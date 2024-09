Nejméně 142 kubánských raftařů letos zahynulo při pokusu dostat se do Miami

6. 9. 2024

V roce 2024 zatím Mezinárodní organizace pro migraci zaznamenala na karibských námořních trasách celkem 291 mrtvých nebo pohřešovaných migrantů, informuje Carla Gloria Colomé. V roce 2024 zatím Mezinárodní organizace pro migraci zaznamenala na karibských námořních trasách celkem 291 mrtvých nebo pohřešovaných migrantů,

21. srpna v 16:00 Andrew Scharnweber, šéf miamského sektoru americké pohraniční stráže, oznámil na X, že několik agentů se toho rána přiblížilo k 21 kubánským migrantům (tři děti a 18 dospělých), kteří se vylodili na Florida Keys na dřevěné rybářské lodi jménem "Habana". To je druh zpráv, které Scharnweber oznamuje poměrně často: O několik dní dříve řekl, že 10 kubánských migrantů (dva nezletilí a osm dospělých) je ve vazbě poté, co připluli na podomácku vyrobené lodi, a také varoval před skupinou 33 Kubánců, kteří čekají na vyřízení deportace na Kubu. Jedná se o takzvané raftaře, kteří se vydali na cestu jednou z nejnebezpečnějších migračních tras z ostrova do Spojených států. Jen v letošním roce zemřelo 142 Kubánců při pokusu dostat se do USA. tímto způsobem, podle Programu pohřešovaných migrantů Mezinárodní organizace pro migraci.

Edwin Viales, regionální pozorovatel projektu pohřešovaných migrantů pro Ameriku, varoval v prohlášení pro EL PAÍS před rizikem spojeným s plavbou přes moře, kterou Kubánci podstupují, aby se dostali do Miami: "Používají podomácku vyrobené lodě, které si staví z materiálů dostupných ve svých čtvrtích nebo domovech," řekl. " Ty samozřejmě nejsou určeny pro přejezdy do zámoří, což je činí ještě zranitelnějšími. V tomto konkrétním případě je podle zpráv hlavním rizikem utonutí."

Viales trval na tom, že migranti, kteří se vydají na moře, mohou být také chyceni skupinami věnujícími se nelegálnímu obchodování s migranty. Kromě toho, "vzhledem k povaze jejich lodí riskují, že se odchýlí z kurzu nebo se stanou oběťmi toho, co je známé jako neviditelné ztroskotání, což je událost potopení na moři, ke které dochází, aniž by jejich rodiny, civilní nebo vojenské úřady, média nebo jiní věděli, že k této události došlo," řekl.

Údaje zveřejněné Mezinárodní organizací pro migraci naznačují, že situace v karibských vodách se zhoršila: V roce 2024 organizace zatím zaznamenala celkem 291 mrtvých nebo pohřešovaných migrantů na karibských námořních trasách, což představuje nárůst o téměř 18 % ve srovnání s 247 zdokumentovanými v roce 2023. Za nejnebezpečnější je považována 170 km dlouhá trasa oddělující Kubu od Miami, následovaná trasou migrantů z Dominikánské republiky do Portorika, kde bylo dosud zaznamenáno 91 mrtvých, kromě jedné oběti, která se snažila dostat do Dominikánské republiky z Haiti.

"291 životů ztracených migranty během migračního tranzitu v Karibiku za těchto osm měsíců odpovídá nárůstu o 17,81 % ve srovnání s celým rokem 2023, a to jsme ještě nedosáhli ani měsíce prosince. Vyhlídky nejsou bezpochyby povzbudivé, a jak MOP již dříve zdůraznila, říká nám to, že migrace je i nadále neregulérní a smrtící na mnoha migračních trasách v Americe a po celém světě," říká Viales.

