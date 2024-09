USA připravují nové sankce proti Rusku za vměšování do voleb

6. 9. 2024

čas čtení 2 minuty

Administrativa Joea Bidena brzy oznámí nová opatření proti ruskému vměšování do nadcházejících prezidentských voleb v USA. Zdroje poznamenaly, že Moskva se snaží manipulovat veřejným míněním ve Spojených státech, a to zejména pomocí propagandistického zdroje RT. V rámci boje proti ruskému vlivu se plánuje rozšíření sankcí ze strany amerického ministerstva financí a amerického ministerstva spravedlnosti. Administrativa Joea Bidena brzy oznámí nová opatření proti ruskému vměšování do nadcházejících prezidentských voleb v USA. Zdroje poznamenaly, že Moskva se snaží manipulovat veřejným míněním ve Spojených státech, a to zejména pomocí propagandistického zdroje RT. V rámci boje proti ruskému vlivu se plánuje rozšíření sankcí ze strany amerického ministerstva financí a amerického ministerstva spravedlnosti.

Spojené státy již dříve vyšetřovaly ruské vměšování do prezidentských voleb v roce 2016. Zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller nakonec zjistil, že Ruská federace zasahovala, ale nebylo prokázáno, že by Donald Trump nebo jeho kampaň byli spolčeni s Moskvou.

V roce 2018 Bílý dům obvinil podnikatele Jevgenije Prigožina, který byl blízký Vladimiru Putinovi, a 12 lidí spojených s "trollí továrnou" ze zasahování do voleb v roce 2016. Sám Prigožin již v roce 2013 uvedl, že byl tvůrcem této "továrny", ačkoli dříve jeho zástupci popřeli spojení podnikatele s touto strukturou.

Na jaře 2021 americké zpravodajské služby uvedly, že se Rusko pokusilo zasahovat do voleb v roce 2020 tím, že zorganizovalo kampaň s cílem zdiskreditovat demokratického kandidáta Joea Bidena. Zpráva uvádí, že Vladimir Putin schválil operace zaměřené na podkopání důvěry ve volební proces a vyhrocení společensko-politických rozdílů ve Spojených státech, stejně jako na podporu Donalda Trumpa.

V létě 2021 americký prezident Joe Biden opět obvinil Rusko z přípravy vměšování do voleb do Kongresu v roce 2022 a poznamenal, že americké zpravodajské služby mají informace o pokusech Kremlu šířit dezinformace s cílem ovlivnit volební proces. Biden také varoval před možnou hrozbou "skutečného vojenského konfliktu", který by mohl být způsoben kybernetickými útoky, z nichž Washington viní Moskvu.

Prezidentské volby ve Spojených státech jsou naplánovány na 5. listopadu 2024. Podle průzkumu zveřejněného v srpnu NYT a Siena College Research Institute je demokratická kandidátka Kamala Harrisová před Donaldem Trumpem o 4 procentní body v klíčových nerozhodných státech - Michiganu, Wisconsinu a Pensylvánii. Harrisovou tam podporuje 50 % voličů, zatímco Trumpa 46 %.

Zdroj v angličtině: ZDE

0