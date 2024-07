IDF objevily základnu Hamásu ukrytou v ultrazvukovém přístroji. To ospravedlňuje všechny válečné zločiny Izraele

25. 7. 2024

čas čtení 6 minut

Ironický komentář britské komentátorky Laury K., který je jako obvykle založen - bohužel - na děsivých faktech



Při útoku na jednu z mála nemocnic v Gaze, kterou Izrael zcela nezničil, učinily IDF ohromující objev: základnu Hamásu ukrytou v ultrazvukovém přístroji.



V důsledku tohoto objevu udělal voják IDF jedinou věc, kterou by udělal normální člověk: rozbil ultrazvukový přístroj na kusy. To byl zřejmě jediný způsob, jak Izrael ochránit. Člověk prostě nikdy neví, kdy se Hamás chystá skenovat těhotnou matku, že?

An Israeli soldier smashing an ultrasound machine at Gaza’s only Cancer Hospital, which the Israeli military is currently using as a headquarters. pic.twitter.com/q3Vakuv4Iw — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) July 22, 2024

Ohromující objev v ultrazvukovém přístroji zanechal lidi, kteří se vysmívali myšlence tajné základny Hamásu, která se teleportuje do nemocnic, kolem nich a pod ně, v šoku.



Základna Hamásu byla koneckonců skutečná a jen ty nejhorší zrůdy by svou základnu ukryly do skeneru nenarozených dětí. To dokazuje, že všechny akce v izraelské válce proti dětem jsou oprávněné a vraždění musí pokračovat. Pokud jste proti střílení do nemocnic a rozbíjení ultrazvukových přístrojů, mohu jen předpokládat, že podporujete terorismus. Ohromující objev v ultrazvukovém přístroji zanechal lidi, kteří se vysmívali myšlence tajné základny Hamásu, která se teleportuje do nemocnic, kolem nich a pod ně, v šoku.Základna Hamásu byla koneckonců skutečná a jen ty nejhorší zrůdy by svou základnu ukryly do skeneru nenarozených dětí. To dokazuje, že všechny akce v izraelské válce proti dětem jsou oprávněné a vraždění musí pokračovat. Pokud jste proti střílení do nemocnic a rozbíjení ultrazvukových přístrojů, mohu jen předpokládat, že podporujete terorismus.





Objevení velitelství Hamásu v ultrazvukovém přístroji přišlo v ideální čas pro Benjamina Netanjahua, který potřeboval oznámit nějaký pokrok, protože cítí tlak. Izraelský premiér je na návštěvě jedné z mála zemí, kam bude moci vstoupit, jakmile Mezinárodní trestní soud vydá zatykač.



USA (kdo jiný?) pozvaly svého oblíbeného válečného zločince do Kongresu, což mu dává příležitost požádat o ještě větší šek na sociální dávky. Američané, kteří nemohou získat zdravotní péči, jsou nadšeni vyhlídkou, že další peníze z jejich daní půjdou na ničení nemocnic.



V jednom z nejhistoričtějších okamžiků od doby, kdy Blair jezdil na koni s Putinem, se prezident Biden setká s Netanjahuem, aby si mohli připomenout své válečné zločiny. Netanjahu využije příležitosti, aby posoudil, zda podpoří Kamalu Harrisovou, nebo nabídne svou podporu Donaldu Trumpovi. Buďme upřímní, ve skutečnosti mezi nimi není moc na výběr.



Netanjahua na Kapitolu vřele přivítali všichni členové Kongresu, kteří jsou financováni AIPAC, což jsou v podstatě všichni. AIPAC ujistil Kongres, že 10 % z toho, co Izrael z této cesty získá, mu bude vráceno v protislužbách. Jistě budete souhlasit, že tito lidé si zaslouží zvýšení platu. Washingtonská veřejnost si to jistě myslí.



Netanjahuovi fanoušci byli jeho příjezdem tak nadšeni, že obarvili fontány na Kapitolu na červeno, aby uctili jeho úspěchy a připomněli mu, kolik litrů krve prolil. Netanjahua se toto gesto hluboce dotklo.



