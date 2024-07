Mafiánský stát: Ruský soud odsoudil amerického novináře Evana Gershkoviche k 16 letům vězení

19. 7. 2024

Reportér byl shledán vinným ze špionáže v procesu, o němž se má za to, že byl uspěchaný v rámci příprav na výměnu vězňů





Ruský soud shledal amerického novináře Evana Gershkoviche vinným ze "špionáže" a odsoudil ho k 16 letům vězení po procesu, který je všeobecně označován za vykonstruovaný.



Již dříve v pátek obžaloba žádala pro dopisovatele deníku Wall Street Journal osmnáctiletý trest odnětí svobody. Dvaatřicetiletý Gershkovich obvinění odmítl a během pátečního neveřejného zasedání konstatoval, že je nevinen.



Gershkovich byl zatčen loni v březnu při natáčení reportáže v uralském Jekatěrinburgu a stal se tak prvním americkým novinářem od dob studené války, který byl v Rusku obviněn ze špionáže. Byl držen v nechvalně proslulé moskevské věznici Lefortovo a byl vrácen do Jekatěrinburgu k soudnímu procesu.



Moskva tvrdí, že Gershkovich shromažďoval tajné informace o ruských vojenských kapacitách na příkaz CIA, což on, Wall Street Journal i americké ministerstvo zahraničí odmítli jako absurdní. Ruské ministerstvo zahraničí mu udělilo oficiální akreditaci k novinářské práci.



„I když Rusko organizuje svůj ostudný soudní proces, nadále děláme vše, co můžeme, abychom prosadili Evanovo okamžité propuštění,“ uvedl ve čtvrtek Wall Street Journal.



Americké velvyslanectví v Moskvě uvedlo: "Bez ohledu na to, co tvrdí ruské úřady, Evan je novinář. Nedopustil se žádného nezákonného jednání. Ruské úřady nebyly schopny předložit důkazy, že se dopustil trestného činu, ani zdůvodnit, proč je Evan nadále zadržován."



Soudní proces probíhal za zavřenými dveřmi, což je v případech špionáže běžné. Novináři byli do soudní síně krátce vpuštěni, když slyšení minulý měsíc začalo. Gershkovich s hlavou vyholenou podle ruských předpisů se usmíval a kýval hlavou ze skleněné lóže obžalovaných.







Naznačil, že Rusko by rádo vyměnilo Gershkoviche za Vadima Krasikova, který si odpykává trest v německém vězení za vraždu čečenského exulanta v Berlíně v roce 2019.









Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov ve středu prohlásil, že Moskva má „nezvratné důkazy“, že Gershkovich byl zapleten do špionáže, ale neuvedl žádné podrobnosti. Ruské úřady nezveřejnily nic, co by naznačovalo vinu, a mnozí zatčení považují za pokus využít vězněné Američany jako vyjednávací žetony při výměně za ruské zpravodajské agenty a vrahy držené v západních věznicích.Rychlost případu, kdy se tento týden konalo slyšení o více než měsíc dříve a kdy obžaloba během jednoho odpoledne rychle prošla výpověďmi svědků, může naznačovat, že dlouho diskutovaná dohoda o výměně je blízko. Rusko obvykle v takových případech uzavírá soudní řízení před výměnou.Vladimir Putin v únorovém rozhovoru s americkým televizním moderátorem Tuckerem Carlsonem uvedl, že jednání o výměně probíhají. "Zvláštní služby jsou ve vzájemném kontaktu. Jednají... Věřím, že dohody může být dosaženo,“ řekl prezident.