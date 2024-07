Trump má „podrobné a dobře podložené“ plány na ukončení války na Ukrajině, tvrdí Orbán

17. 7. 2024

„Pravděpodobný výsledek“ Trumpova vítězství znamená, že by EU měla obnovit diplomatické rozhovory s Moskvou, říká maďarský premiér



Viktor Orbán prohlásil, že Donald Trump má „podrobné a dobře podložené“ plány pro mír mezi Ruskem a Ukrajinou v dopise vrcholnému orgánu EU, který pravděpodobně rozdmýchá napětí ohledně diplomatické drzosti maďarského premiéra.

Viktor Orbán prohlásil, že Donald Trump má „podrobné a dobře podložené“ plány pro mír mezi Ruskem a Ukrajinou v dopise vrcholnému orgánu EU, který pravděpodobně rozdmýchá napětí ohledně diplomatické drzosti maďarského premiéra.



Orbán, který se minulý týden setkal s Trumpem v jeho sídle v Palm Beach, ve svém dopise předsedovi Evropské rady, který organizuje setkání 27 vedoucích představitelů států bloku, uvedl, že republikánský prezidentský kandidát je připraven po svém zvolení „okamžitě“ působit jako mírový zprostředkovatel.



„Pravděpodobný výsledek“ Trumpova vítězství znamená, že by EU měla znovu otevřít „přímé diplomatické komunikační linky“ s Ruskem a „politické rozhovory na vysoké úrovni“ s Čínou, napsal Orbán v dopise adresovaném předsedovi rady , Charlesi Michelovi, o němž jako první informoval deník Financial Times.



Maďarský premiér uvedl, že pravděpodobné Trumpovo vítězství by znamenalo, že finanční břemeno podpory ukrajinského válečného úsilí by se přesunulo v neprospěch EU.



„Jsem více než přesvědčen, že při pravděpodobném výsledku vítězství prezidenta Trumpa se poměr finanční zátěže mezi USA a EU výrazně změní v neprospěch EU, pokud jde o finanční podporu Ukrajiny,“ napsal.



Orbán rovněž uvedl, že po jeho nedávných rozhovorech s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, čínským prezidentem Si Ťin-pchingem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským „všeobecně zaznělo“, že „intenzita vojenského konfliktu se v blízké budoucnosti radikálně vystupňuje“.



Evropská strategie, napsal Orbán, „kopíruje provojenskou politiku USA“. Vyzval k diskusi o tom, „zda je pokračování této politiky do budoucna racionální“.



Dopis se objevil poté, co Evropská komise přijala bezprecedentní rozhodnutí bojkotovat zasedání pořádaná Budapeští v rámci maďarského předsednictví EU.



To znamená, že ani von der Leyenová, ani nikdo z jejího týmu, včetně šéfdiplomata EU Josepa Borrella, se „neformálních“ zasedání EU v Maďarsku nezúčastní, ačkoli se očekává, že formální zasedání v Bruselu a Lucemburku budou pokračovat s obvyklými účastníky.



Toto bezprecedentní odmítnutí následuje po zjevném rozhodnutí některých členských států EU vyslat na akce EU v Maďarsku úředníky na nižší úrovni.



Komise rovněž zrušila návštěvu von der Leyenové a jejího týmu komisařů EU v Budapešti, která se měla uskutečnit v prvních červencových dnech.



Krátce poté, co Maďarsko 1. července převzalo rotující předsednictví Rady ministrů EU, navštívil Viktor Orbán Kyjev, Moskvu, Peking, Ázerbájdžán a USA v rámci cesty, kterou označil za „mírovou misi“ a která vyvolala hluboký hněv mezi ostatními vedoucími představiteli EU.



Předsednictví EU nedává Orbánovi žádnou formální roli, aby mluvil jménem EU. Ostatní evropští představitelé návštěvy ostře kritizovali a téměř jednomyslně vyjádřili svůj nesouhlas. Slovensko, vedené Orbánovým spojencem Robertem Ficem, bylo jediným členským státem EU, který se minulý týden na setkání vysokých diplomatů proti Maďarsku nevyslovil.



Politický ředitel maďarského premiéra Balázse Orbána (který není v příbuzenském vztahu) v reakci na únik dopisu na Twitteru důrazně potvrdil tento maďarský postoj zprávu, který určitě popudí partnery Maďarska v EU. „Namísto kopírování pro-válečné politiky USA potřebuje #Evropa suverénní a nezávislou strategii se zaměřením na příměří a zahájení mírových jednání,“ napsal Balász Orbán.



Samostatně poblahopřál JD Vanceovi, tvrdě pravicovému senátorovi z Ohia, který byl v úterý vybrán za Trumpova vicekandidáta a který je předním odpůrcem pomoci Ukrajině. „Je mi úplně jedno, co se stane s Ukrajinou tak či onak,“ řekl Vance loni v podcastu.



„Vláda Trump-Vance zní dobře,“ napsal na Twitteru Balázs Orbán a doprovodil to emoji se siláckou rukou.



V rozhovoru pro provládní deník Magyar Nemzet Balázs Orbán prohlásil, že Trump je „oddán míru“ a „sám brzy vytvoří mír“, pokud se znovu stane prezidentem USA. „Pokud chce Evropa mír a chce mít rozhodující slovo při urovnání války a ukončení krveprolití, musí nyní vypracovat a realizovat změnu kurzu,“ napsal.



A v prohlášení, které pravděpodobně prohloubí znepokojení v hlavních městech EU, dodal: „Jsme přesvědčeni, že - z politického hlediska - bychom měli využít celé období maďarského předsednictví EU k vytvoření správných podmínek pro mírová jednání.“



Předseda Evropské rady Michel, který se k Orbánovu dopisu zatím nevyjádřil, odsoudil snahy Maďarska o jednání s Ruskem, i když bez uvedení jmen.





„Rotující předsednictví EU nemá žádný mandát k tomu, aby jménem EU jednalo s Ruskem,“ uvedl počátkem tohoto měsíce. "Evropská rada má jasno: Rusko je agresor, Ukrajina je oběť. Žádná diskuse o Ukrajině se nemůže konat bez Ukrajiny."







