Britský ministr zahraničí opakoval výzvu k příměří, zatímco Izrael pokračuje v bombardování Gazy

16. 7. 2024

čas čtení 5 minut





David Lammy absolvoval druhý den jednání s izraelskými představiteli, ale naděje na okamžité příměří se zmenšují



Izraelské letecké a námořní údery pokračovaly v ostřelování pásma Gazy, zatímco britský ministr zahraničí David Lammy během návštěvy Jeruzaléma zopakoval svůj požadavek na příměří.



Údery na centrální část Gazy následovaly po dvou dnech obzvláště smrtících útoků, včetně jednoho v humanitární zóně na jihu Gazy, při kterém zahynulo nejméně 90 lidí, když se izraelské síly zaměřily na šéfa vojenského křídla Hamásu Mohammeda Deifa.



Hamás tvrdí, že Deif útok přežil, přestože izraelští představitelé o tom veřejně spekulovali, ale tento pokus ještě více napnul již tak křehká jednání o příměří, která se táhnou již několik měsíců. "Není pochyb o tom, že tento strašlivý masakr ovlivní jakékoli úsilí při vyjednávání," uvedl v neděli mluvčí Hamásu Džihád Taha.

Zdroj blízký vyjednávání uvedl, že katarští zprostředkovatelé jsou i nadále odhodláni tuto poslední překážku překonat, a to navzdory riziku, že by pokus o atentát na Deifa mohl rozhovory zdržet. Poukázali na pozoruhodné příklady, kdy se Hamás zdráhal vyjednávat, ale úplně se od jednání neodpojil, mimo jiné po izraelském úderu v uprchlickém táboře v Gaze loni v říjnu, při kterém zahynulo 120 lidí, a po vraždě zakladatele vojenského křídla Hamásu Sáliha al-Arúrího v Bejrútu na začátku tohoto roku.



"Rozhovory tehdy stále pokračovaly a budou pokračovat bez ohledu na to, zda jedna ze stran bude chtít udělat krok zpět a provést revizi," uvedli. Dodali, že druhá cesta jednání s cílem odvrátit válku mezi Izraelem a Libanonem se zdá být pro zprostředkovatele včetně Bílého domu produktivnější.



Vyjednavači izraelské bezpečnostní agentury Mossad vedou nepřímé rozhovory s Hamásem, které zprostředkovávají Katar, Egypt a šéf CIA, ve snaze zajistit propuštění desítek izraelských rukojmích a rukojmích s dvojím občanstvím, které Hamás a další palestinské frakce zadržují v Gaze od 7. října.





Po prvním propuštění rukojmích v listopadu se snahy o zajištění druhého kola výměnou za alespoň dočasné přerušení bojů ukázaly jako mnohem náročnější. Izraelské fórum pro rukojmí a rodiny pohřešovaných uvedlo, že koncem května byly podle Amnesty International obdrženy známky života od 33 rukojmích z odhadovaných 116, kteří byli v Gaze zadržováni.

Představitelé Hamásu a Izraele se stále neshodují, často ohledně přesného znění dohody o příměří. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu zdvojnásobil svůj požadavek, že izraelským silám musí být umožněno pokračovat v bojích v Gaze, zatímco Hamás dlouhodobě požaduje alespoň dočasné příměří.Gershon Baskin, dlouholetý izraelský vyjednavač podílející se na dohodě o výměně rukojmích, která osvobodila izraelského vojáka Gilada Šalita, napsal na Twitteru o potřebě "uzavřít dohodu hned". Izraelští vyjednavači by podle něj měli zajistit dohodu a ukázat ji veřejnosti, "aby všichni věděli, že dohodu blokuje premiér"."Pokus o Deifovu eliminaci nebo Deifova eliminace propuštění rukojmích neposune," řekl. "Více než devítiměsíční vojenský nátlak vedl pouze k zabití rukojmích a mnoha palestinských nebojovníků."Lammy zopakoval svou výzvu k příměří během svého druhého dne jednání s izraelskými představiteli, včetně setkání s izraelským prezidentem Isaacem Herzogem. Nový britský ministr zahraničí pokračuje v diplomatickém úsilí navzdory klesajícím nadějím na okamžité příměří. (Český ministr zahraničí Lipavský nedělá nic, čeští politikové podporují izraelské vrahy.)Lammy se setkal s rodinou britských rukojmích a později se připojil k Herzogovi, aby se setkal s příbuznými Tamira Adara, jehož tělo pravděpodobně zadržují bojovníci Hamásu v Gaze. "Doufám, že v nadcházejících dnech dojde k dohodě o rukojmích, a využívám veškerého diplomatického úsilí," řekl Lammy. "Doufám také, že se brzy dočkáme příměří a přineseme zmírnění utrpení a nesnesitelných ztrát na životech, kterých jsme nyní svědky i v Gaze."Krajně pravicoví členové Netanjahuova kabinetu nadále požadují, aby se izraelská vláda zdržela uzavření dohody o ukončení bojů v Gaze. Ministr financí Bezalel Smotrich v pondělí prohlásil, že je proti propuštění jakéhokoli palestinského vězně jako součásti dohody o příměří.