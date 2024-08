Útok nožem na holčičky v Southportu vyvolal v Anglii rozsáhlé ultrapravicové demonstrace

1. 8. 2024

čas čtení 7 minut



Sedmnáctiletý chlapec byl nyní obžalován z vraždy a z pokusu o vraždu



Manchester je nejnovějším dějištěm krajně pravicového násilí



Sedmnáctiletý chlapec byl obviněn z vraždy a pokusu o vraždu poté, co bylo na tanečním kurzu v Southportu pobodáno 13 lidí včetně 11 dětí - zatímco v Manchesteru se rozhořely násilnosti navazující na nepokoje, které jinde vyvolaly dezinformace o podezřelém.



V Manchesteru se ve středu kolem 18. hodiny shromáždili demonstranti před hotelem Holiday Inn na Oldham Road, uvedl deník Manchester Evening News. Do akce, která podle listu „vypadala jako protest proti žadatelům o azyl, kteří jsou v současné době v hotelu ubytováni“, se údajně zapojilo asi 40 lidí včetně dětí a mužů v kuklách.



Několik hodin předtím merseysidská policie uvedla, že podezřelého ze Southportu, který pochází z vesnice Banks v hrabství Lancashire, obvinila ze tří vražd, deseti pokusů o vraždu a jednoho držení útočné zbraně. Ve čtvrtek ráno se měl dostavit k městskému soudu v Liverpoolu.

Sedmnáctiletý chlapec byl obviněn z vraždy a pokusu o vraždu poté, co bylo na tanečním kurzu v Southportu pobodáno 13 lidí včetně 11 dětí - zatímco v Manchesteru se rozhořely násilnosti navazující na nepokoje, které jinde vyvolaly dezinformace o podezřelém.V Manchesteru se ve středu kolem 18. hodiny shromáždili demonstranti před hotelem Holiday Inn na Oldham Road, uvedl deník Manchester Evening News. Do akce, která podle listu „vypadala jako protest proti žadatelům o azyl, kteří jsou v současné době v hotelu ubytováni“, se údajně zapojilo asi 40 lidí včetně dětí a mužů v kuklách.Několik hodin předtím merseysidská policie uvedla, že podezřelého ze Southportu, který pochází z vesnice Banks v hrabství Lancashire, obvinila ze tří vražd, deseti pokusů o vraždu a jednoho držení útočné zbraně. Ve čtvrtek ráno se měl dostavit k městskému soudu v Liverpoolu.



Devítiletá Alice Dasilva Aguiar, šestiletá Bebe King a sedmiletá Elsie Dot Stancombe na pobodání zemřely, zatímco pět dětí zůstává v kritickém stavu poté, co byly v pondělí ráno napadeny při účasti na hodině tance a jógy. Dva dospělí, kteří byli zraněni ve snaze děti chránit, jsou rovněž v kritickém stavu.



Podezřelý, jehož jméno nelze z právních důvodů uvést, byl v pondělí zatčen.



Dříve ve středu dostali detektivové více času na výslech mladíka. O podezřelém byly zveřejněny pouze údaje o jeho věku, o tom, že pochází z vesnice Banks, vzdálené asi pět kilometrů od místa, kde došlo k pobodání, a že se narodil v Cardiffu.



Serena Kennedyová, vrchní konstábl merseysidské policie, řekla: "Sedmnáctiletý chlapec z Banksu byl obviněn z vraždy Bebe, Elsie Dot a Alice, z deseti pokusů o vraždu a z držení bodného předmětu po tragické události v Southportu v pondělí 29. července.Jméno sedmnáctiletého mladíka nemůže být z právních důvodů zveřejněno, protože mu ještě nebylo 18 let.



Ačkoli jsou tato obvinění významným milníkem v rámci tohoto vyšetřování, zůstává toto vyšetřování stále velmi živé a my nadále spolupracujeme s našimi partnery z lancashirské policie a protiteroristické policie na severozápadě.



„Rád bych poděkovala všem složkám, které během posledních tří dnů nabídly a poskytly podporu merseysidské policii, a mohu potvrdit, že nás podporují vyšetřovacími prostředky z celého severozápadu.“



Sarah Hammondová, hlavní korunní prokurátorka pro CPS Mersey-Cheshire, řekla: "Připomínáme všem zúčastněným, že trestní řízení proti obviněnému je aktivní a že má právo na spravedlivý proces.



"Je nesmírně důležité, aby nedocházelo k žádným zprávám, komentářům nebo sdílení informací na internetu, které by mohly jakýmkoli způsobem poškodit toto řízení.V myšlenkách zůstáváme s rodinami všech, které tyto otřesné události zasáhly."



