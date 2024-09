Turecké banky začaly uzavírat účty společnostem spolupracujícím s Ruskem

6. 9. 2024

Turecké banky začaly aktivně identifikovat společnosti, které dodávají zboží do Ruska, a uzavírat jejich účty, řekl ruský velvyslanec v Turecku Alexej Jerchov. Turecké banky začaly aktivně identifikovat společnosti, které dodávají zboží do Ruska, a uzavírat jejich účty, řekl ruský velvyslanec v Turecku Alexej Jerchov.

"V současné době přetrvávají problémy ve vzájemném vypořádání mezi oběma zeměmi. V tureckých bankách se stále častěji objevují případy "ždímání" společností zapojených do tranzitu zboží do Ruska. Takoví klienti jsou aktivně identifikováni a převody jsou pro ně blokovány, nebo jsou účty zcela uzavřeny," řekl Jerchov.

Velvyslanectví a obchodní mise se podle něj snaží pomoci ruským společnostem, které se potýkají s uzavřením účtů, a dělají to "na individuální bázi".

Předtím zdroje TASS v tureckém bankovním sektoru uvedly, že všechny transakce a převody z Ruska jsou pod maximální kontrolou finančních institucí, ale neexistují žádné univerzální zákazy plateb souvisejících s Ruskem.

Turecké banky začaly pozastavovat platby z Ruska na konci loňského roku. Stalo se tak po vydání dekretu amerického prezidenta Joea Bidena, který umožnil americkému ministerstvu financí uvalit sekundární sankce na zahraniční banky za podporu ruského vojensko-průmyslového komplexu a transakce se sankcionovanými společnostmi.

Na začátku letošního roku začaly turecké banky uzavírat účty ruským společnostem a omezovat transakce s Ruskem v lirách. Pokusy vyjednávat s Tureckem o odblokování plateb nepřinesly mnoho výsledků: Několik bank začalo provádět převody peněz na vývoz zboží ze čtyř průmyslových odvětví do Ruska: Výroby potravin, textilu, oděvů a obuvi. Na ruské straně však přetrvávaly problémy s klíčovým automobilovým a strojírenským průmyslem.

V důsledku toho se v prvním čtvrtletí letošního roku turecký vývoz do Ruska propadl o 33,7 % a téměř se vrátil na předválečnou úroveň 500-600 milionů dolarů měsíčně.

Na pozadí problémů s platbami a poklesu obchodu ruský prezident Vladimir Putin zrušil návštěvu Turecka, která se měla uskutečnit v polovině února a mohla by to být jeho první cesta do země NATO od začátku války. Na začátku května prezidentův poradce pro mezinárodní záležitosti Jurij Ušakov řekl, že návštěva "zůstává na pořadu jednání", ale konkrétní data ještě nebyla dohodnuta.

