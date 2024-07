Izraelský ředitel školy: Arabové jsou podřadní

23. 7. 2024

čas čtení < 1 minuta

„Arabové jsou ve srovnání s námi méněcenní. Proto do Palestinců kopeme a fackujeme je. Cvičíme psy, aby je silně a pevně kousali. To je proto je střílíme. Nemají žádnou hodnotu. Co je to za bastarda, který překročil tu zeď? Hned bych ho zastřelil! Kulkou do hlavy! A pak bych to ukázal mamince, ten krásný film, který jsem natočil. A říkám vám, takhle vychováváme své děti. “ Ředitel školy v Tel Avivu hovoří o přístupu izraelské kultury k Arabům při výchově dětí.

"Arabs are inferior to us. That's why we kick Palestinians and slap them. We train dogs so they will bite them strongly and tightly. That's why we shoot them. They're nothing"

Tel-Aviv school principal speaks about Israeli culture's attitude towards Arabs when raising children. pic.twitter.com/Z79HWfwdF5