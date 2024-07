Rekordní vlna veder se v USA přesouvá na východ, miliony Američanů dostaly výstrahu před vedry

15. 7. 2024

čas čtení 2 minuty



Očekává se, že více než 245 milionů Američanů zažije na začátku tohoto týdne teploty 32 °C, v některých případech až 41 °C.



Vlna veder, která v uplynulém týdnu zasáhla západní pobřeží USA, se nyní přesouvá na východ, na středozápad a jihovýchod, protože v uplynulém týdnu byla pro miliony Američanů vyhlášena pohotovost kvůli horku.

"V neděli jsou možné četné téměř rekordně vysoké teploty v centrální části High Plains a na jihovýchodě a v pondělí podél velké části východního pobřeží," informovala Národní meteorologická služba.



Města na východním pobřeží, jako je Baltimore a Washington DC, zažijí toto úterý teploty až 38 °C. Na západě se očekává pokles teplot na typické letní průměry.



V New Yorku se v úterý očekávají teploty více než 35 stupňů, přičemž od pondělí do středy by se měl index tepla pohybovat mezi 35-38 stupňů Celsia. V některých oblastech v okolí města by přitom mohl index tepla dosáhnout až 41 stupňů Celsia.



Podle předpovědi společnosti AccuWeather se tento týden od neděle do středy očekává, že více než 245 milionů Američanů zažije teploty 32C, přičemž nejméně 30 milionů zažije teploty 38C nebo vyšší.



Denní rekordy ve městech Charlotte a Raleigh v Severní Karolíně budou podle předpovědi pravděpodobně překonávat rekordní teploty. V St Louis ve státě Missouri se až do pondělí očekávají teploty blízké 38C nebo vyšší.



"Mějte na paměti, že starší lidé, malé děti, lidé užívající léky nebo lidé s problémy s váhou či alkoholem jsou nejvíce náchylní ke stresům spojeným s horkem," varovala Národní meteorologická služba před vlnou veder, která se přesouvá na východ. "To platí zejména během vlny veder v oblastech, kde převládá mírnější klima, jako je například Wisconsin. Je dobré pravidelně kontrolovat osoby nejvíce náchylné k horku a pomoci jim získat úlevu od extrémního horka a vlhkosti."



Červen 2024 byl nejteplejším měsícem června v historii a 13. nejteplejším měsícem v historii v řadě, přičemž 14,5 % světového povrchu hlásilo rekordní horko, čímž překonal červen 2023 o 7,4 %.



Las Vegas v Nevadě zaznamenalo v uplynulém týdnu rekordních sedm po sobě jdoucích dnů s teplotou 46 C nebo vyšší a 7. července zaznamenalo historicky nejvyšší teplotu 49C.





V červenci 2024 bylo v USA dosud hlášeno přibližně 37 úmrtí v důsledku horka, což je pravděpodobně podhodnocený údaj vzhledem k době, která je potřebná k ukončení vyšetřování úmrtí.







Zdroj v angličtině ZDE

