rozumnou reakci na hození kamene, o mnohém vypovídá. Představte si, že by se to stalo ve Velké Británii...



(Autorem komentáře je "Ricky from Council Estate Media" ze Substacku)



Pokud vám není jasné, co se děje na Západním břehu Jordánu, města se změnila v ghetta a Izraelci kolem nich stále budují nové osady. Ničí také palestinské domy a násilně napadají domorodce.









Cílem Izraele je zabírat palestinskou půdu pomalým tempem, aby si toho svět nevšiml, ale genocida v Gaze dodala osadníkům odvahu tento proces urychlit. Svět nedělá nic, aby to zastavil, a když lidé mluví o bojkotu zúčastněných společností, naši politici se obracejí proti bojkotujícím! Palestinci jsou v podstatě odkázáni sami na sebe.





Palestinci jsou vždy zastřeleni a zabiti nebo zmrzačeni za pokojný protest proti nezákonnému jednání Izraele. Vzpomeňte si na to, až se ignoranti ze Západu budou ptát, proč se Palestinci nesnaží řešit věci mírovou cestou: oni se snaží a Izrael mírovou cestu vždy odmítá.





Je jasné, že západním médiím a politikům je to úplně jedno. Je předvídatelné, že média ani v titulcích nejmenovala Izrael jako vraha Aysenur Ezgi Eygi:









Srovnejte reakci USA s reakcí Turecka, jehož prezident označil Eygiho zabití za „vraždu“ a zdůraznil, že bude „pokračovat v práci na všech platformách, aby zastavil izraelskou okupační a genocidní politiku“. Jen si představte, že by takto mluvil americký prezident a média. Tato genocida by byla zastavena již před 11 měsíci.





Západní média se snažila zdůraznit, že Eygi byla Američanka „tureckého původu“, z čehož vyplývá, že protože nebyla bílé pleti a navíc byla aktivistka, byla to spravedlivá hra.





Jak podotkl jeden uživatel Twitteru: „Zajímavé, jak nikdy neříkají ‚Izraelec polského původu‘, když umírá.“





Kdyby média ráda poukazovala na to, že Netanjahu je Polák a Benny Gantz je Rumun a Bezalel Smotrich je Ukrajinec a všichni v Izraeli vlastně nejsou z Izraele, veřejnost by začala vidět, co to je: osadnický kolonialismus.





Sionisté by vás rádi přesvědčili, že je rasistické poukazovat na zemi původu, ale rasistické není vystupovat proti osadnickému kolonialismu, rasistické je ho podporovat. Odpor k sionismu je antirasistický postoj.





Sionismus je ideologie, která právě zabila krásnou Američanku a také 40 000 (supernízký odhad) Palestinců. Sionismus je také důvodem, proč jsou američtí politici ochotni přihlížet, i když jsou jejich vlastní občané vražděni, protože je důležitější stát na straně cizí mocnosti.





Spojené státy nám rády tvrdí, že budou vždy tvrdě jednat, když je v zahraničí zabit americký občan, ale Izraeli kupodivu dávají volný průchod. Eygi vražda není zdaleka jen ojedinělá. Provedl jsem vyhledávání a našel jsem jeden příklad za druhým, kdy izraelské síly zavraždily americké občany, často zastřelené za pokojný protest.





Mezi oběti patří Jacob Flickinger, Omar Abdulmajeed Assad, Shireen Abu Akleh, Rachel Corrie a Furkan Dogan. Ještě horší je, že čtyři ze zabitých byly děti: Mohammad Khdour (17), Tawfiq Abdel Jabbar Ajaq (17), Orwa Hammad (14) a Mahmoud Shaalan (16).





Navzdory jedné nesmyslné vraždě za druhou Spojené státy nikdy nepodnikly žádné smysluplné kroky proti Izraeli. Upřímně si myslím, že jsme se dostali do bodu, kdy kdyby Izrael zavraždil amerického prezidenta za nedostatečnou podporu, Kongres by se omluvil a poslal Izraeli další peníze.







