Británie: První rebelie ve vládnoucí Labour Party

24. 7. 2024

čas čtení 5 minut

Labouristé pozastavili stranické členství sedmi vzbouřeneckým poslancům, kteří hlasovali pro zrušení limitu pro přídavky pro více než dvě děti

V Británii už delší dobu vládne kontroverze, že bývalá konzervativní vláda odmítala vyplácet přídavky na děti rodinám s více než dvěma dětmi. Po pádu konzervativní vlády labouristé tento limit odmítli zrušit, že prý nejprve musejí zjistit, zda na to vláda má. Vede to k prohloubení chudoby v britských rodinách s více dětmi



Bývalý stínový ministr financí John McDonell je mezi labouristickými poslanci, kterým bylo na šest měsíců pozastaven členství v Labouristické straně



Sedm labouristických poslanců bylo suspendováno z parlamentní strany poté, co hlasovali proti vládě v návrhu na zrušení stropu pro přídavky na dvě děti.



Keir Starmer utrpěl svou první rebelii. Skotská národní strana předložila pozměňovací návrh požadující odstranění opatření, které je široce kritizováno charitativními organizacemi a účastníky kampaní zaměřených na dětskou chudobu.









Přestože vzhledem k většině 174 hlasů labouristů nehrozí, že by hlasování o této otázce prohráli, poslanci uvedli, že je znepokojuje síla varování činitelů pro stranickou disciplínu před rebelií teď hned už na počátku parlamentu.





Pozměňovací návrh neprošel poměrem hlasů 363 ku 103, tedy většinou 260 hlasů pro labouristy. Mezi sedmi poslanci, kteří hlasovali pro návrh SNP, byly i klíčové osobnosti levicové části strany, včetně bývalého stínového miniztra financí Johna McDonnella, který před hlasováním prohlásil: „Nerad hlasuji pro pozměňovací návrhy jiných stran, ale následuji příkladu Keira Starmera, který řekl, že je třeba dát přednost zemi před stranou.“ Spolu s McDonnellem hlasovali pro pozměňovací návrh Apsana Begumová, Richard Burgon, Ian Byrne, Imran Hussain, Rebecca Long-Baileyová a Zarah Sultana, 42 labouristických poslanců nehlasovalo.Všem sedmi poslancům bylo pozastaveno členství v Labouristické straně na šest měsíců, kdy bude provedeno přezkoumání.

Keir Starmer v pondělí poprvé naznačil, že zváží zrušení limitu, o němž se již dříve říkalo, že je nepřijatelný, čímž chtěl obměkčit potenciální rebely. Bridget Phillipsonová, ministryně školství, uvedla, že odstranění limitu je jedním z opatření, které vláda posoudí v rámci revize dětské chudoby.P





ozměňovací návrh SNP podepsalo 21 poslanců - včetně poslanců strany Zelených, Plaid Cymru a tří nezávislých poslanců, z nichž jeden byl Jeremy Corbyn, bývalý předseda labouristů. Omezení, které bylo zavedeno v roce 2017, brání rodičům, aby až na výjimky žádali o dávky na více než dvě děti.





Vybrán byl také pozměňovací návrh liberálních demokratů, který byl zaměřen na zdravotnictví a sociální péči, ale obsahoval výzvu ke zrušení limitu dvou dětí. Poslankyně za Liberální demokraty Sarah Olneyová uvedla, že „by to mělo přímý přínos pro rodiny, které se potýkají s krizí životních nákladů“.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

483

Ačkoli většina labouristických poslanců, kteří se zasazovali o zrušení stropu, byla na levici strany, podpora pro zrušení tohoto limitu je napříč stranou. Rosie Duffieldová, poslankyně z Canterbury, uvedla, že by se také vzbouřila a hlasovala pro pozměňovací návrh SNP, ale nemohla tak učinit, protože měla pozitivní test na covid.Kim Johnsonová uvedla, že se rozhodla hlasovat s vládou „pro jednotu“, ale předtím předložila vlastní pozměňovací návrh, který nebyl vybrán. V pondělním projevu ve sněmovně uvedla, že její volební obvod Liverpool Riverside je nejchudší v zemi a 47 % dětí v něm žije v chudobě.„Nejde o to, zda si můžeme dovolit přijmout zásadní opatření ke zmírnění dětské chudoby, jako je zrušení limitu pro dvě děti, ale zda si můžeme dovolit je nepřijmout,“ řekla v Dolní sněmovně s tím, že se zaměřila na „debatu, nikoliv na konflikt“.Poslankyně za východní Nottingham Nadia Whittomeová, která se při hlasování zdržela, uvedla, že dědictví konzervativců patří na „smetiště dějin“, a dodala: „Měli bychom začít tím, že zrušíme strop na přídavky na dvě děti, což by okamžitě vyvedlo 300 000 dětí z chudoby.“Duffieldová uvedla, že v rámci strany bude pokračovat tlak na vládu, aby tento limit zrušila. „Byla jsem zklamaná, že jsem neměla příležitost vystoupit proti limitu na dvě děti, ale většina vracejících se labouristických poslanců bojuje proti této odporné legislativě od jejího zavedení,“ řekla. „Budeme i nadále usilovat o jeho zrušení v souladu s labouristickou strategií snižování současné nepřijatelné úrovně dětské chudoby.“Zrušení limitu podporují SNP, liberální demokraté, Zelení i brexitérská strana reform UK. Suella Bravermanová, která se rovněž zdržela hlasování, v pondělí ve sněmovně řekla, že jako opatření, které by lidem zabránilo mít více dětí, to nefunguje. „Domnívám se, že strop zhoršuje dětskou chudobu a je načase, aby byl zrušen,“ řekla.Kirsty Blackmanová z SNP řekla, že takzvaná „znásilňovací klauzule“ - kdy ženy, které mají třetí dítě v důsledku znásilnění, musí speciálně žádat o dodatečnou dávku - je ponižující. „I když vláda není ochotna pohnout s limitem na dvě děti, měla by něco udělat s doložkou o znásilnění a s tím, co musí lidé dokazovat, aby dostali výjimku,“ řekla poslankyni.