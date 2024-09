Zemětřesení ve Volkswagenu - krize pro Německo?

7. 9. 2024

Krach automobilky Volkswagen je problémem pro celou německou ekonomiku. Jak dlouho přežije mladoboleslavská Škodovka? Trh s automobily v Evropě končí



Společnost je považována za klíčovou nejen pro místní, ale i celostátní blahobyt - a nikdy předtím nebyli její zaměstnanci takto ohroženi, píše Kate Connolly



Zpráva o tom, firma Volkswagen, která se ocitla v krizi, poprvé ve své historii zvažuje uzavření továren v Německu a předčasné rozvázání 30 let staré dohody o ochraně zaměstnanců v rámci snahy ušetřit přibližně 10 miliard eur, sotva pronikla k dělníkům, kteří v pondělí vycházeli z brány č. 17 hlavní továrny VW ve Wolfsburgu, kam byl vyslán osamělý reportér, aby zachytil reakci na konci směny.



Ti však překvapení nevyjadřovali. „Nálada je už nějakou dobu v útlumu,“ řekl jeden z nich. Další hovořil o neobvykle „vysoké nemocnosti“ dělníků, které stresuje pocit zmaru, jenž se nad podnikem vznáší - a nálada nejistoty, která se nejnověji projevila ve zrušených směnách.

O dva dny později se vedení společnosti a přibližně 15 000 zaměstnanců postavili proti sobě v napjatém souboji.







Zaměstnancirozvinuli transparenty a skandovali protestní hesla, mezi nimiž byla i tato: „My jsme Volkswagen, vy ne.“ Podle očitých svědků (média byla z haly vyloučena) hluk ze skandování a pískání bránil šéfům asi 20 minut mluvit. Místo toho zůstali za dlouhým stolem, tvářili se kamenně a vypadali trochu rozpačitě.

Někdy se najde laskavý příbuzný, který přispěje na mimořádné výdaje, například na novou televizi, řekl, a pak poukázal na to, že tuto roli v podstatě už léta hraje Čína, prodeje aut do ČÍny firmu Volkswagen financují.

„Já už tuto společnost neuznávám,“ řekla v sále Gianna Leo z organizace GJAV, která zastupuje vzdělávací programy pro mládež. „Tohle už není ten samý VW, u kterého jsem začínala svůj pracovní život.“ Její slova se setkala s jásotem a potleskem ve stoje ze strany zaměstnanců a opětovnou vlnou bučení a pískotu směrem k vedení společnosti.







„Chybí nám zhruba 500 000 prodaných aut ročně,“ řekl údajně v hale finanční šéf VW Arno Antlitz. To podle něj odpovídá produkci dvou továren. „Nesouvisí to s našimi výrobky ani se špatnou výkonností. Trh už prostě není.“ Dal společnosti „jeden až dva roky“ na to, aby situaci zvrátila. Odborníci odhadují, že VW má přebytek asi 20 000 zaměstnanců.Oliver Blume, šéf koncernu Volkswagen zaměstnancům sdělil, že firma si žije nad poměry - podle odhadů čerpá ze svého cashflow ročně 1,5 miliardy eur již zhruba 15 let - a že se věci budou muset změnit. Situaci přirovnal k „rodinné kasičce“, která je „na konci měsíce prázdná“.To, co je v sázce pro 87 let starou společnost - založenou pod vedením nacistické vlády a poháněnou snem o výrobě levného „lidového auta“ neboli „Volkswagenu“ -, není jen Wolfsburg nebo Dolní Sasko nebo šest dalších míst v Německu. Krize ve VW ... je krizí pro Německo.Poslední velký neúspěch, kterému VW čelil - takzvaný skandál dieselgate v letech 2015-16, kdy se zjistilo, že výrobce falšoval emisní testy, díky nimž se jeho vozy jevily jako šetrnější ke klimatu, než ve skutečnosti byly - ho stál odhadem 30 miliard eur na odškodném po celém světě a také došlo k diskreditaci německé technické zdatnosti a spolehlivostiKdyž se opoziční strany v Bundestagu minulý týden chopily tohoto propadu a snažily se jej prezentovat jako příznak mnohem hlubších a rozsáhlejších problémů německé ekonomiky, Gitta Connemannová, přední členka pro-podnikatelského křídla opoziční CDU, zdůraznila možné vedlejší účinky na celou ekonomiku.„Automobilový průmysl zůstává nejdůležitějším odvětvím v Německu a v tomto oboru je VW alfa samcem. Když se tento gigant rozkolísá, rozkolísá se všechno,“ řekl německým médiím Carsten Brzeski, hlavní ekonom nizozemské globální finanční instituce ING. Upozornil, že Volkswagen je pro evropskou hospodářskou velmoc důležitější „než veškerý zahraniční obchod s Řeckem“.Někteří z potíží společnosti viní vládu, která podle nich prosazuje ekologický program, jenž vedl k propadu prodeje automobilů na domácím trhu a růstu cen energií, a která nesplnila sliby o snížení byrokracie a také odstranila pobídku k nákupu elektromobilů tím, že na konci loňského roku náhle zastavila dotační program.Uvnitř koncernu se však objevuje také mnoho kritiky: zejména za to, že VW sám po léta nedokázal pochopit příležitosti, které nabízejí elektromobily nebo trh s hybridními vozy. Proč ze všech společností - na rozdíl od svých čínských konkurentů - tak pozdě vyrobil základní model, dostupný pro masy?Skutečnost je však taková, že v Evropě se nyní vyrábí o 2,5 milionu aut méně než před pěti lety. Trh s elektromobily se v srpnu propadl o 69 % ve srovnání s předchozím rokem, což je pravděpodobně důsledek klesající důvěry spotřebitelů, a každý pátý elektromobil prodaný v Evropě se vyrábí v Číně. Cenově dostupný základní elektromobil VW, který se připravuje a který by se měl začít prodávat příští rok, se nevyrábí v Německu, ale na Pyrenejském poloostrově.„Z čistě ekonomického hlediska je stále méně argumentů pro výrobu v Německu,“ uvedla Helena Wisbertová z Centra pro automobilový výzkum v Duisburgu.Ještě ve středu na půdě haly 11 ve Wolfsburgu vyjádřila zástupkyně dosud prestižního učňovského programu VW, který mu dlouho záviděla řada jiných firem i zemí, vlastní obavy z absence Zukunftssicherheit („jistoty budoucnosti“ neboli smyslu pro odpovědnost vůči mladé generaci). Obvinila společnost z klamání nově přijímaných zaměstnanců kvůli vyhlídce na snížení garantovaných 1000 míst pro školení ročně, které VW poskytuje.