Rusko: Centrální banka začala utajovat poslední dostupné údaje o obchodování s dolarem a eurem

17. 7. 2024

Centrální banka oznámila, že pozastavuje zveřejňování statistik o mimoburzovním devizovém trhu. Dříve zveřejněné údaje byly z jejích webových stránek odstraněny. Regulátor to vysvětluje "omezením dopadu sankcí". Centrální banka oznámila, že pozastavuje zveřejňování statistik o mimoburzovním devizovém trhu. Dříve zveřejněné údaje byly z jejích webových stránek odstraněny. Regulátor to vysvětluje "omezením dopadu sankcí".

Předtím banka denně zveřejňovala informace o obratu obchodování v dolaru, euru a jüanu s vypořádáním "zítra" - všeobecným a mezibankovním. Jejich oficiální kurzy budou vypočítávány jako doposud: Jüan na základě výsledků burzovního obchodování, dolaru a eura na základě transakcí na mimoburzovním trhu, které budou banky nadále vykazovat centrální bance.

Významná část transakcí na OTC trhu je přeshraniční, to znamená, že je uzavírána mezi rezidentem a nerezidentem, poznamenala centrální banka, ale tyto údaje samostatně neuvedla. Odvolávání se na sankční rizika proto odborníky překvapilo.

"Těžko se mi to vymýšlí," odpověděl ekonom ruské banky na otázku, jaká rizika mohla centrální banka tímto způsobem zmírnit. "Jakákoli agregovaná data odstraňují otázky pro jednotlivé banky." Naznačuje, že statistika byla utajena "pro jistotu" a srovnává situaci s ukončením zveřejňování údajů o zahraničním obchodu po začátku války: "Pak jsme se podívali - je to v pořádku, a znovu začali zveřejňovat údaje o vývozu i dovozu." Tato data byla používána zřídka a málokým, je překvapen mluvčí: "Kdyby nepsali do [telegramového] kanálu centrální banky, nevšimli by si toho." Anton Tabach, výkonný ředitel společnosti Expert RA, označil motivaci centrální banky za "zcela jasnou a transparentní", ale neupřesnil, jakou zranitelnost centrální banka spolu s daty uzavřela.

Je nepravděpodobné, že by skrývání informací významně ovlivnilo trh, tvrdí Frank Media: Hlavní hráči si již budou vědomi toho, co se děje. Ale "široká veřejnost, novináři a analytici budou informováni se zpožděním a/nebo méně často než na denní bázi," pokračuje a dodává, že nová omezení "rozhodně nepřispějí k transparentnosti".

Právě kvůli nedostatečné transparentnosti někteří účastníci trhu pochybovali o přiměřenosti směnného kurzu rublu vypočítaného podle nové metodiky na základě transakcí na mimoburzovním trhu. Na burze můžete sledovat průběh obchodování v reálném čase a nyní centrální banka vyhlašuje kurz v 15:30. Guvernérka centrální banky Elvira Nabjullina tento problém uznala a slíbila, že brzy zveřejní podrobnou metodiku výpočtu oficiálního směnného kurzu: "Denně máme všechna data o OTC transakcích. Chápeme obavy trhu ohledně transparentnosti směnného kurzu… Podle našeho názoru naše metoda (výpočtu oficiálního směnného kurzu) odráží ekonomickou hodnotu rublu." - Centrální banka mezitím učinila trh naprosto neprůhledným.

Zdroj v ruštině: ZDE

