Republikáni: Záchrana Trumpa byl "boží zásah"!

16. 7. 2024

čas čtení 6 minut

"Pokud jste před sobotou nevěřili na zázraky, měli byste věřit právě teď," řekl. "Do Pensylvánie přišel ďábel s puškou v ruce, ale lev se postavil na nohy a zařval," dodal za bouřlivého potlesku v sále.

Trump se na republikánském sjezdu objevil s obvázaným uchem



Divoký potlesk při prvním veřejném Trumpově vystoupení od pokusu o atentát v Pennsylvánii





Donald Trump s obvazem, který mu částečně zakrýval pravé ucho, se poprvé od víkendového pokusu o atentát objevil na veřejnosti.



Trump v pondělí během prvního večera republikánského národního sjezdu v Milwaukee dramaticky vstoupil za hlasitého jásotu, za pokřiku "USA!" a "bojujte!". Lee Greenwood zahrál při Trumpově vstupu do sálu píseň "Proud to be an American".



Trump si proklestil cestu přes sjezdovou halu a poté zamířil do lóže, kde se připojil k několika významným republikánům, včetně Tuckera Carlsona, kongresmana Byrona Donaldse a JD Vance, kterého dříve během dne jmenoval svým kandidátem na prezidenta. Donald Trump s obvazem, který mu částečně zakrýval pravé ucho, se poprvé od víkendového pokusu o atentát objevil na veřejnosti.Trump v pondělí během prvního večera republikánského národního sjezdu v Milwaukee dramaticky vstoupil za hlasitého jásotu, za pokřiku "USA!" a "bojujte!". Lee Greenwood zahrál při Trumpově vstupu do sálu píseň "Proud to be an American".Trump si proklestil cestu přes sjezdovou halu a poté zamířil do lóže, kde se připojil k několika významným republikánům, včetně Tuckera Carlsona, kongresmana Byrona Donaldse a JD Vance, kterého dříve během dne jmenoval svým kandidátem na prezidenta.





Jeho vystoupení přišlo poté, co řada řečníků včetně Marjorie Taylorové Greeneové, krajně pravicové kongresmanky z Georgie, označila Trumpa za "otce zakladatele" hnutí "America First".



Řečníci oslavovali Trumpovo přežití jako "boží čin". Nabídli také vize Ameriky: země v úpadku pod vedením Joea Bidena, sužovaná prudce rostoucími cenami potravin a bydlení, zatímco politici se více zabývali přistěhovalci bez dokladů a otázkami transgenderu. Snažili se vykreslit opačnou vizi Ameriky za Trumpa, když tvrdili, že to bude prosperující země, kde tyto problémy neexistují.



Greenová:



"Před dvěma dny si zlo přišlo pro muže, kterého tolik obdivujeme a milujeme. Děkuji Bohu, že jeho ruka byla nad prezidentem Trumpem," uvedla.



Senátor Tim Scott z Jižní Karolíny rovněž naznačil, že v této události sehrál roli boží zásah. "Pokud jste před sobotou nevěřili na zázraky, měli byste věřit právě teď," řekl. "Do Pensylvánie přišel ďábel s puškou v ruce, ale lev se postavil na nohy a zařval," dodal za bouřlivého potlesku v sále.



Uprostřed výzev k jednotě během sjezdu senátor Ron Johnson z Wisconsinu prohlásil, že demokraté a jejich politika představují "jasné a aktuální nebezpečí pro Ameriku, naše instituce, naše hodnoty a naše lidi". Johnsonův zaměstnanec později řekl deníku Milwaukee Journal-Sentinel, že senátor neměl v úmyslu tuto větu během projevu přečíst, a uvedl, že pochází ze staré verze, která byla nedopatřením nahrána do teleprompteru.



V pondělí vystoupil také Mark Robinson, viceguvernér Severní Karolíny, který si vysloužil kritiku za násilnické, rasistické a sexistické výroky. V projevu v kostele minulý měsíc Robinson řekl: Robinson řekl: "Někteří lidé potřebují zabít."



Většina jeho projevu na se však zaměřila na jeho osobní příběh a rostoucí ceny - v souladu s pondělním tématem sjezdu "Make America wealthy again" - "Ať Amerika znovu zbohatne!"