Manchester se ve středu večer stal terčem nejnovějšího ze série výbuchů, které vyvolali krajně pravicoví agitátoři šířící lži na internetu. Dva muži byli zatčeni poté, co skupina před hotelem Holiday Inn házela lahve, cihly a na policisty, kteří byli v zásahové výstroji, informoval deník Manchester Evening News. Zdá se, že skupina mladých mužů napadla také řidiče autobusu, když skočili před jeho doubledecker na Grimshaw Lane, uvedl list.



Policejní oddělení Newton Heath, Clayton a Openshaw ve Velkém Manchesteru uvedlo: "Díky včasnému zásahu našich policistů toto kriminální jednání naštěstí nezpůsobilo žádné vážné zranění ani škodu. Dva muži ve věku 18 a 25 let byli později zatčeni za násilné výtržnictví a napadení pracovníka záchranné služby a v současné době zůstávají ve vazbě kvůli výslechu.



„Vyšetřování dalšího souvisejícího oznámení o napadení řidiče autobusu [v této fázi] probíhá.“





Místní radní John Flanagan odsoudil „odporný“ incident a „bezduché grázly, kteří napadli nevinné muže, kteří jsou žadateli o azyl ... Jsou tam už několik měsíců a neměli jsme žádné problémy."





Dříve ve středu pochodovaly davy protestujících na Downing Street v Londýně. Ve Whitehallu demonstranti házeli světlice a plechovky a přitom skandovali „Rule Britannia“, „zachraňte naše děti“ a „zastavte lodě“, zatímco policie byla viděna, jak zápasí s mužem, který sjel ze silnice na chodník vedle Kenotafu poblíž Downing Street. Jiní se pokoušeli vykopnout plot a byli konfrontováni pořádkovou policií, zatímco někteří házeli světlice na sochu Winstona Churchilla na Parlamentním náměstí.

„Dnes bylo povzbudivé vidět reakci celé komunity, která se spojila, aby vyčistila ulice, obnovila zdi a znovu zasklila rozbitá okna.“







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

636

Policie uvedla, že více než 100 osob bylo zatčeno za trestné činy včetně násilných výtržností a napadení pracovníka záchranné služby, zatímco několik policistů utrpělo lehká zranění.K protestu došlo také v Hartlepoolu v hrabství Durham, kde bylo zatčeno osm osob poté, co na policisty byly házeny rakety, skleněné lahve a vejce. Pozdě v noci bylo v centru města zapáleno policejní vozidlo. Clevelandská policie uvedla, že několik policistů utrpělo při zásahu proti výtržnostem lehká zranění. V pozdějším prohlášení po rozehnání protestujících uvedla, že probíhá kompletní trestní vyšetřování a že „očekáváme, že v příštích dnech dojde k dalšímu zatýkání“.Jonathan Brash, labouristický poslanec za toto město, uvedl, že je situací „hluboce znepokojen“ a že se sejde s policií, aby s ní projednal její reakci na incident. Brash na Twitteru napsal: „Tyto události nereprezentují to, čím Hartlepool je, ani hodnoty, které naši lidé vyznávají. Násilí nikdy není řešením."V Aldershotu místní poslankyně Alex Bakerová odsoudila násilnosti ve své obci a uvedla, že „výtržnické chování nemá žádné ospravedlnění a tyto scény nereprezentují Aldershot a Farnborough“.„Dnes večer jsem byla ve spojení s policií hrabství Hampshire ohledně významného incidentu v hotelu Potter's International v Aldershotu, kde se pokojný protest zvrhl v zastrašování,“ uvedla.Při krajně pravicových nepokojích v Southportu, které vypukly v úterý večer, když se město vzpamatovávalo z útoku nožem, bylo zraněno více než 50 policistů. Policie uvedla, že kvůli výtržnostem bylo zatčeno pět osob.Zasáhla matka Elsie, jednoho z dětí, které bylo zabito. „Tohle je to jediné, co napíšu, ale prosím, prosím, zastavte dnes v noci násilí v Southportu,“ napsala Jenni Stancombeová. „Policie se v posledních 24 hodinách chovala hrdinsky a tohle oni ani my nepotřebujeme.“Alex Goss, asistent vrchního konstábla policie v Merseyside, řekl: "Naše práce na identifikaci všech, kdo jsou zodpovědní za odporné násilí a agresi, které jsme v úterý viděli v ulicích Southportu, pokračuje.Byli jsme zaplaveni snímky a záběry od občanů, kteří byli rozhořčeni provedenou destrukcí. Osoby, které se na výtržnostech podílely, nebraly ohled na rodiny a přátele těch, kteří tak tragicky přišli o život, a na truchlící komunitu.