Poté co Abcházie odmítla výstavbu ruské vojenské základny, Moskva zastavila sociální platby

6. 9. 2024

Od 1. září Rusko zastavilo sociální platby policistům, lékařům a učitelům v Abcházii, řekl šéf ministerstva zahraničních věcí republiky Sergej Šamba. Podle něj bylo toto rozhodnutí "sankcemi" Moskvy za "neplnění" určitých závazků. Od 1. září Rusko zastavilo sociální platby policistům, lékařům a učitelům v Abcházii, řekl šéf ministerstva zahraničních věcí republiky Sergej Šamba. Podle něj bylo toto rozhodnutí "sankcemi" Moskvy za "neplnění" určitých závazků.

Šamba neupřesnil, o jaké závazky se jedná, ale poznamenal, že tato otázka byla projednávána na srpnovém setkání mezi abcházským prezidentem Aslanem Bžanijou a zástupcem vedoucího ruské prezidentské kanceláře Dmitrijem Kozakem v Moskvě.

Podle zápisu z jednání, který se dostal na veřejnost, ruská strana požadovala, aby Abcházie výměnou za finanční pomoc ratifikovala dohodu o vzájemném uznávání soudních a rozhodčích nálezů, zajistila vstup v platnost dohody o realizaci investičních projektů ruskými právnickými osobami na území republiky a také zrušila omezení na trhu komerčních nemovitostí pro ruské investory.

V dokumentu se také uvádí, že se Suchumi zavázalo poskytnout údaje o členech parlamentu a opozičních lídrech s ruským občanstvím, "jednající na úkor zájmů Ruské federace a rozvoje rusko-abchazských vztahů, k dalšímu zvážení otázky jejich zbavení ruského občanství". Šamba nepotvrdil autenticitu dokumentu, ale připustil, že problémy v něm uvedené byly projednány s Moskvou.

Předtím se také plánovalo otevření ruské námořní základny v Abcházii. "Podepsali jsme dohodu a v blízké budoucnosti bude v okrese Očamčira stálá základna ruského námořnictva," řekl Bžanija na podzim 2023. Poté úřady republiky oznámily návrh základny, která měla být otevřena v roce 2024.

V srpnu tohoto roku však Šamba prohlásil, že v Abcházii nebude žádná ruská námořní základna. Nevysvětlil důvody, které k tomu vedly, ale připomněl, že v republice již byla zřízena 7. ruská vojenská základna a ruská pohraniční vojska hrají "velmi důležitou roli při zajišťování bezpečnosti" Abcházie. Ruské úřady odmítnutí republiky vybudovat námořní základnu nekomentovaly.

Rusko potřebuje základnu pro Černomořskou flotilu v Abcházii poté, co je ukrajinské útoky a ztráta asi 20 lodí donutily stáhnout lodě z Krymu. Od 30. let 20. století je přístav Očamčira v Abcházii základnou pro hraniční lodě Zakavkazského vojenského okruhu. Od roku 1960 do roku 1996 existovala samostatná brigáda hlídkových lodí. Začali tam znovu působit v roce 2017.