"Ceny potravin prudce vzrostly, benzín je téměř dvojnásobný, továrny, stejně jako ta, ve které jsem pracoval, se zavírají a rodiny v Severní Karolíně se cítí beznadějně."



"Demokraté dali stovky miliard dolarů ilegálům a cizím státům, zatímco generace Z se musí uskrovnit, a to jen proto, aby nikdy nemohla vlastnit dům, nikdy neuzavřela sňatek a pracovala až do smrti," řekl Charlie Kirk, republikán, který je zakladatelem organizace Turning Points USA. "Donald Trump odmítá přijmout tuto prázdnou, ubohou a zmrzačenou verzi amerického snu."



Během večera vystoupilo také několik vybraných "obyčejných Američanů", kteří z první ruky vylíčili, jak jim Bidenova politika uškodila.



Několik řečníků se také zaměřilo na otázky LGBTQ a imigraci jako na rozhodující témata.



"Dovolte mi, abych to řekla jasně, existují pouze dvě pohlaví," řekla Greeneová během svého vystoupení.



Projevy zdůraznily, jak sebevědomě republikáni vstupují do závěrečné části voleb, a nabídly stručné shrnutí způsobu, jakým republikáni plánují volbu mezi Bidenem a Trumpem formulovat.





"Nemusíme si představovat lepší den, stačí si vzpomenout," řekl během svého projevu John James, republikánský kongresman z Michiganu.





Podrobnosti v angličtině ZDE







Trump předtím jmenoval J.D. Vance, kdysi svého zuřivého kritika, jako svého zástupce pro volby 2024.



Vance, senátor z Ohia a někdejší zuřivý odpůrce Donalda Trumpa, se kdysi ptal, zda je "strašný" Trump "americký Hitler".



Když Trump poprvé kandidoval, zdála se případná Vanceova nominace na kandidaturu po jeho boku nepravděpodobná. Vance, rizikový kapitalista, který se do povědomí veřejnosti dostal díky svým memoárům z roku 2016, jež se proměnily ve film Hillbilly Elegy na Netflixu, patřil kdysi mezi Trumpovy konzervativní kritiky.

"Nikdy jsem nebyl Trumpův příznivec, nikdy jsem ho neměl rád," řekl Vance během rozhovoru s Charlie Rosem v říjnu 2016. Trump byl podle tehdejšího Vanceova odhadu "příšerný kandidát".

V textových zprávách bývalému spolubydlícímu dokonce nahlas uvažoval, zda je Trump spíše "cynický kretén jako Nixon", nebo ještě hůře "americký Hitler".

Od té doby prošel Vance dramatickou proměnou v mocenskou postavu Maga a blízkého spojence bývalého prezidenta, který podporuje Trumpovy autoritářštější impulsy, jako například zpochybňování výsledků voleb v roce 2020 a v rozhovoru pro podcast v roce 2021 navrhl, že by Trump měl v případě znovuzvolení vyčistit státní úředníky z federální vlády.

Pozoruhodná byla i Vanceova reakce na sobotní pokus o atentát na Trumpově shromáždění. "Ústřední premisou Bidenovy kampaně je, že prezident Donald Trump je autoritářský fašista, kterého je třeba za každou cenu zastavit," napsal Vance na Twitteru. "Tato rétorika vedla přímo k pokusu o atentát na prezidenta Trumpa."

Vance se již jednou ucházel o Trumpovo požehnání, když vedl kampaň za křeslo zastupujícího Ohio v americkém Senátu. Během primárek se Vance prezentoval jako pravicový populista v Trumpově stylu. Kritizoval "elity", vypouštěl pohrdavé tweety o kriminalitě v New Yorku, v pořadu Tuckera Carlsona propagoval rasistickou a antisemitskou teorii o "velké výměně" a nechal si narůst plnovous. Čelil bouři negativních reklam od konzervativního, na volný trh orientovaného Klubu pro růst, který poukazoval na jeho minulou identitu "never Trumper" jako na důkaz jeho falešnosti. Komentátoři usuzují, že jmenováním Vance se Trump snaží získat podporu Američanů - mužů pravičáků - nepokusil se získat voličky.

Zdroj v angličtině ZDE



1