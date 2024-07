Francie vstupuje do týdne, kdy jde o hodně, když se levicový blok zaměřil na křeslo předsedy Národního shromáždění

17. 7. 2024

čas čtení 3 minuty

Francie se připravuje na další týden politického manévrování, protože nově zvolené Národní shromáždění se tento čtvrtek poprvé sejde. Vzhledem k tomu, že levicová aliance Nová lidová fronta je stále rozdělená ohledně kandidáta na premiéra, zdá se, že v nadcházejících dnech pravděpodobně bude dominovat boj o roli mocného předsedy parlamentu. Francie se připravuje na další týden politického manévrování, protože nově zvolené Národní shromáždění se tento čtvrtek poprvé sejde. Vzhledem k tomu, že levicová aliance Nová lidová fronta je stále rozdělená ohledně kandidáta na premiéra, zdá se, že v nadcházejících dnech pravděpodobně bude dominovat boj o roli mocného předsedy parlamentu.

Další velké datum ve francouzské politické sáze nastane ve čtvrtek, kdy se má poprvé sejít nově zvolené Národní shromáždění.

Zákonodárci mají volit předsedu dolní komory Národního shromáždění, což je ekvivalent řečníka, který organizuje agendu sněmovny a vede rozpravy. Je to ústřední role v době, kdy je prezident Emmanuel Macron oslabený, parlament je roztříštěný a žádná strana nebo skupina nemá absolutní většinu, aby mohla vládnout zemi.

Někteří členové Nové lidové fronty (NFP) – narychlo sestavené aliance od socialistů a zelených až po komunistickou stranu a krajně levicovou stranu Neskloněná Francie, která nečekaně získala nejvíce křesel v předčasných volbách – navrhli, aby se zaměřili na to, aby do křesla předsedy parlamentu jmenovali někoho ze svých řad, když se zatím nedokázali shodnout na kandidátovi na premiéra.

Strana Neskloněná Francie kritizovala své spojence ze Socialistické strany za to, že podle ní nedostatečně pružně jednala o premiérovi, a uvedla, že o premiérském křesle nebude diskutovat, dokud se nedohodnou na společném kandidátovi na předsedu parlamentu.

"Požadujeme, abychom se okamžitě dohodli na jediné kandidatuře Nové lidové fronty na prezidenta Národního shromáždění," uvedla v pondělním prohlášení.

I kdyby si levice tuto roli zajistila a pak se dokázala dohodnout na jménu, které by navrhla na post šéfa vlády, stále nebylo jasné, zda by Macron přijal jmenování premiéra z jejích řad, protože každé takové vládě by chybělo zhruba 100 křesel v parlamentu, aby vytvořila stabilní většinu.

Macron minulý týden naléhal na mainstreamové strany ve francouzském parlamentu, aby vytvořily koalici schopnou shromáždit "solidní" většinu, čímž vyvinul tlak na umírněnější části NFP, aby se zbavily radikálů a připojily se k Macronově středopravé koalici.

"Až se socialisté odtrhnou od Neskloněné Francie a jejich bludného programu, pak s nimi můžeme spolupracovat," řekl ministr vnitra Gérald Darmanin televizi Franceinfo.

Socialisté neposkytli žádný náznak, že by takový krok mohli učinit. Místo toho prohlásili, že chtějí, aby se premiérem stal jejich stranický lídr Olivier Faure.

Macron pravděpodobně v úterý nebo ve středu přijme demisi současné vlády vedené premiérem Gabrielem Attalem, aby se ministři, kteří byli zvoleni jako zákonodárci, mohli podílet na volbě předsedy Národního shromáždění.

Současná vláda zůstane ve funkci, dokud nebude jmenován nový tým.

Zdroj v angličtině: ZDE

0