Špičkový moderátor vyhozený z největší slovenské komerční televize zakládá online zpravodajství

9. 9. 2024 / Albín Sybera

Vedení Markízy zrušilo pořad Na telo poté, co Michal Kovačič v květnu v živém vysílání bez souhlasu vedení stanice varoval varoval před „orbanizací“ médií na Slovensku



Michal Kovačič, respektovaný bývalý moderátor nejpopulárnějšího slovenského politického pořadu Na telo, který na jaře zrušila největší komerční televize v zemi Markíza, založí vlastní zpravodajský portál 360 stupňů, píše Albín Sybera na serveru Intellinews.



Nový projekt vzniká v době, kdy se mění slovenská mediální scéna a kdy je levicově-pravicový kabinet populistického premiéra Roberta Fica kritizován za snahu o přísnější kontrolu médií.

„Budu dělat to, co se z televizí vytrácí: kritickou politiku, investigaci, vysvětlování kauz,“ řekl Kovačič během diskuse o médiích a žurnalistice, kterou uspořádal liberální DenníkN.



„Názvem [nového média] chceme zdůraznit, že jdeme proti narativu tvrdícímu, že novináři jsou nepřátelé státu,“ řekl také Kovačič a dodal, že ‚úkolem nás všech je kontrolovat vládu bez ohledu na to, zda je u moci [lídr opozice Michal] Šimečka, nebo [expremiér Mikuláš ] Dzurinda, nebo [premiér Robert] Fico, [expremiérka Iveta] Radičová nebo [Igor] Matovič‘.



Ke Kovačičovi se v 360 stupních připojí Adel Ghannam, bývalý redaktor zpravodajství televize Markíza, a také Barbora Sisolaková, která odchází z restrukturalizované veřejnoprávní televize STVR poté, co uvedla, že její reportáž týkající se ministra životního prostředí Tomáše Taraby byla drasticky zkrácena. Stalo se tak krátce poté, co byla ze STVR propuštěna vedoucí redaktorka zahraničního zpravodajství Soňa Weissová, což ještě více podnítilo obavy o budoucí podobu zpravodajství STVR ze zahraničí.



Ghannam uvedl, že z Markízy odchází „z osobních důvodů“ a „v návaznosti na události z minulého roku“, a dodal, že „redaktoři zůstávají sami při útocích politické moci“.



Kovačič byl z Markízy propuštěn po šestnácti letech práce a po roztržkách uvnitř televizního zpravodajství, které vyvolaly změny ve vedení Markízy ze strany jejích vlastníků z české finanční skupiny PPF se sídlem v Praze.



Kovačičův vyhazov z Markízy následoval po jeho květnovém varování před „orbanizací“ médií na Slovensku, které pronesl v neautorizovaném projevu ve vysílání a které přimělo vedení Markízy, aby pořad Na telo zrušilo. Kovačiče podpořila většina zaměstnanců televize, kteří vstoupili do stávkové pohotovosti a přinutili vedení Markízy zahájit jednání s odbory.



„Jsem rád, že náš tlak nakonec donutil televizi alespoň ústně deklarovat, že redakce bude pracovat svobodně,“ prohlásil Kovačič v červnu po svém vyhazovu, který podle něj nebyl konzultován s odbory, a vyzval ‚všechny, aby pozorně sledovali‘, zda je v Markíze dodržována svoboda médií. Výpověď Kovačičovy smlouvy s Markízou vstoupila v platnost 1. září.



PPF trvá na tom, že ve svých televizních stanicích, včetně Markízy, kterou ovládá prostřednictvím společnosti Central Europe Media Enterprises (CME), dodržuje pravidla objektivního zpravodajství.



Slovenští liberální novináři bijí na poplach kvůli zhoršující se mediální situaci na Slovensku, která podle nich zahrnuje politickou kastraci komerčních stanic, jako je Markíza, a restrukturalizaci veřejnoprávní RTVS na STVR.



Kritici tvrdí, že cílem tohoto kroku je zpřísnit vládní kontrolu nad veřejnoprávními médii, a levicově-pravicový kabinet populistického premiéra Roberta Fica restrukturalizaci prosadil navzdory protestům opozice a demonstracím v ulicích Bratislavy.



Ficův kabinet kvůli svým krokům čelí také kritice mezinárodních mediálních organizací. V reakci na obavy z politického vměšování Český rozhlas pozastavil své dlouhodobé partnerství se slovenskou veřejnoprávní televizí, které zahrnuje sdílení zpravodajského materiálu z Ukrajiny.





PPF čelila protestu před svým sídlem v Praze a protikorupční aktivisté na Slovensku ji obviňují z omezování kritického zpravodajství výměnou za úzké vazby s Ficovým kabinetem, včetně získání nových zakázek na výběr digitálního mýta na dálnicích. PPF odmítá, že by existovala jakákoli souvislost mezi způsobem řízení Markízy a jejími dalšími obchody na Slovensku.







Zdroj v angličtině ZDE

