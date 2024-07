OSN předpovídá pokles počtu obyvatel Ruska na minimum za posledních 135 let

17. 7. 2024

čas čtení 2 minuty

V příštích 75 letech bude Rusko nadále vymírat průměrným tempem 300-600 tisíc lidí ročně a do konce 21. století půjde s nejnižší stálou populací za posledních 135 let, předpovídá Odbor OSN pro ekonomické a sociální záležitosti.

Podle demografů OSN se počet obyvatel Ruska ze současných 145,2 milionu lidí sníží na 140 milionů lidí v roce 2035, 136,2 milionu v roce 2050 a 128,64 milionu v roce 2075.

Na rozdíl od výzev prezidenta Vladimira Putina, aby si lidé pořizovali 8 dětí, stejně jako ve středověku, bude porodnost v Rusku v příštích letech nadále klesat, předpovídá OSN: Pokud se v loňském roce v zemi narodilo 1,297 milionu dětí, pak do roku 2030 to bude 1,186 milionu.

Demografové očekávají, že do poloviny 40. let 21. století, poté, co se vymaní z demografické propasti, vzroste porodnost na 1,4 milionu dětí ročně a do roku 2060 bude následovat nový pokles na 1,17 milionu dětí ročně.

Úmrtnost přitom zůstane na stabilní úrovni - asi 1,8-1,9 milionu lidí ročně - až do roku 2070, poté se do konce století sníží na 1,4-1,5 milionu ročně.

V důsledku toho bude Rusko v příštích 50 letech ztrácet 500-700 tisíc lidí ročně v důsledku přirozeného úbytku obyvatelstva a teprve v letech 2080-90 se tato míra sníží na 300-400 tisíc lidí ročně. Kumulativně do roku 2100 země ztratí asi 40 milionů lidí v důsledku převisu úmrtí nad porodností.

Zhruba polovina tohoto neúspěchu bude kompenzována přílivem migrantů, očekává OSN. Experti organizace předpovídají do konce století migrační růst populace Ruska na úrovni asi 300 tisíc lidí ročně.

Rusko, stejně jako dalších 63 zemí světa, které dohromady představují 28 % světové populace, překonalo populační vrchol, poznamenávají experti OSN ve zprávě. Do stejné skupiny patří Německo, Japonsko a Čína, jejichž populace se za posledních 80 let zdvojnásobila.

Ve 48 zemích světa, včetně Brazílie, Íránu a Turecka, bude populace kulminovat a klesat v první polovině 21. století a dalších 126 zemí, včetně Indie, Spojených států a Pákistánu, pravděpodobně překročí nejvyšší bod ke konci 21. století.

Populační růst bude pokračovat především v nejchudších zemích, ze současné 1 miliardy lidí na 3 miliardy do roku 2100, očekává OSN. Celková světová populace podle prognózy organizace vzroste ze současných 8,2 miliardy na 10,3 miliardy v roce 2084 a do roku 2100 se sníží na 10,2 miliardy.

Zdroj v ruštině: ZDE

