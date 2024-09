Kdybych mohl, vyvraždil bych všechny lidi v Gaze okamžitě

4. 9. 2024

„Kdybyste mi dali tlačítko, kterým bych vymazal Gazu, aby zítra už nežila žádná živá bytost v Gaze, zmáčkl bych ho během vteřiny.“ Na sociálních sítích se šíří klip z izraelského anglického podcastu Two Nice Jewish Boys (Dva hodní židovští chlapci), v němž moderátoři Naor Meningher a Eytan Weinstein diskutují o možnosti vyhladit všechny jednotlivé lidi v Gaze, pokud by k tomu měli příležitost. Weinstein prohlásil, že kdyby existovalo tlačítko, které by „vymazalo všechny živé bytosti v Gaze“, „zmáčkl by ho ve vteřině“, a dodal, že věří, že většina Izraelců by udělala totéž.

“If you gave me a button to just erase Gaza, every single living being in Gaza would no longer be living tomorrow, I would press it in a second.”

