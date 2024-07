Šéfka EK slibuje, že se EU změní v "obrannou unii"

19. 7. 2024

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen hodlá v případě znovuzvolení na druhé funkční období upřednostnit zajištění bezpečnosti a ochranu EU před vnějšími hrozbami. "V příštích pěti letech bude naše práce zaměřena na vytvoření skutečné Evropské obranné unie," uvedla ve svém volebním programu.

Podle ní členské státy určí své národní vojenské doktríny a rozhodnou o rozmístění svých kontingentů, ale Evropa "může udělat hodně pro podporu a koordinaci úsilí o posílení obranné průmyslové základny, inovací a jednotného trhu".

Leyen upozornila na skutečnost, že posledních několik let odhalilo "chronický nedostatek investic a neefektivní vynakládání finančních prostředků na rozvoj vojenských schopností" EU. Celkové výdaje uni e na obranu se od roku 2019 do roku 2021 zvýšily pouze o 20 %, zatímco Čína toto číslo zvýšila o 600 % a Rusko o 300 %. "Naše výdaje jsou zároveň příliš roztříštěné, rozrůzněné a nedostatečně evropské. To musíme změnit," zdůraznila Leyen.

V této souvislosti slíbila vytvoření postu evropského komisaře pro obranu a Evropského obranného fondu, který bude investovat do námořní, pozemní, vzdušné, vesmírné a kybernetické bezpečnosti. Der Leyen navíc navrhuje zintenzivnit rozvoj vojenského průmyslu.

Podle ní by se velké obranné projekty EU "měly zaměřit na nejběžnější a přeshraniční hrozby". Prioritním úkolem bude vytvoření "Evropského vzdušného štítu" - společného systému protivzdušné obrany. Der Leyen uvedla, že Evropská komise představí "Bílou knihu" o budoucnosti obrany asociace v prvních 100 dnech jejího příštího funkčního období. Pro začátek se navrhuje ztrojnásobit počet zaměstnanců Evropské pohraniční a pobřežní stráže - z 10 tisíc na 30 tisíc lidí.

"Na celou naši politiku se podíváme bezpečnostní optikou. Budeme plánovat scénáře, které, jak doufáme, se nikdy nenaplní, ale nemůžeme riskovat, že budeme nedostatečně připraveni nebo příliš závislí," zdůraznila.

Der Leyen také dodala, že mír v Evropě nebyl nikdy považován za samozřejmost, ale pokud si o tom někdo dělal iluze, "byl zničen Putinovou útočnou válkou na Ukrajině". V této souvislosti označila za "nejlepší investici do evropské bezpečnosti" finanční, vojenskou a politickou podporu Kyjeva.

"Ohavné a nemilosrdné útoky na dětské nemocnice, energetickou infrastrukturu a další civilní cíle ukazují, čeho je Putinovo Rusko schopno. Ukrajina bojuje za svobodu, demokracii a evropské hodnoty. Naše společné odhodlání musí být stejně silné jako výzva," uvedla Leyen.

Podle jejího názoru by Evropa měla podporovat Ukrajinu tak dlouho, jak bude potřeba. "Využijeme všechny nástroje, které máme k dispozici, včetně Evropského mírového nástroje, a budeme pracovat na všem, od okamžitých potřeb až po budoucí úsilí o obnovu prostřednictvím Fondu pro Ukrajinu," uzavřela Leyen.

Kreml program šéfky Evropské komise kritizoval. Plány na vytvoření obranné unie naznačují změnu priorit EU a dávají jí "vojenské zabarvení", řekl prezidentský mluvčí Dmitrij Peskov. "To opět potvrzuje obecnou náladu evropských států militarizovat, eskalovat napětí, konfrontaci... ve své zahraniční politice," dodal.

