Elon Musk obviněn ze šíření „lží“ kvůli zfalšovanému videu Kamaly Harrisové

29. 7. 2024

Zfalšované předvolební video, ve kterém vystupuje americká viceprezidentka, přeposlané šéfem společnosti Tesla, bylo zhlédnuto 128 milionkrát



Volební kampaň Kamaly Harrisové obvinila Elona Muska z šíření „zmanipulovaných lží“ poté, co šéf společnosti Tesla na svém Twitteru zveřejnil zfalšované video s viceprezidentkou.



Musk v pátek večer přeposlal zmanipulované video z kampaně Harrisové, v němž falešný hlas Harrisové říká: „Byla jsem vybrána, protože jsem dokonalá přdstavitelka rozmanitosti“ a že každý, kdo ji kritizuje, je „sexista i rasista“.

Video bylo na Muskově účtu zhlédnuto 128 milionkrát poté, co ho nejbohatší muž světa zveřejnil se slovy „to je úžasné“ a následně se smějícím emoji. Musk vlastní společnost X, kterou loni přejmenoval z Twitteru.



Demokratická senátorka Amy Klobucharová obvinila Muska z porušení pravidel platformy. Podle zásad X pro syntetická a manipulovaná média mají uživatelé zakázáno sdílet „syntetická, manipulovaná nebo z kontextu vytržená média, která by mohla klamat nebo mást lidi a vést k poškození“, ačkoli jsou povoleny výjimky pro satiru za předpokladu, že „nezpůsobí významné zmatky ohledně autenticity média“.



Mluvčí Harrisovy prezidentské kampaně ve svém prohlášení pro agenturu Associated Press uvedl: „Američané chtějí skutečnou svobodu, příležitosti a bezpečnost, kterou nabízí viceprezidentka Harrisová, nikoliv falešné, zmanipulované lži Elona Muska a Donalda Trumpa.“



Video bylo původně zveřejněno účtem @MrReaganUSA, který je spojen s konzervativním youtuberem podcasterem Chrisem Kohlsem, na Twitteru a je označeno jako parodie.



Musk, který podpořil kandidaturu Donalda Trumpa, však video při zveřejnění jako parodii neoznačil.



Demokratický guvernér Kalifornie Gavin Newsom v neděli večer na Twitteru napsal, že zmanipulované video Harrrisové by mělo být „nezákonné“ a že brzy podepíše zákon zakazující taková média, což je zjevná narážka na návrh podporovaný kalifornskými zákonodárci, který zakazuje „materiálně klamavé“ volební deepfakes.



Jeden z odborníků na deepfake řekl agentuře AP, že video Harrisové ukazuje sílu generativní umělé inteligence a deepfake.





„Hlas generovaný umělou inteligencí je velmi dobrý,“ řekl Hany Farid, profesor na Kalifornské univerzitě v Berkeley. „I když většina lidí neuvěří, že jde o hlas viceprezidentky Harrisové, video má o to větší sílu, že slova jsou pronášená jejím hlasem.“







Podrobnosti v angličtině ZDE

