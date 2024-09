Američanku tureckého původu zastřelili Izraelci během protestu proti osadníkům na Západním břehu Jordánu

7. 9. 2024

Podle svědků na 26letou Ayşenur Ezgi Eygi stříleli vojáci Izraelských obranných sil, kteří byli rozmístěni na nedalekém poli



Američanku tureckého původu s dvojím občanstvím zastřelili izraelští vojáci při účasti na protestu proti osadnické expanzi na okupovaném Západním břehu Jordánu. Ayşenur Ezgi Eygi, šestadvacetiletá dobrovolnice protiokupačního Mezinárodního hnutí solidarity, zemřela v pátek v nemocnici poté, co byla během protestu v Beitě nedaleko Nábulusu střelena do hlavy, informovala palestinská tisková agentura Wafa.



Zdravotník Fayez Abdul Jabbar řekl zpravodajské síti Al-Quds News Network: „V [oblasti] obvykle dochází k týdenním střetům. Během těchto konfrontací [v pátek] armáda vystřelila dvě ostré kulky: jedna zasáhla cizinku a druhá další osobu, jejíž zranění je méně vážné.“ Dodal, že Eygi byla ošetřena cestou do nemocnice. Fouad Nafaa, ředitel nemocnice Rafidia v Nábulusu, uvedl, že se ji lékaři snažili oživit, ale zemřela na operačním stole.



Americké ministerstvo zahraničí naléhavě shromažďuje další informace o Eygiině „tragické“ smrti, uvedl mluvčí Matthew Miller, aniž by bezprostředně přisoudil Izraelcům odpovědnost za ni. Bílý dům ve svém prohlášení uvedl, že je „hluboce znepokojen“ touto vraždou a "usiluje o izraelské vyšetřování".



Izraelská vyšetřování však nikdy nic nevyšetří.





Jednání zprostředkovaná mezinárodními organizacemi, jejichž cílem je dosáhnout příměří a propuštění rukojmích v tomto již jedenáct měsíců trvajícím konfliktu, opakovaně uvázla na mrtvém bodě. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu je pod rostoucím tlakem spojenců, aby souhlasil s příměřím; trvá na tom, že izraelské jednotky se nemohou stáhnout z hranice mezi Gazou a Egyptem, což je pro Hamás červená linie.











Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, jehož vztahy s Izraelem se po útocích Hamásu ze 7. října a následné válce v Gaze dostaly na samé dno, na X uvedl: „Odsuzuji barbarský zásah Izraele proti civilnímu protestu proti okupaci na Západním břehu a modlím se za Boží milosrdenství pro naši občanku Ayşenur Ezgi Eygi, která při útoku přišla o život.Jako Turecko budeme i nadále na všech platformách usilovat o ukončení okupační a genocidní politiky Izraele ... a o to, aby se Izrael zodpovídal před zákonem za své zločiny proti lidskosti.“Eygi byla čerstvou absolventkou Washingtonské univerzity v Seattlu. Pramila Jayapalová, zástupkyně USA pro tuto oblast, ve svém prohlášení uvedla, že smrt Eygi je „strašnou tragédií“.„Můj úřad aktivně pracuje na shromažďování dalších informací o událostech, které vedly k její smrti,“ uvedla Jayapalová.„Jsem velmi znepokojena zprávami, že byla zabita vojáky Izraelských obranných sil (IDF). Netanjahuova vláda neudělala nic pro to, aby zastavila rozšiřování osad a osadnické násilí na Západním břehu Jordánu, které často podporují pravicoví ministři Netanjahuovy vlády. Zabití americké občanky je strašlivým důkazem této nesmyslné války v důsledku rostoucího napětí v regionu.“Všechny izraelské osady na Západním břehu jsou podle mezinárodního práva považovány za nelegální a Evyatar, částečně postavený na území Beity zabaveném v roce 2013, nebyl postaven s povolením izraelské vlády, a proto byl považován za osadu, která je podle izraelského práva nelegální. O budoucnost Evyataru se již několik let vedou spory u izraelských soudů, které pravidelně vyvolávají protesty na vysoké úrovni jak ze strany Palestinců, tak ze strany osadníků.V dubnu loňského roku se pochodu do Evyataru, který požadoval legalizaci této osady, zúčastnilo nejméně 1 000 lidí, včetně krajně pravicových členů vlády, jako jsou Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich a Simcha Rothman. Byl jedním z několika osad, které izraelský kabinet minulý měsíc legalizoval.Podle lidskoprávních skupin bylo od roku 2021 při protestech souvisejících s Evyatarem zabito izraelskými vojáky nejméně 10 Palestinců, včetně dvou dětí. Minulý měsíc byl během pátečního protestu postřelen do nohy další občan USA, který se dobrovolně účastnil protestů s palestinskými obyvateli. Izraelská armáda uvedla, že muž byl „náhodně zraněn“.Násilí osadníků vůči Palestincům na Západním břehu se od 7. října prudce zvýšilo a donutilo desítky komunit opustit své domovy. Palestinští představitelé a skupiny hájící práva dlouhodobě obviňují IDF, že útokům osadníků přihlížejí nebo se k nim dokonce připojují.Několik západních spojenců Izraele, včetně USA, nedávno uvalilo sankce na osoby a organizace spojené s osadnickým hnutím.Podle palestinského ministerstva zdravotnictví bylo při násilných střetech s osadníky a izraelskými vojáky na Západním břehu Jordánu zabito nejméně 690 Palestinců. Za posledních 11 měsíců se také zvýšil počet útoků Palestinců na Izraelce, v srpnu jich bylo podle bezpečnostních služeb 25. Většinu těchto útoků tvoří střelba.Na jiném místě Západního břehu Jordánu se v pátek izraelské jednotky zřejmě stáhly ze tří oblastí - Džaninu, Tulkaremu a al-Faraa - po více než týdnu bojů s palestinskými militantními skupinami, které si vyžádaly desítky mrtvých a způsobily rozsáhlou destrukci.Hlavním ohniskem největší izraelské operace na Západním břehu Jordánu od 7. října byl uprchlický tábor ve městě Džanin na severu země, odkud tisíce obyvatel buď uprchly, nebo zůstaly uvězněny ve svých domovech bez vody a elektřiny.V Gaze bylo v pátek při izraelských náletech na celém území zabito nejméně 12 lidí, včetně jedné ženy a dvou dětí, uvedli zdravotníci, zatímco lékařské týmy pokračovaly v životně důležitém očkování proti dětské obrně po prvním hlášeném případu v Gaze za posledních 25 let.