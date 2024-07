USA: Tisíce protestujících se shromáždily kolem Kapitolu, aby odsoudily Netanjahuův projev v Kongresu

24. 7. 2024

Policie provedla rozsáhlou bezpečnostní operaci, aby uzavřela Kapitol USA před protestujícími před projevem izraelského premiéra.



Tisíce protestujících demonstrovaly kolem Kapitolu a vyjadřovaly nesouhlas s projevem izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, který měl vystoupit na společném zasedání Kongresu USA.

Rashida Tlaib drží v americkém Senátu nápis VÁLEČNÝ ZLOČINEC:

Vzhledem k tomu, že napětí v souvislosti s 10 a půl měsíce trvající izraelskou válkou v Gaze je vysoké, policie provedla rozsáhlou bezpečnostní operaci a uzavřela Kapitol před protestujícími.



Ulice v centru Washingtonu byly uzavřeny pro dopravu a z newyorské policie byli povoláni policisté se zkušenostmi s masovými protesty. Samotná budova Kapitolu byla obehnána plotem.



Netanjahuův projev - domluvený před několika týdny a iniciovaný republikánským předsedou Sněmovny reprezentantů Mikem Johnsonem - přichází v mimořádně dramatickém okamžiku americké politiky, několik dní po odstoupení Joea Bidena z prezidentského klání a necelé dva týdny po neúspěšném pokusu o atentát na republikánského kandidáta Donalda Trumpa.



Horečnaté domácí pozadí však jen málo přispělo ke zmírnění rozruchu kolem Netanjahua, který je kvůli vedení války, v níž zahynulo více než 39 000 Palestinců, považován za nepřijatelného dokonce i mezi některými proizraelskými demokraty.



Proti Netanjahuově přítomnosti protestovali demonstranti pocházející z širokého spektra převážně levicových skupin, z nichž někteří byli židé a mnozí z nich podle organizátorů protestů přijeli až z Indiany, Georgie a Illinois.



Mezi organizátory hlavního shromáždění patřily organizace Act Now to Stop War and End Racism, Jewish Voice for Peace, Code Pink, US Palestinian Community Network, US Campaign for Palestinian Rights (USCPR), People's Forum a Council on American-Islamic Relations.



Mezi řečníky, kteří měli promluvit k davu, byla například Jill Steinová, kandidátka na prezidentku za Stranu zelených, a herečka Susan Sarandonová.



Protestující požadovali Netanjahuovo zatčení, o které v květnu požádal hlavní žalobce mezinárodního trestního soudu. Tuto žádost později Biden odsoudil.



„Kdyby byl Biden způsobilý vést, přestal by financovat genocidu a vydal izraelského premiéra Benjamina Netanjahua Mezinárodnímu trestnímu soudu,“ uvedl v prohlášení Ahmad Abuznaid, výkonný ředitel USCPR.



Samostatné protesty uspořádaly izraelské skupiny rozzlobené tím, že se Netanjahuovi nepodařilo zajistit propuštění dalších rukojmích. Přítomni byli také proizraelští protiprotestující.



Demonstrace začaly v úterý, den po Netanjahuově příletu do USA v pondělí večer, kdy členové skupiny Židovský hlas pro mír obsadili rotundu v budově Cannon, kde má kancelář mnoho členů Kongresu. Policie provedla zatýkání a skupina uvedla, že bylo zadrženo asi 400 jejích členů.



Několik demokratických členů Kongresu, včetně vermontského senátora Bernieho Sanderse, který je židovského původu, uvedlo, že budou Netanjahuův projev bojkotovat.



Někteří z nich vydali v předvečer jeho přednesení odsuzující prohlášení. „Bude to poprvé v americké historii, kdy se válečnému zločinci dostane této cti“ promluvit na společném zasedání Kongresu, řekl Sanders v úterý ve svém vystoupení na půdě Senátu.



Jerry Nadler, vysoce postavený demokratický člen Sněmovny reprezentantů z New Yorku, rovněž vystoupil se sžíravým odsudkem a izraelského premiéra označil za „nejhoršího vůdce v židovských dějinách od dob makabejského krále, který před více než 2100 lety pozval Římany do Jeruzaléma“. Uvedl však, že z úcty ke státu Izrael bude projevu přítomen.





Projev označil za „další krok v dlouhé řadě manipulativních snah republikánů ve zlé víře o další politizaci americko-izraelských vztahů za účelem stranického prospěchu a je cynickým Netanjahuovým kouskem, jehož cílem je pomoci jeho zoufalému politickému postavení doma. Není pochyb o tom, že by se to nemělo dít."











