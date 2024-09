Do náruče Tálibanu

6. 9. 2024

Deportace přišly týden poté, co se Syřan přiznal ke smrtícímu útoku nožem v Solingenu, a jen několik dní před zemskými volbami, které se konaly minulou neděli v Durynsku a Sasku. Muž byl určen k deportaci poté, co byla zamítnuta jeho žádost o azyl.





Oba faktory dohromady vyvolaly vášnivou politickou debatu o azylových a deportačních předpisech v zemi. Otevřený rasismus odhalený v těchto rozhovorech, který pracuje ve prospěch krajní pravice , je hluboce znepokojující.





Vzhledem k rostoucímu počtu nenávistných projevů a útoků na rasově odlišné osoby, včetně migrantů, kancléř Scholz vyhrožuje, že i nadále bude prosazovat tvrdší migrační politiku a zintenzivní deportace, a to i do Sýrie a Afghánistánu. Deportačním letem minulý pátek vláda svůj slib splnila.

Podobně se vyjádřila i opozice. Předseda parlamentní frakce CDU Friedrich Merz hovořil o „národním stavu nouze“ a vyzval k všeobecnému zákazu přijímání osob ze Sýrie a Afghánistánu.









Nyní by již mělo být jasné - i německé vládě - že vzdát se základních hodnot kvůli potenciálním krátkodobým politickým ziskům není vítězná ani obhajitelná strategie.





Demokratický princip právního státu by navíc měl znamenat také dodržování mezinárodního práva.





V Afghánistánu dochází k mimosoudním popravám, násilným zmizením a mučení. Nikdo tam není v bezpečí.





Nikdo by neměl být bez ohledu na spáchané zločiny deportován na místo, kde mu hrozí závažné porušování lidských práv. Německá vláda by to měla vědět lépe.

