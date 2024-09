Slovenská špionážní agentura má špionážní software Pegasus, tvrdí opozice

9. 9. 2024 / Albín Sybera

Foto: Prezident Peter Pellegrini (vpravo) jmenuje Pavola Gašpara (vlevo) do čela slovenské špionážní agentury SIS. / Prezidentské webové stránky.



Slovenská informační služba (SIS) vlastní známý izraelský špionážní software Pegasus, tvrdí poslanec opoziční neoliberální strany SaS Juraj Krupa.



„Nikdo, opravdu nikdo na Slovensku si nemůže být jistý, že má soukromí a může komunikovat v soukromí,“ citovala Krupu státní televize STVR, píše Albín Sybera na serveru Intellinews.

Opozice chce také zahájit zasedání parlamentního výboru dohlížejícího na SIS, který však zůstal bez předsedy poté, co byla Mária Kolíková (SaS) odvolána vládnoucí levicově-pravicovou koalicí populistického premiéra Roberta Fica, čímž byl výbor fakticky paralyzován.



SIS popřela tvrzení, že vlastní Pegasus, a označila je za „dezinformaci“, zatímco ministr životního prostředí Tomáš Taraba, nominant krajně pravicové strany SNS, prohlásil, že „je to naprostý nesmysl, žádný takový nákup se neuskutečnil“.



Ministr vnitra Matus Sutaj Estok prohlásil, že „v krátké době přijdeme společně s ministrem spravedlnosti [Borusem Suskem] s legislativním návrhem, který naprosto vyloučí takovéto používání podobných odposlouchávacích systémů, respektive štěnic, které by uměly ničit soukromí“.



Špionážní software Pegasus si pořídily radikální pravicové vlády v Maďarsku a Polsku a údajně jej používaly ke špehování svých oponentů. Zvláštní výbor Evropského parlamentu zjistil, že Maďarsko zneužitím tohoto spywaru hrubě zneužilo svou moc.



Nová polská centristická vláda vyšetřuje možné zneužití této technologie. Prokurátor obvinil bývalého náměstka ministra spravedlnosti Michała Wośe z překročení pravomocí a neplnění povinností, když převedl 25 milionů zlotých z Fondu spravedlnosti na nákup softwaru Pegasus pro Ústřední protikorupční úřad.



Na Slovensku kritici tvrdí, že Fico následuje autoritářskou příručku maďarského premiéra Viktora Orbána. Ficova vládní koalice vedená jeho levicovou stranou Smer má v parlamentu těsnou většinu a od loňského podzimu, kdy se ujal moci, provádí agresivní zásahy do moci, včetně rozsáhlých personálních změn v policii, změn trestního zákoníku a změny mediálního prostředí v zemi.



Minulý měsíc byl do čela SIS jmenován Pavol Gašpar, syn stíhaného policejního exprezidenta a současného zákonodárce a místopředsedy parlamentu za Smer Tibora Gašpara, a to navzdory kritice jeho napojení na zločineckou skupinu, do níž je údajně zapleten příbuzný Tibora Gašpara, nitranský oligarcha Norbert Bodor.



Nový slovenský prezident Peter Pellegrini, jehož kampaň podporovala Ficova koalice, prohlásil, že „neshledal žádné právní důvody pro odmítnutí jeho [Gašparova] jmenování“. Pellegriniho předchůdkyně Zuzana Čaputová odmítla Gaspara do čela SIS jmenovat, Ficova vláda však SIS restrukturalizovala a Pavla Gaspara pověřila funkcí náměstka ředitele s faktickou kontrolou SIS.



Počátkem tohoto roku regionální média, včetně mediální platformy VSquare, informovala, že evropské zpravodajské služby začaly v reakci na personální změny provedené Ficovým kabinetem omezovat sdílení informací se SIS.



Samostatnou událostí bylo, že vládnoucí koalice iniciovala návrh na vyslovení nedůvěry místopředsedovi parlamentu a lídrovi opozice Michalu Šimečkovi, čímž vyvrcholily veřejné útoky proti Šimečkovi a jeho rodině, které zahájil Fico.



Fico tvrdí, že Šimečkova rodina využívala státní dotace prostřednictvím nadace pojmenované po jeho dědečkovi, československém spisovateli, filozofovi a disidentovi z komunistické éry Milanu Šimečkovi, který zemřel v roce 1990. Čtyřicetiletý Šimečka popírá, že by od občanské nadace dostával jakékoli peníze.



„Pokud Divadlo Andreje Bagara v Nitře získává státní podporu, neznamená to, že z ní má prospěch rodina Andreje Bagara,“ uvedl v srpnu na příkladu slovenského herce a režiséra 20. století a divadla v Nitře pojmenovaného po Bagarovi.



Jeden post místopředsedy (nebo předsedy) parlamentu je tradičně vyhrazen pro lídra nejsilnější opoziční strany, kterou je Šimečkova centristická strana Progresivní Slovensko. Odstranění Šimečky by znamenalo, že všichni předsedové budou z vládních stran, což by mohlo ještě více omezit čas opozice v parlamentu.



Šimečka veřejně prohlásil, že dokument podaný k jeho odvolání z parlamentní funkce je z pera šéfa SIS Pavola Gašpara: „Jak můžeme věřit SIS, že může plnit své povinnosti, když její šéf není schopen ani zahladit stopy po svém angažmá?“



Šimečka na svém facebookovém profilu na sociální síti také napsal, že Gasparův podíl na „likvidaci opozice“ sice „zní jako Bělorusko“, ale „bohužel se to děje i u nás“.





„Sdílejí [Pavol a Tibor Gašparovi] svůj e-mailový účet, kam chodí pošta pro SIS a parlament? Sdílí šéf SIS se svým otcem místo pro ukládání dokumentů? Chystá se poskytnout svému otci licenci na odposlouchávací systém Pegasus?“ ptal se Šimečka řečnicky.







Zdroj v angličtin ě ZDE

