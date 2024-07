Británie: Policie pátrající po motivu pobodání dětí v Southportu se zaměřuje na duševní zdraví podezřelého

31. 7. 2024

Policie zadržela 17letého mladíka po pondělním útoku na 11 dětí a dva dospělé v Southportu



Policie pátrající po motivu masových bodných útoků v Southportu, při nichž zemřely tři děti, se podle stále více zaměřuje na duševní zdraví podezřelého nebo jeho možnou neurodivergenci v letech před útokem.



Sedmnáctiletý mladík narozený v Británii byl zatčen poté, co v přímořském městě Southportu taneční pobodal 11 dětí a dva dospělé.



Pět dětí zůstává v kritickém stavu, stejně jako dva dospělí, kteří byli podle policie zraněni, když se v pondělí před polednem snažili chránit děti ve věku základní školy před řáděním.



Sedmnáctiletý mladík, zatčený pro podezření z vraždy a pokusu o vraždu, je stále ve vazbě. Policie provádí forenzní prohlídky v domě v obci Banks, odkud přijel, a v taxíku, kterým na místo činu přijel.

Detektivové hledají a studují veškeré materiály, které o podezřelém mají k dispozici zákonem stanovené instituce, jako jsou vzdělávací instituce, zdravotnické nebo sociální služby, a veškeré obavy, například z jeho chování v mládí.



Ministryně vnitra Yvette Cooperová v Dolní sněmovně vyzvala, aby policie dostala čas na provedení trestního vyšetřování. „Budou zde širší otázky na další dny,“ uvedla ministryně vnitra.



Policie tvrdí, že motivem činu není terorismus, ale dává k tomu výhradu, že je to její názor „v této fázi“.



Yvette Cooperová také důrazně varovala před dezinformacemi, které se v této věci šíří na sociálních sítích a snaží se vyvolat společenský konflikt.





"Byli to hluční kluci. Vycházel jsem s nimi opravdu dobře."







Prohlídky elektronických zařízení, jako jsou telefony a notebooky spojené s podezřelým mladistvým, pokračují a po jejich dokončení získají vyšetřovatelé větší jistotu, že v nich nehraje roli žádný teroristický nebo ideologický motiv.Zatím nebylo nalezeno nic, co by svědčilo o jakémkoli teroristickém motivu.Policie hledá jakékoli vysvětlení, proč se podezřelý zaměřil na taneční kurz pro malé holčičky během letních školních prázdnin.Podle zákonů duševní nemoc nebo neurodivergence, jako je autismus, nemusí nutně chránit podezřelého před trestním obviněním, stíháním a odsouzením.Merseysidská policie uvedla, že neexistují žádné důkazy o terorismu a „nehledáme v souvislosti s ním [útoky] nikoho dalšího“, takže společnost stále hledá odpovědi na otázku, co mohlo teenagera motivovat k tak bezcitnému a krutému útoku.Ve vesnici Banks po pondělním incidentu nikdo neřekl, že by mladíka skutečně znal, ani si nevzpomněl, že by ho tam někdy viděl. Znali však starší pár, pravděpodobně jeho rodiče, kteří v domě žijí. Někteří, kteří rodinu znali, uvedli, že se většinou drželi stranou, ale místní komunita se již dříve spojila a uspořádala sbírku na jejich podporu v rámci charitativní výzvy.Do Merseyside se přestěhovali z jižního Walesu přibližně v roce 2013 a žili v domě v centru přímořského letoviska, než se přestěhovali do Banksu, vesnice v Lancashiru asi pět mil od Southportu.Jeho bývalí sousedé v Cardiffu uvedli, že to byla „milá rodina“, a dodali, že byli „šokováni“, když se o zatčení dozvěděli.Jeho učitel karate v Cardiffu svědčil: „Táta byl prostě příjemný, normální chlap a syn byl normální pětiletý kluk.Bývalí sousedé z cardiffského předměstí Thornhill, kde rodina také krátce žila, uvedli, že chlapec a jeho bratr byli „dost milí“ a vždycky „byli velmi živí“.„Povídali jsme si přes plot za domem, děti chodily do školy,“ řekl jeden z nich."Byly to milé děti - byli to kluci pořád běhali a křičeli, hráli fotbal na zahradě a tak.