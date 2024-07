Mafra likviduje Lidové noviny a nabízí předplatitelům Mladou frontu DNES

16. 7. 2024 / Boris Cvek

Moji rodiče, a po nich jsem převzal tu štafetu i já, měli mnoho let předplatné Lidových novin. Téměř každou sobotu je čtu a komentuji na Facebooku, co mě zaujalo. Do těch sobotních Lidovek píše stále mnoho lidí, které považuji za úctyhodné a s jejichž názory se rád seznámím. Nyní, když se konečně osvobodily od Babiše, se dočítám, že Lidové noviny končí.



Mafra nabízí předplatitelům jako kompenzaci Mladou frontu DNES, což je doufám jen hloupý vtip. Kdybych přece chtěl odbírat tuhle slátaninu, tak si ji předplatím. Zajímavé je, že tradiční sobotní příloha Lidových novin, Orientace, kvůli které sobotní Lidovky čtu, má vycházet nyní jako součást Mladé fronty DNES. Ani tímhle mě ovšem Mafra nepřesvědčí. S Lidovkami je prostě konec.

Tak mi nezbývá než doufat, že dostanu zpátky své peníze. Mohli s tím přece počkat aspoň do konce kalendářního roku, to by bylo férovější.

