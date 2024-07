"Odpadní éra čínské historie." Čínská státní média se ohrazují proti tvrzení, že země vstoupila do nové, úpadkové epochy

19. 7. 2024

Úřady jsou nespokojené, protože čínské chatovací skupiny a kanály WeChat jsou plné diskusí o tom, zda Čína vstoupila do období nevyhnutelného kolapsu



Nejprve tu bylo století ponížení, v němž si Čínu podrobily západní mocnosti. Pak tu byla éra reforem a otevírání, kdy rychlý hospodářský rozvoj Číny připravil půdu pro to, co mělo být čínským stoletím. Nyní se však podle uživatelů sociálních sítí Čína nachází v další epoše hodné pojmenování: v odpadní éře čínské historie



Tyto nálady lze shrnout do grafu, který byl hojně sdílen na sociálních sítích - a od té doby cenzurován na Weibo.



Jmenuje se „2024 misery ranking grand slam“ a sčítá počet bodů bídy, které mohl člověk v Číně v tomto roce získat. První hvězdička je za nezaměstnanost. Za dvě hvězdičky se připočítává hypotéka. Pro plný počet osmi hvězdiček potřebujete první dvě, plus dluhy, výchovu dětí, obchodování s akciemi, nemoc, nedostavěný byt a nakonec hromadění Moutai, slavné značky baijiu, čirokového likéru.



„Někteří lidé říkají, že historie je nyní v odpadní éře,“ napsal jeden z uživatelů Xiaohongshu, který sdílel grafiku spolu s radami o péči o sebe sama. „Jednotlivci nemají čas na odpadky.“



Tato věta bývá nesprávně připisována rakouskému ekonomovi volného trhu Ludwigu von Misesovi, který se stavěl proti vládním zásahům do ekonomiky.



V únoru napsal Ma Xiangyang, autor ekonomické publikace The Economic Observer, článek, který někteří analytici interpretovali jako zakódovanou narážku na Siovu éru. "Pokud jde o čínské dějiny, dynastie Ming, kterou otevřel Ču Jüan-čan, je typickým ‚historickým odpadem‘. Svůj sen o říši zahájil přísnými tresty a tvrdými zákony a chtěl chránit rodinné jméno po celé generace. Objektivně však jen prodloužil délku a hloubku tohoto období temna,“ napsal Ma. Ču byl císařem zakladatelem dynastie Ming ve 14. století.



Ma dodal, že se do „srdce Asie“ začíná vracet duch „odpadové éry“.



Tato fráze se od té doby ujala mezi Číňany zklamanými slábnoucí čínskou ekonomikou, kteří pociťují stále větší beznaděj ohledně takzvaného „čínského století“. V posledních letech se mezi mladými lidmi, kteří mají pocit, že společnost už neodměňuje jejich úsilí, staly podobně módními i další fráze, jako je „ležíme bezmocně“ nebo „involuce“.



Státní média a někteří vlivní komentátoři si nejnovější virální frázi nenechali líbit.



Minulý týden napsal Wang Wen, výkonný děkan Čchung-jangského institutu pro finanční studia, thinktanku při Renminské univerzitě, článek, v němž pranýřuje „falšování akademických pojmů“.



„Bližší pohled na toto pseudoslovo ukazuje, že je nebezpečnější než ‚teorie bezmocného ležení‘ v posledních letech,“ napsal Wang s odkazem na frázi o „historickém čase odpadků“. „Zcela popírá současnou vývojovou situaci Číny a pokouší se vyvolat očekávání veřejnosti, že země nakonec zkrachuje“.



Na tento trend nedávno reagoval také deník Beijing Daily, oficiální noviny pekingské pobočky Komunistické strany Číny, a to článkem nazvaným: „‚Čas historického úpadku‘? Pravda, nebo lež?"



"Existuje v našich dějinách nějaký ‚odpadní čas‘? To je falešná teze, kterou nemá cenu vyvracet,“ prohlásil pisatel deníku Beijing Daily v článku o třech tisících znaků, který tuto tezi vyvrací.



Čínské úřady jsou stále více znepokojeny negativitou, která brzdí oživení země. Uživatelé sociálních médií byli instruováni, aby „nepomlouvali“ ekonomiku. Qiao Liu, děkan Guanghua School of Management na Pekingské univerzitě, nedávno pronesl zahajovací projev, ve kterém varoval promující studenty, aby odmítli „narativní pasti“ o tom, že čínská ekonomika už dosáhla vrcholu. Podle překladu zveřejněného v bulletinu Pekingnology uvedl, že jednou z takových pastí je výraz „odpadková doba v dějinách“.





Někteří uživatelé sociálních médií jsou však ohledně pobytu na internetu v takové době podstatě pozitivní. Jeden z bloggerů na Weibo, který se obával, že jeho účet bude brzy smazán kvůli příspěvku o nedávném skandálu s bezpečností potravin, napsal svým sledujícím rozloučení. „Bez ohledu na to, co se stane, jsem velmi rád, že s vámi mohu strávit tento odpadkový čas historie“.







