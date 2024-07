PPF a její spojenci drží otěže proměny české mediální krajiny v digitální éře

18. 7. 2024 / Albín Sybera

čas čtení 5 minut

Investiční skupina PPF disponuje mimořádným vlivem i prostřednictvím svých spřízněných společností jako je Kaprain, vlastnická společnost Mafry Orientace PPF a jejích spojenců na online a digitální služby dává tušit, že si je vědoma obchodního a politického potenciálu online obsahu bez příliš kritického zpravodajství Nedlouho po zásazích v politickém zpravodajství v Markíze, největší komerční televizi na Slovensku, by nejbohatší česká finanční skupina PPF a její vazby na média měla být opět tématem ve veřejném prostoru, a sice v souvislosti s ukončením tištěné verze Lidových novin, nejstaršího českého deníku, který zůstane pouze v online podobě. Leckdo může namítnout že Lidové noviny jako kritické médium byly ztraceny už v roce 2013, kdy Mafru získal Agrofert ze svěřeneckých fondů Andreje Babiše, ale přesto konec tištěné podoby Lidových novin dává připomenout jak se okruh vlastníků médií v Česku a na Slovensku scvrknul na úzkou skupinku miliardářů, jejichž primární zájmy spočívají v udržování dominantních pozic na trhu v Česku a okolním regionu.





Nakladatelství Mafra, do kterého Lidové noviny patří a ze kterých zůstane v tištěné podobě pouze sobotní příloha Orientace (jako součást MF Dnes), od loňského září patří bývalému manažerovi PPF Karlu Pražákovi a jeho v roce 2013 založené společnosti Kaprain (akronym pro Karel Pražák Investments).

Pražák a jeho Kaprain je sice právně samostatný subjekt, ale sám jeho zakladatel a hlavní postava dává zřetelně najevo, že za jeho vzestupem stojí kořeny v PPF a spolupráce s v roce 2021 zesnulým Petrem Kellnerem.

Pražák se dlouhé roky prezentoval jako krizový manažer Petr Kellnera a dodnes uvádí „dvacetileté působení v PPF“ jako svou klíčovou kvalifikaci v českém byznysu. S PPF ho navíc pojí kauzy jako českobudějovické obchodní centrum Mercury, které Kaprain prezentuje jako jeden ze svých nemovitostních projektů. U počátku Mercury přitom stál developer a bývalý klient PPF, Petr Toušek, který v minulosti nařkl PPF z cílené likvidace jeho podnikání, a za kterým následně skoupil pohledávky od PPF právě Pražák.

S ohledem na blízkost aktivit Kaprainu a PPF je otázkou do jaké míry je konec tištěných Lidových novin výsledkem samostatné marketingové strategie Kaprainu, jak se na první pohled může zdát z tiskového prohlášení Mafry, a do jaké míry se tak děje s tichým souhlasem či v koordinaci s dalšími vlastníky klíčových českých mediálních domů.

Země bez zpravodajství

Mezi ty kromě PPF a její Central European Media Enterprises patří také Penta s její mediálními domy Vltava Labe Media, News and Media Holding a Petit Press, se kterými prakticky ovládá regionální média v Česku a bulvár na Slovensku. Penta přitom spolupracuje s Kaprainem na nemovitostních projektech v pražských Vysočanech a v Libni, tedy v okolí hokejové O2 arény, kterou PPF získala po bankrotu loterijní společnosti Sazka.

Samotná PPF pak dle svých vyjádření a uvádění nových produktů, jako například Unity, na trh sází na hlubší synergii digitálních služeb od zábavy, médií, sportu až po telekomunikace a dopravu.

Jak v nedávném rozhovoru pro Britské listy uvedl Radek Kubala, výzkumník a bývalý redaktor Deníku Referendum, tak PPF podobně jako EPH těží z monopolního postavení na českém trhu v oblasti energetiky či telekomunikací, a to nezávisle na tom, jestli je u moci Andrej Babiš, anebo Petr Fiala.

Média v éře digitalizace samozřejmě neprocházejí zásadní změnou jenom v Česku a ve střední Evropě, ale tím spíš by se veřejnost měla zajímat o to, kdo média vlastní a jaké další zájmy mají jejich vlastníci v klíčových odvětvích místní ekonomiky. Přemísťování obsahu do online prostoru se totiž děje nejenom překotným tempem, ale také v digitálním prostoru částečně stírá hranice mezi spotřebními službami, zábavou, a zpravodajstvím, které může nakonec úplně zaniknout.

Možný zánik, nebo spíše redukce zpravodajství do bezvýznamnosti, se přitom děje pod taktovkou několika málo hráčů, pro které to není relevantní obchodní artikl, a kteří se jeví, že ve zpravodajství mají spíše zájem na tom, aby nijak neohrožovalo jejich dominanci na trhu.

Česko a Slovensko si jsou v tomto vývoji mimořádně podobné. Ostatně v oblasti energetiky, telekomunikací, či zdravotnictví se v případě obou zemí bavíme o stejných společnostech, jako EPH, Penta, PPF, na trhu, které jsou zároveň klíčovými mediálními vlastníky.

Závěrem ještě krátká poznámka – dlouholetý pozorovatel PPF a českého byznysu, novinář Mirek Motejlek na Facebooku poznamenal, že „vlastníci Amalaru [přes kterou rodina Kellnerových kontroluje PPF] ukončili Lidové noviny.“ Že rodina Petra Kellnera kontroluje PPF, je pravda po technické stránce věci – jsou její deklarovaní vlastníci, ale jestli na její chod mají větší vliv než její manažeři, tak to už vůbec tak jisté není.

Dlouholetí manažeři PPF, jako je Jiří Šmejc či manželé Jiráskovi, mají kontrolu nad tím, jaké informace se k Renátě Kellnerové a jejím dětem dostávají, a tak dokáží ovlivňovat jejich rozhodování. Jinými slovy, když osobnosti slovenského veřejného života na jaře psaly rodině Kellnerových ohledně situace v Markíze, tak možná měli psát především managementu PPF, ačkoliv není jasné, jestli by otevřený dopis na chování klíčových manažerů PPF měl nějaký reálný vliv.

