Rusko propustilo Evana Gerškoviče a další osoby v rámci největší výměny vězňů od dob studené války

1. 8. 2024

čas čtení 5 minut



Německo v rámci dohody propustilo několik cizinců a ruských politických vězňů a osvobodilo nájemného vraha Vadima Krasikova

Mnozí pozorovatelé spojují původní Gerškovičovo zatčení s ruskou politikou, která se rovná braní rukojmích, s cílem zvýšit tlak na západní země, aby propustily ruské špiony, hackery a vrahy

V rámci rozsáhlé výměny, která zahrnovala také propuštění několika dalších cizinců zadržovaných v Rusku a mnoha ruských politických vězňů, byl z ruské vazby propuštěn reportér listu Wall Street Journal Evan Gerškovič.



V rámci výměny, která se uskutečnila ve čtvrtek odpoledne na letišti v Ankaře, se do Ruska vrátilo osm Rusů zadržovaných na Západě. Byl mezi nimi i ruský atentátník Vadim Krasikov, který byl od roku 2019 držen v německém vězení za vraždu čečenského exulanta v Berlíně. V rámci rozsáhlé výměny, která zahrnovala také propuštění několika dalších cizinců zadržovaných v Rusku a mnoha ruských politických vězňů, byl z ruské vazby propuštěn reportér listu Wall Street Journal Evan Gerškovič.V rámci výměny, která se uskutečnila ve čtvrtek odpoledne na letišti v Ankaře, se do Ruska vrátilo osm Rusů zadržovaných na Západě. Byl mezi nimi i ruský atentátník Vadim Krasikov, který byl od roku 2019 držen v německém vězení za vraždu čečenského exulanta v Berlíně.





Kromě toho byli vyměněni hluboce utajení ruští "nelegální" špioni zadržení v Norsku a Slovinsku a Rusové zadržovaní na základě obvinění z trestných činů v amerických věznicích. Do Ruska byli rovněž vráceni dva nezletilí, o nichž se předpokládá, že jsou dětmi špionů vězněných ve Slovinsku.



Na mlhavých videozáznamech bylo vidět ruské vládní letadlo, které před výměnou přistálo na letišti v tureckém hlavním městě. Turecké prezidentství v prohlášení uvedlo, že do Ruska bylo přemístěno 10 vězňů, včetně dvou nezletilých, zatímco 13 vězňů odjelo do Německa a tři do USA.



Mezi těmi, které Rusko propustilo, byli Gerškovič, bývalý americký voják Paul Whelan a ruský opoziční politik Ilja Jašin, uvedlo turecké prezidentství.



O možné výměně se hovořilo již několik měsíců, dlouho se diskutovalo za zavřenými dveřmi za účasti mnoha vlád a na veřejnost proniklo jen málo podrobností. Zúčastněné vlády se až do poslední chvíle snažily utajit místo a podrobnosti čtvrteční výměny v obavách, aby se na poslední chvíli neobjevily nějaké zádrhele.



Gerškovič byl zatčen v březnu 2023 při reportáži ve městě Jekatěrinburg a minulý měsíc byl odsouzen k 16 letům vězení za špionáž. Svou vinu nepřiznal a deník Wall Street Journal i americká vláda obvinění odmítly jako nesmysl.



Mnozí pozorovatelé spojují původní Gerškovičovo zatčení s ruskou politikou, která se rovná braní rukojmích, s cílem zvýšit tlak na západní země, aby propustily ruské špiony, hackery a vrahy.



Putin dával dlouho najevo, že Krasikov je jeho cílem č. 1, který brzdilo snahy USA o propuštění vlastních vězňů, protože Německo se zdráhalo osvobodit vězně, který si odpykává trest za vraždu, aby usnadnilo dohodu s USA. Putin se stal "maniakálním", pokud šlo o získání Krasikova zpět, podle jednoho zdroje obeznámené s jednáním v Kremlu. "Byl to symbol toho, že neopouštíme své lidi," uvedl tento zdroj.



Whelan byl v roce 2020 odsouzen k 16 letům vězení za špionáž. Vždy tvrdil, že je nevinný, a jeho rodina se snažila prosadit, aby byl zařazen do výměny. Na svobodu se dostala také Alsu Kurmaševová, rusko-americká novinářka Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda.



Bylo propuštěno i několik ruských politických vězňů, včetně Jašina, jednoho z nejvýznamnějších ruských opozičních vůdců, který byl odsouzen na osm a půl roku vězení na konci roku 2022 za to, že odsoudil ruský válečný režim na Ukrajině. Vladimir Kara-Murza, který má dvojí rusko-britské občanství. je to dlouholetý opozičník a byl odsouzen na 25 let za za vlastizradu, byl rovněž propuštěn.



Rico Krieger, německý lékař, který byl v Bělorusku odsouzen k trestu smrti po tajném a nejasném soudním procesu na základě obvinění z terorismu, byl také propuštěn. Bělorusko je věrným spojencem Moskvy a urychlilo soudní proces, aby zajistilo další prvek dohody. Podrobnosti o Kriegerově případu se dostaly na veřejnost teprve nedávno, ačkoli byl zatčen již v loňském roce.



Spekulovalo se, že že v únoru byly dohodnuty obrysy dohody o výměně, což by mohlo zahrnovat Gerškoviče a ruského opozičního vůdce Alexeje Navalného, přičemž Krasikov by šel opačným směrem, ale výměna se neuskutečnila po náhlé smrti Navalného ve vězení.



Bidenova administrativa bude mít radost, že se jí konečně podařilo zajistit propuštění Gerškoviče, jehož případ hrozil stát se politickou kauzou. V červnové prezidentské debatě Donald Trump prohlásil, že by novináře okamžitě osvobodil, pokud by vyhrál americké volby. "Budu mít ho ven velmi rychle, jakmile se ujmu úřadu, ještě předtím, než se ujmu úřadu," řekl Trump.

0