Vzpomínám si na temné dny politiky, kdy i váleční štváči museli předstírat, že jednají s těžkým srdcem. Dnes je politika inkluzivnější, protože můžeme hrdě fandit genocidě, jako by to byl týmový sport - takový, ve kterém náš tým vždycky vyhraje!



Netanjahu během svého projevu dojemně měl na sobě žlutý odznak na znamení solidarity s rukojmími, protože mu na nich tolik záleží, že odmítl jakoukoli dohodu o osvobození rukojmích a zabil desetkrát více rukojmích, než kolik jich zachránil. Jak vidíte, Netanjahuova logika je bezchybná a jeho upřímnost absolutní.



Vůdce, který promluvil v Kongresu vícekrát než kterýkoli jiný, necítil potřebu skrývat své skutečné záměry. Rozumně požadoval válku proti Íránu a trval na tom, že USA a Izrael musí stát při sobě, čímž měl na mysli, že mu USA musí dát spoustu peněz a vést všechny boje, protože nechce, aby se k němu dostaly íránské rakety.



Netanjahuova žádost o dolary z daní sklidila takový potlesk, že byste si mysleli, že vyléčil světový hlad, ale on udělal něco ještě lepšího: vyvolal svůj vlastní hladomor! Jen nezapomeňte, že jednoho dne to všechno skončí a Netanjahu si připíše zásluhy za to, že to ukončil. Za to si zaslouží Nobelovu cenu míru, ne zatykač Mezinárodního trestního soudu.



„Dejte mi víc peněz a já tu práci dokončím!“ Netanjahu zařval a třem kongresmanům se zázračně vyléčila erektilní dysfunkce, když si představili hřibovitý mrak nad Gazou.



„Hamás upaluje děti zaživa!“ Netanjahu zařval za nadšeného potlesku, i když všichni v místnosti věděli, že to není pravda. Milujeme Netanjahua tak moc, že tleskáme i tehdy, když lže o zabíjení dětí, aby ospravedlnil své zabíjení dětí!



„Konečně zničím ultrazvukové přístroje!“ Netanjahu burácel a v tu chvíli už členové Kongresu vyskakovali ze svých míst a objímali se a líbali.



Ne všichni v místnosti však byli tak šťastní a přinejmenším jedna straníčka se ze všech sil snažila radost zkazit. Zachmuřená Rashida Tlaibová měla na hlavě kefíju a v ruce svírala mikrofon s nápisem „válečný zločinec“ a není mi jasné, proč nebyla zatčena. Rashida je zřejmě teroristka, protože je Palestinka a nechce platit za bombardování Palestinců. Je tak nerozumná a není jediná.



Židovský senátor Bernie Sanders v hanebném projevu plném antisemitismu označil Netanjahua za „válečného zločince“. Pokud kritizujete vůdce Izraele, znamená to, že nenávidíte všechny židy, kromě stovek židů, kteří protestovali v ulicích a kteří musí také nenávidět všechny židy. Totéž platí pro 30 Izraelců, včetně bývalých ředitelů Mossadu a náčelníků štábů IDF, kteří napsali Kongresu a vysvětlili, že Netanjahu nemá v Izraeli žádný mandát a hrozí mu stíhání za závažné zločiny.



Každý, kdo kritizuje Netanjahua, je antisemita, a když pomluvy nezabírají, policisté z protestujících vymlátí duši a my vám řekneme, že si to zasloužili! Jeden z protestujících proti genocidě byl tak džihádistický, že upálil podobiznu Netanjahua, ale izraelský premiér by se k pálení podobizen nikdy nesnížil. On jen upaluje uprchlíky zaživa ve stanech jako civilizovaný člověk.



Netanjahu nazval protestující „užitečnými idioty Íránu“ a obvinil je, že jsou „spolčeni s Hamásem“, zatímco je stateční policisté postříkali pepřovým sprejem a slzným plynem za to, že protestovali proti jednomu z mála lidí, které Američané nesmějí kritizovat. Mohu jen říci, že měli štěstí, že Netanjahu nechal bílý fosfor doma, protože pak by měli vážné problémy.

0