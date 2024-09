Netanjahuova armáda dál vraždí v Gaze, v Izraeli se proti němu konaly další obrovské protesty

8. 9. 2024

čas čtení 6 minut

Foto: Sobotní protest v Izraeli proti Netanjahuovi



Tisíce lidí se v sobotu večer shromáždily po celém Izraeli na protest proti tomu, že vláda nezajistila propuštění rukojmích. Izrael v Gaze zase vyvraždil více než deset lidí



Tisíce lidí se shromáždily po celém Izraeli v nové vlně protestů



Obrovské množství Izraelců opět vyšlo do ulic, aby protestovalo proti neschopnosti vlády zajistit návrat zbývajících rukojmích v Gaze, informuje agentura Associated Press.



Nový protest se konal týden po jedné z největších válečných demonstrací po nálezu dalších šesti mrtvých rukojmích v Gaze a poté, co se premiér Benjamin Netanjahu ohradil proti tlaku na dohodu o příměří a prohlásil, že „nikdo mi nebude kázat“. informuje agentura Associated Press.Nový protest se konal týden po jedné z největších válečných demonstrací po nálezu dalších šesti mrtvých rukojmích v Gaze a poté, co se premiér Benjamin Netanjahu ohradil proti tlaku na dohodu o příměří a prohlásil, že „nikdo mi nebude kázat“.





Izrael je pod rostoucím tlakem USA a dalších spojenců, aby dosáhl dohody o příměří, ale Netanjahu trvá na tom, aby Izrael nadále kontroloval filadelfský koridor, úzký pás podél hranice Gazy s Egyptem, kde podle Izraele Hamás pašuje zbraně. Egypt a Hamás to popírají.



Hizballáh sděluje, že po útoku na izraelské město byly vypáleny rakety, které zabily libanonské záchranáře



Hizballáh oznámil odvetnou raketovou palbu na město v severním Izraeli v neděli brzy ráno, několik hodin poté, co libanonské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že izraelský útok zabil tři pracovníky civilní obrany na jihu země, informuje agentura AFP.



Hizballáh uvedl, že v neděli časně ráno ostřeloval „Kirjat Šmonu salvou raket Falaq“ „v reakci na nepřátelské útoky ... a zejména na útok“, při kterém byli zabiti pracovníci záchranné služby v libanonské vesnici Froun.



V sobotu libanonské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že tři záchranáři byli zabiti a dva zraněni při izraelském útoku na tým civilní obrany, který bojoval s požáry na jihu země.



„Izraelský nepřátelský útok na libanonský tým civilní obrany, který hasil požáry vyvolané nedávnými izraelskými údery ve vesnici Froun, vedl k usmrcení tří záchranářů,“ uvedlo ministerstvo zdravotnictví v prohlášení.



Dva další byli zraněni, jeden z nich těžce, dodalo ministerstvo.



Libanonská civilní obrana ve svém prohlášení uvedla, že tři její zaměstnanci zahynuli při „izraelském úderu, který byl zaměřen na hasičské vozidlo poté, co dokončili hasičskou misi“.





Při náletech na Gazu zahynul více než tucet lidí



Podle agentury Associated Press izraelské nálety v pásmu Gazy zabily více než desítku lidí.



V městském uprchlickém táboře Nuseirat v centru Gazy nemocnice Al-Awda uvedla, že přijala těla devíti lidí zabitých při dvou náletech. Jeden z nich zasáhl obytnou budovu, kde zemřeli čtyři lidé a nejméně deset jich bylo zraněno, zatímco pět lidí bylo zabito při útoku na dům v západní části Nuseiratu.



Odděleně nemocnice mučedníků Al-Aksá, hlavní nemocnice v centrální části Gazy, uvedla, že při náletu na dům v nedalekém městském uprchlickém táboře Bureij byla zabita žena a její dvě děti.



Na severu Gazy při leteckém útoku na školu, která se stala útočištěm pro vysídlené osoby ve městě Džabalíja, zemřeli nejméně čtyři lidé a asi dvě desítky dalších byly zraněny, uvedl orgán civilní obrany Gazy, který působí pod vládou Hamásu.



Izraelská armáda uvedla, že "zasáhla velitelské stanoviště Hamásu umístěné v bývalém školním areálu".



Násilí se zvýšilo také na okupovaném Západním břehu Jordánu. Několikadenní vojenská operace v Džaninu si vyžádala desítky mrtvých.





Izraelské vojenské údery v palestinském pásmu Gazy zabily během 48 hodin nejméně 61 lidí, uvedli v sobotu místní zdravotníci v souvislosti s bojem izraelských sil proti militantům vedeným Hamásem na tomto území. Po jedenácti měsících války se dosud nepodařilo ani v mnoha kolech diplomatických jednání dosáhnout dohody o příměří, která by ukončila konflikt a přinesla propuštění izraelských a zahraničních rukojmích držených v Gaze a mnoha Palestinců vězněných v Izraeli.





Šéfové britské a americké špionáže ve vzácném veřejném prohlášení uvedli, že společně „nepřetržitě pracují“ na příměří a dohodě o rukojmích v Gaze. Šéf MI6 sir Richard Moore a ředitel CIA Bill Burns uvedli, že obě agentury „využívají naše zpravodajské kanály k usilovnému prosazování zdrženlivosti a deeskalace“ na Blízkém východě, informovala agentura PA Media.





Obyvatelé Chán Júnisu a vysídlené rodiny z Rafáhu nadále přeplňovali zdravotnická zařízení a přiváděli své děti, aby byly očkovány proti dětské obrně. Agentura OSN pro palestinské uprchlíky uvedla, že nejméně 160 000 dětí dostalo ve čtvrtek injekce v jižních oblastech Gazy, kde zdravotníci zahájili druhou etapu rozsáhlé imunizační kampaně.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

100

V sobotu vysoký představitel Hamásu Hossam Badran prohlásil, že skupina nevznesla žádné nové požadavky a zůstává věrná návrhu z 2. července, který předložily Spojené státy, a obvinil izraelského premiéra Benjamina Netanjahua z kladení nových podmínek, které válku neukončí. Netanjahu tvrdí, že to byl Hamás, kdo zavedl nepřijatelné podmínky.Aktivisté naléhají na americký Senát a Sněmovnu reprezentantů, aby přijaly společnou rezoluci o nesouhlasu, která by zablokovala povolení bezprecedentního prodeje zbraní v hodnotě 20 miliard dolarů. O masivním transferu byl Kongres informován minulý měsíc, když měl prázdniny.