Na běžných potravinách by měly být varovné nápisy, jako jsou na cigaretách

6. 9. 2024

Britské zdravotnické charitativní organizace vyzývají ke zdanění slaných výrobků a zákazu sponzorování sportu nezdravými potravinami, aby se snížila úmrtnost na srdeční choroby



Zdravotnické organizace v Británii se vyslovily pro snížení rostoucího počtu úmrtí na srdeční onemocnění a uvedly, že by se na běžné potraviny měly umístit varovné nápisy ve stylu cigaret, zavést nové daně na slané výrobky a zakázat sponzorování sportu nezdravými potravinami.



Tato „odvážná“ opatření by podle nich měla být zavedena jako součást rozhodného úsilí o snížení počtu lidí, kteří předčasně umírají na infarkty a mrtvice.



Britská nadace pro srdce (British Heart Foundation, BHF) navrhuje také další opatření, která by měla řešit stále špatnější stravování ve Velké Británii, včetně zákazu reklamy firem vyrábějících nezdravé potraviny na billboardech nebo v rozhlase.



Charitativní organizace naléhá na vládu, aby přiměla potravinářský průmysl, aby začal vyrábět výživnější výrobky tím, že z nich odstraní často vysoký, ale skrytý obsah soli a cukru, které poškozují zdraví.



Podle odhadů BHF by přijetí těchto radikálních opatření mohlo snížit počet úmrtí na srdeční choroby u lidí v Anglii před dosažením věku 75 let a zachránit až 11 000 životů ročně do roku 2035.



Počet úmrtí na srdeční onemocnění se od roku 2019-22 zvýšil poté, co předtím 60 let klesal. Celkově v roce 2022 zemřelo v Anglii před 75. narozeninami 39 000 lidí, což je nejvyšší počet od roku 2008.



Výzva charitativní organizace navazuje na prohlášení Keira Starmera z minulého týdne, že jeho administrativa je ochotna přijmout tvrdá opatření k řešení hluboce zakořeněných problémů veřejného zdraví, které způsobují nemoci, postižení a úmrtí, například možným zákazem kouření na některých venkovních místech.



BHF žádá ministry, aby přinutili výrobce potravin uvádět na plechovkách, lahvích a konzervách svých výrobků výrazná varování, která by lidi upozornila na zdravotní rizika.



Tato označení by musela být povinná, protože pouhé žádání ziskových potravinářských společností, aby dobrovolně změnily složení svého portfolia tak, aby bylo zdravější - což byl přístup, který uplatňovaly konzervativní vlády od roku 2010 do letošního července - nefunguje, dodala charita.



Navrhovaný zákaz sponzorování sportovních akcí firmami, jejichž výrobky jsou považovány za nezdravé, by například znemožnil energetickému nápoji Carabao připojit své jméno k anglickému fotbalovému Ligovému poháru, společnosti McDonald's sponzorovat program fotbalové asociace pro rozvoj mládeže a společnosti KP Snacks být oficiálním týmovým partnerem kriketové soutěže Hundred.



„Vláda musí mít ambici zlepšit zdraví všech lidí a zavést opatření, o kterých víme, že budou fungovat. Nová daň ze soli a cukru by mohla zabránit téměř 2 milionům případů chronických onemocnění a také přinést až 3 miliardy liber ročně,“ uvádí BHF ve 22stránkovém akčním plánu. Daň z cukru, která byla ve Spojeném království zavedena na nealkoholické nápoje v roce 2018, učinila mnoho nápojů zdravějšími a podpořila zdraví dětí.



Charitativní organizace rovněž doporučuje, aby ministři rozšířili plánovaný zákaz reklam na nezdravé potraviny vysílaných před 21. hodinou v televizi nebo na internetu na billboardy a rádio a aby byly zakázány nabídky typu „kup jeden, dostaneš jeden zdarma“ v supermarketech, s nimiž si pohrávaly nedávné vlády.



Bite Back, kampaň organizace šéfkuchaře Jamieho Olivera, podpořila výzvu BHF. „Velké výzvy vyžadují odvážná řešení a my potřebujeme, aby tato vláda zasáhla a zavedla přísná pravidla, která zakážou dravé marketingové taktiky velkých potravinářských společností v oblasti nezdravých výrobků,“ řekl James Toop, výkonný ředitel této organizace. „Tato opatření musí všem usnadnit zdravý životní styl a ochránit mladé lidi před tím, aby se v budoucnu stali statistikou kardiaků.



„Obaly potravin jsou neuvěřitelně klamavé, takže musíme také zajistit, aby podniky používaly jasné etikety na přední straně obalu a nesměly nezdravé výrobky oblepovat zavádějícími zdravotními a výživovými tvrzeními,“ dodal.



Federace výrobců potravin a nápojů uvedla, že výrobci potravin a nápojů se shodli na tom, že je třeba přijmout rázná opatření k řešení špatného stravování a nadváhy, které způsobují kromě srdečních problémů také rakovinu, cukrovku a problémy s klouby.



„Podniky od roku 2023 investovaly více než 160 milionů liber do vytvoření zdravějších potravin a nápojů, a to snížením obsahu kalorií, cukru a soli a přidáním vlákniny, ovoce a zeleniny, spolu s uvedením nových výrobků a menších porcí,“ uvedl mluvčí.



Podrobnosti v angličtině ZDE

