Jak totalitní mentalita vede k destrukci demokracie 30 let poté

Vítězství Alternative für Deutschland (AfD) ve volbách do zemského parlamentu Durynska a těsné druhé místo v týchž volbách v Sasku vyvolalo znepokojení a údiv. Zvláštní. AfD je při síle už dlouho, strana dokázala posbírat voliče někdejších extremistů a zjevně přidat mnoho z těch, kteří dříve volili středové strany. Připomeňme, že AfD je v Německu

Je zjevné, že ta demarkační čára podél železné opony má svůj vnitřní smysl. Částečně lze vysvětlit tuto skutečnos v Německu tím, že na konci totality a po opětovném spojení v roce 1991 odešla velká část ambicióznějších východních Němců do západních částí země. Že ekonomicky a sociálně vznikla ve východních částech

, rasismus, konspirační bludy o regulacích EU a korespondenční volbě v “náznacích” pochopitelných i typickému voliči populistů. A děje se také to, že politický subjekt, který si někteří navykli brát jako etablovanou součást standardní politiky, tedy hnutí Ano, zcela standardizovalo

I v Česku je podpora nejradikálnějších populistů, jako je SPD a další varianty tupého xenofobního a dogmatického charakteru politiky stále minoritní. Děje se ale to, že SPD - zřejmě v obavě před ztrátou preferencí - napodobuje svým jazykem AfD. Zvrácenost této rétoriky dosahuje

Proč se to děje? Proč ve středoevropských posttotalitních zemích vidíme tak silný příklon k populismu, jehož nejčastějšími atributy je nativismus (privilegovanost tzv. správných občanů), xenofobii, odpor nebo dokonce nenávist k nadnárodním strukturám (EU a NATO) a velmi výraznou ochotu podporovat sebevražedné populistické teze, které nikdy nenajdou naplnění a pokud ano, pak dokážou zničit budoucí vývoj na dekády?

Proč se to děje? Proč ve středoevropských posttotalitních zemích vidíme tak silný příklon k populismu, jehož nejčastějšími atributy je nativismus (privilegovanost tzv. správných občanů), xenofobii, odpor nebo dokonce nenávist k nadnárodním strukturám (EU a NATO) a velmi výraznou ochotu podporovat sebevražedné populistické teze, které nikdy nenajdou naplnění a pokud ano, pak dokážou zničit budoucí vývoj na dekády?

, země postižené totalitou mají obecně výrazně nižší míru důvěry ve veřejné instituce (stát) než země s delší demokratickou historií. Je to vcelku pochopitelné, protože totalitu důvěru ve stát pochopitelně ničí. A pomáhá to taky vysvětlit paradox, že populisté, kteří velmi často apelují na “zlatý věk minulosti”, i ten totalitní, zároveň tuto nedůvěru zneužívají a posilují. A nedůvěra se pochopitelně vztahuje nejen ke strukturám národním, ale i těm mezinárodním, aneb zlý Brusel.

Dalším velkým problémem je obecně nižší míra sebedůvěry bývalých sovětských satelitů vůči zemím, jejichž ekonomický i demokratický náskok musejí dohánět. Tato nižší míra sebedůvěry je dána faktem, že s otevřením se Západu pochopitelně přišly ekonomicky silné západní společnosti a začaly skupovat firmy i majetky. Středoevropští “underdogs” se tak mohli jen závistivě dívat, jak jejich původní manažerské struktury nahrazují lépe oblečení a lépe ostříhaní lidé ze západních boardů a jak - pochopitelně - ovládají chudé příbuzné na východě ve prospěch svých vlastních zájmů. Dodnes je to

. Ve světle ruské agrese vůči Ukrajině je tento politický “důvtip” politiků v členských zemích NATO naprosto nepochopitelný, ale mentalitě posttotalitních Středoevropanů, nedůvěřujících těm “velkým”, to nějak dává smysl. Ačkoliv jejich vlastní bezpečnost je zaručena jednoznačnou asociací se Západem a jeho strukturami.

Tato základní směsice mentální chemie v posttotalitních zemích má pochopitelně různé nacionální příměsi, jako je historická křivda spočívající v okleštění “velkého Maďarska”, identitární méněcennost “nehistorického” Slovenska nebo s katolicismem provázaný tradiční konzervativismus Polska, namířený proti “dekadenci” Západu. V Česku bychom to mohli s ohledem na chybějící pevný historický narativ brát jako směsici určitého chytráctví, na které jsme patřičně hrdí, a pocitu zrad, jichž se na nás přece ve 20. století dopustil nejen Východ, ale i Západ (Mnichovská dohoda). Zdůvodnění se prostě vždy dá zkonstruovat.

Tato základní směsice mentální chemie v posttotalitních zemích má pochopitelně různé nacionální příměsi, jako je historická křivda spočívající v okleštění “velkého Maďarska”, identitární méněcennost “nehistorického” Slovenska nebo s katolicismem provázaný tradiční konzervativismus Polska, namířený proti “dekadenci” Západu. V Česku bychom to mohli s ohledem na chybějící pevný historický narativ brát jako směsici určitého chytráctví, na které jsme patřičně hrdí, a pocitu zrad, jichž se na nás přece ve 20. století dopustil nejen Východ, ale i Západ (Mnichovská dohoda). Zdůvodnění se prostě vždy dá zkonstruovat.