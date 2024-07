Ikonický český deník Lidové noviny končí - nebude vycházet tiskem

18. 7. 2024 / Albín Sybera

čas čtení 2 minuty



Nejstarší český deník, který dosud vycházel v tištěné podobě, se necelý rok po prodeji svého vydavatele skupině Kaprain přesune plně na internet.



Lidové noviny (LN), nejstarší český tištěný deník, ukončí ke konci srpna vydávání tištěné verze.



Vydavatelství LN Mafra 16. července v tiskové zprávě oznámilo, že „s ohledem na vývoj na trhu“ a „interní průzkumy“ se Mafra „rozhodla posílit názorový obsah“ webové verze. Nejstarší český deník, který dosud vycházel v tištěné podobě, se necelý rok po prodeji svého vydavatele skupině Kaprain přesune plně na internet.Lidové noviny (LN), nejstarší český tištěný deník, ukončí ke konci srpna vydávání tištěné verze.Vydavatelství LN Mafra 16. července v tiskové zprávě oznámilo, že „s ohledem na vývoj na trhu“ a „interní průzkumy“ se Mafra „rozhodla posílit názorový obsah“ webové verze.



Změny přicházejí necelý rok poté, co konglomerát Agrofert, založený koncem 90. let českým opozičním lídrem a miliardářem a expremiérem Andrejem Babišem, prodal Mafru skupině Kaprain bývalého manažera PPF Karla Pražáka.



Kultovní sobotní intelektuální příloha Orientace se stane součástí sobotního vydání sesterského deníku LN MF Dnes, který kritici obviňují z podpory Babišovy populistické strany ANO a slouží jako její hlásná trouba.



"Vnímám to jako prohru a zároveň symptom toho, jak se neumíme chovat k vlastnímu kulturnímu dědictví. Připojit ji [Orientaci] k MF Dnes je opravdu smutný konec,“ komentoval to Matěj Metelec, redaktor A2, čtrnáctideníku zabývajícího se kulturou a politikou.



Metelec pro bne IntelliNews uvedl, že v meziválečném Československu LN svým „spojením publicistiky a literatury vytvořily model, který se zde [v Československu a později v Česku] stal v následujících desetiletích ideálem psaní“.



LN byly založeny v roce 1893 a na dlouhém seznamu jejich redaktorů je i světoznámý český spisovatel Karel Čapek. Obnovení LN na konci 80. let se stalo jedním ze symbolů hroutícího se komunistického režimu, který skončil v roce 1989.



Agrofert koupil Mafru v roce 2013, který je českými mediálními odborníky považován za přelomový rok, během něhož místní podnikatelské subjekty ovládly velkou část mediálního vlastnictví, což odráželo vzestup populismu v České republice. Ten je nyní mezinárodními mediálními pozorovateli považován za jedno z klíčových rizik pro pluralitu médií v zemi.



Loňský prodej Mafry společnosti Kaprain se uskutečnil současně s koupí chemického závodu Synthesia společností Kaprain a byl vnímán jako Babišova snaha rozptýlit jeho střet zájmů poté, co český parlament loni schválil přísnější legislativu týkající se angažovanosti politiků v médiích.



Konec tištěné verze LN přichází také měsíc po změnách v dozorčí radě Mafry, které nyní předsedá marketingový šéf Kaprainu Jakub Dlouhý a dalším členem je Jan Dienstl, obchodní partner energetického oligarchy Pavla Tykače, který se před prodejem Mafry Kaprainu otevřeně zajímal o její koupi od Agrofertu.

0