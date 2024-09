Antidezoláti sbírají deset milionů pro rodinu pana profesora Ptáčka

8. 9. 2024 / Pavel Veleman

Je něco skoro až sociálně/perverzního v této zemi, která tak potřebuje prověřovat obyvatele, kteří si zaslouží, nebo nezaslouží pomoc. Pan profesor Ptáček však splňoval úplně vše, co my slušní potřebujeme vidět: Maximální vzdělání, maximální pracovní výkon, hezké chování, hezký vzhled, důraz na individuální složku svého života, výborné mediální vystupování, spojení s umělci a tzv. celebritami… A jako bonus navíc:

Životní cesta našeho “pana profesora” (a zde to opravdu myslím bez sebemenší ironie), který je tak pravdivě lidský, hodný a čestný člověk. Pomáhá nejen našim dětem a bojuje za jejich slušné životy v rodinách bez násilí, ale myslí i na ty úplně dole a neodsuzuje je.

Ano, pakliže toto dokážete tzv. autenticky prodat - máte zajištěnu podporu od všech vzdělaných, slušných, hodných a milých lidí v této zemi (zde už ironii používám).

Tzv. antidezolátů, kteří jsou přesvědčeni, že oni udrží demokracii plně funkční - díky pozitivní, optimistické tváři života, který přece máme každý ve svých rukou a jen na nás samotných záleží, co s ním uděláme….

Psychologie se zde stává spíše - jakýmsi chudým partnerem byznysu, který nastoluje průmysl zdravého životního stylu a také na něm vydělává – a je pochopitelně objektivně neprůstřelný.

A tak zde máme celé kliniky plastických lékařů, trenérů každého kroku a pohybu, koučů, terapeutů a výživových specialistů, specialistů dobrého spánku, dobré práce, dobrého sexu a snad i dobré lásky…Vše však pouze v instantní podobě.

Když máte peníze, dostanete zde třeba přes skvělý životopis “Vašeho terapeuta” - iluzi společenské dobroty. Klinika Vám i díky spolupráci s takto mediálně slavným psychologem - vlastně vystaví certifikát o Vaší odpovědnosti k sobě samému, k rodině, k sociálnímu okolí a můžete si ho nalepit ve firmě vedle certifikátu sponzorování třeba klokana v zoo.

A právě toto ďábelské propojení brání možnosti kritizovat tento “cirkus úspěchu” v psychologické škole údajně zdravého, životního stylu, který je tak málo ovlivněn sociologií a už vůbec ne například kritickou sociologií, která je dnes pro pochopení skutečné reality života nezbytná.

Pan profesor by se musel zde řešit “kritické společenské otázky” této doby a tohoto místa. Například sociální problémy chudoby, které jsou často spouštěčem psychických problémů u té druhé (stále větší) skupiny, které ta první nazývá dezoláty.

A přiznat si, že i on je součástí tohoto průmyslu zapomnění pro tu první skupinu. Že je tak trochu jejich čistič svědomí, dává jim jistotu pravdy jejich životů, jejich skryté sobeckosti, pomáhá jejich čistému svědomí, mohou se s ním cítit opravdu jako lidé mravní a společensky zodpovědní…

Nebyla tato obrovská loajálnost k tomuto cirkusu, ze kterého se tak těžko odchází - také jedním z mnoha spouštěčů tragédie jeho smrti? Těžko říci.

My se však takto ani nezamyslíme. Je přece o tolik lehčí - založit a případně přispět na naprosto nemravnou finanční sbírku - s cílem konečných deseti milionů pro rodinu s nadprůměrným finančním, materiálním, vztahovým i vzdělanostním kapitálem. Peníze jsou nejspíše to poslední, co tato rodina teď potřebuje…Jenže otroci peněz - vidí vždy jen peníze - jako pomoc….

A tak posílám peníze tam, kde nejsou nutné a tam, kde chybějí - nepošleme nic. Antidezoláti přece nepodporují dezoláty, že?

Bůh s námi.

