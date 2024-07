Vědci se zaměřují na asteroid větší než Eiffelova věž, který prolétne těsně kolem Země

16. 7. 2024

Mise Ramses bude zkoumat asteroid 99942 Apophis, až v roce 2029 proletí blíže k Zemi než kde jsou umístěny satelity pro GPS a televizní přenosy



V roce 2029 se kolem Země prosmýkne asteroid větší než Eiffelova věž, což je událost, které se vědci donedávna obávali a která by mohla být předzvěstí katastrofické srážky.



Nyní vědci doufají, že budou moci prozkoumat 99942 Apophis při jeho blízkém setkání, aby posílili naši obranu proti dalším vesmírným skaliskům.



Mise rovněž objasní složení a vnitřní strukturu Apophisu, stejně jako jeho dráhu, a prozkoumá, jak se asteroid změní, až se v pátek 13. dubna 2029 přiblíží na vzdálenost 32 000 km od Země, což je přibližně desetina vzdálenosti k Měsíci.



"Průlet, který provede kolem Země, je naprosto unikátní," řekl Dr. Holger Krag, vedoucí kanceláře programu kosmické bezpečnosti Esa, a dodal, že se neočekává, že by se nějaký asteroid přiblížil tak blízko po několik dalších tisíc let. "Pokud bude jasná obloha, měli byste jej vidět pouhým okem."



Apophis proletí blíže k Zemi než geostacionární družice používané pro televizní vysílání, GPS navigaci a předpověď počasí. V této vzdálenosti, řekl Krag, začne asteroid interreagovat se Zemí.



"Gravitační pole Země, které v podstatě asteroid mírně přetvoří a způsobí změnu jeho tvaru," řekl a dodal, že gravitační přitažlivost by také mohla způsobit sesuvy půdy na povrchu asteroidu.



Krag uvedl, že poznatky z Ramsesu pomohou vědcům porozumět asteroidu a riziku, které takové vesmírné skály představují. "Naším cílem v planetární obraně není dělat na asteroidech vědu, ale zjistit o nich fakta tak, abychom je jednoho dne mohli odklonit, až se stanou nebezpečnými," řekl.



Profesorka Monica Gradyová z Open University uvedla, že zatímco většina asteroidů je na poměrně bezpečných drahách a nepřibližuje se k naší planetě, asteroidy křižující Zemi, jako je Apophis, jsou jiná záležitost.



"Přibližují se k Zemi a existuje možnost, že jednoho dne některý z nich Zemi zasáhne a způsobí velkou katastrofu. Domníváme se, že k tomu došlo před 65 miliony let, kdy byli vyhubeni dinosauři," řekla. "A pokud to bude velký asteroid a zasáhne nás, bude to katastrofa, která zničí lidstvo."



Po svém objevu v roce 2004 nedal Apophis vědcům spát obavami, že by se mohl při svém oběhu kolem Slunce mohl srazit se Zemí. Zatímco v letech 2029 a 2036, kdy se Apophis přiblíží k Zemi, Nasa srážku vyloučila, teprve v roce 2021 odborníci uvedli, že srážka je vyloučena nejméně na dalších 100 let.



Vesmírné agentury však nenechávají bezpečnost planety náhodě a místo toho zkoumají způsoby, jak se s asteroidy přilétajícími k Zemi vypořádat.



Mezi takové projekty patří mise Nasa Dart, při níž sonda narazila do asteroidu Dimorphos, aby se vyzkoušelo, zda je možné vesmírnou skálu odklonit z cesty. Mise planetární obrany Hera agentury Esa, která má odstartovat letos, bude zkoumat následky této srážky.



"Experiment Dart ukázal, že je velmi důležité pochopit vše o cílovém asteroidu předtím, než do něj narazíte," řekl Krag. "Protože záleží na jeho složení, na rychlosti rotace, na hmotnosti. Takže v zásadě platí, že před střetem s asteroidem musíte být schopni provést velmi, velmi rychlou inspekci."



Ramses nabízí vědcům možnost nacvičit si právě takový rychlý průzkum , dodal. "Nemůžete jen tak jít a zasáhnout [cílový asteroid], protože pak nemůžete předvídat výsledek. A mohli byste to ještě zhoršit."



Profesor Alan Fitzsimmons z Queen's University Belfast, který je členem vědeckého poradního týmu mise Ramses, uvedl, že data získaná misí Ramses mohou vědcům také pomoci prodloužit období, kdy mohou předpovídat potenciální srážky s Apophisem o mnoho set let. "Naši potomci se v tuto chvíli ještě musí této věci obávat," řekl.



Krag uvedl, že nové financování mise Ramses umožní týmu nakoupit první hardware pro tuto misi - ačkoli konečné rozhodnutí o tom, zda se mise Ramses uskuteční, padne až koncem příštího roku.



Krag uvedl, že kromě kamery pro snímkování asteroidů by mezi další potenciální přístroje mohl patřit seismometr, který by sledoval aktivitu asteroidu při působení zemské gravitace.



Pokud bude sonda Ramses schválena, plánuje se její vypuštění na začátku roku 2028. "Máme tedy necelé čtyři roky, což je pro sondu velmi rychlé," řekl Krag.



Ramses není jedinou sondou, která se chystá prozkoumat Apophis: po loňské úspěšné misi Nasa Osiris-Rex, která získala 4,6 miliardy let staré kusy vesmírné horniny z asteroidu Benn, se stejná sonda setká s Apophisem v roce 2029 pod novým názvem Osiris-Apex.



Zatímco Ramses dorazí k Apophisu ještě před blízkým setkáním se Zemí, Osiris-Apex by měl dorazit až po něm.



Profesor Terik Daly z Univerzity Johnse Hopkinse, který se podílí na misi Osiris-Apex, uvedl: "Ramses bude schopen zdokumentovat Apophis před blízkým setkáním asteroidu se Zemí. Takže pak se [Osiris-Apex] může skutečně podívat a zjistit, co tento přírodní experiment udělal. Jak změnil Apophis?"





Podle Dalyho je důležité pevné datum blízkého setkání Apophisu se Zemí. "Nemůžeme s tím nic dělat, pokud jde o změnu tohoto data - a to by se stalo v situaci, kdy by se k Zemi blížil asteroid. S asteroidem nemůžeme vyjednávat. Co můžeme udělat, je připravit se na účinnou reakci."





Gradyová řekla, že ačkoli jsou takové mise zajímavé pro vědce, mají i širší význam. "Pro nás jako pro veřejnost je velmi důležité uvědomit si, že skutečně můžeme něco udělat pro to, abychom odvrátili katastrofální zánik Země," řekla.









