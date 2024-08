Americko-izraelský voják zveřejnil videa zachycující detonaci domů a mešity v Gaze

3. 8. 2024

Vojáci IDF sdílejí desítky videí ze svého počínání v Gaze



Americko-izraelský voják nasazený v Gaze u bojové ženijní jednotky izraelských ozbrojených sil zveřejnil na internetu videa, která ukazují nevybíravou palbu na zničenou budovu a detonaci domů a mešity.



Jedno z videí, které tento muž, Bram Settenbrino, zveřejnil a které bylo natočeno z pohledu střelce, ukazuje desítky střel vypálených do trosek budovy. Na jiném videu je vidět něco, co vypadá jako systém řízení palby obrněného vozidla, namírený na mešitu, než je srovnána se zemí. Jiné zachycují detonaci několika domů za jásotu vojáků.

Izraelské obranné síly (IDF) ani Settenbrino pravost videí nepopřeli. Videa se nedávno stala virálními na Twitteru a vyvolala obvinění, že ukazují "válečné zločiny". Settenbrino reagoval, že videa byla "vytržena z kontextu", ale odmítl to upřesnit. "Žádných válečných zločinů jsem se nedopustil," dodal.



Sentebrinův otec zveřejnil prostřednictvím zpravodajského webu Arutz Sheva, který je spojován s osadnickou pravicí, odpověď připisovanou jeho synovi. "Dotyčné video se střelbou ze samopalu bylo potlačovací palbou v oblasti vyklizené civilisty poté, co byl můj tým napaden teroristy Hamásu z této oblasti. Mešita, která byla vyhozena do povětří, sloužila jako skladiště ozbrojených teroristů a zásob zbraní a byla využívána jako základna pro útoky na vojáky IDF."



Izraelští vojáci během desetiměsíční války sdíleli desítky videí, na nichž se vysmívají Palestincům v Gaze a ničí palestinský majetek. Některá z nich byla použita jako důkaz v případu genocidy proti Izraeli u Mezinárodního soudního dvora (ICJ). Izraelské síly od začátku války zabily více než 39 000 Palestinců, vysídlily většinu z 2,3 milionu obyvatel Gazy a zničily více než polovinu staveb v pásmu.



Vzhledem k tomu, že v IDF slouží tisíce Američanů, vyvolává možné pochybení zdokumentované samotnými vojáky nepříjemné otázky pro americké představitele ohledně jejich ochoty vymáhat federální zákony vůči občanům působícím v zámořské válce, kterou vláda USA financuje a podporuje.



Rozsáhlé ničení majetku, pokud "není odůvodněno vojenskou nutností a je prováděno nezákonně a bezohledně", je porušením mezinárodního práva upravujícího konflikt a válečným zločinem podle práva USA.



USA mají povinnost zajistit dodržování Ženevských konvencí, řady mezinárodních smluv upravujících ozbrojené konflikty, uvedl Brian Finucane, bývalý právní poradce amerického ministerstva zahraničí. "Pokud občané USA porušují Ženevské konvence nebo páchají válečné zločiny v Izraeli a Palestině, zahrnuje to povinnosti USA," řekl a dodal, že podle federálního zákona o válečných zločinech mají USA pravomoc stíhat pachatele válečných zločinů, pokud jsou oběť nebo pachatel občany USA nebo pokud se pachatelé jakékoli státní příslušnosti nacházejí na území USA.



IDF neodpověděla na otázky, proč se mešita a domy na Settenbrinových videích staly terčem útoku, ale pravidelně tvrdí, že budovy, které zničila, byly využívány bojovníky Hamásu. Bojové ženijní sbory obvykle umisťují výbušniny do budov, které si určí jako cíle, a odpálí je na dálku, což je kontrolovanější demolice než bombardování ze vzduchu nebo z tanku.



Video zachycující zničení mešity je datováno 10. prosince, tedy přibližně v době, kdy byla Settenbrinova jednotka nasazena na severu pásma. Izraelské síly od 7. října částečně nebo zcela zničily více než 500 mešit v pásmu, uvedli palestinští představitelé v březnu.



Skupiny na ochranu práv vyzvaly Bidenovu administrativu, aby vyšetřila zločiny spáchané v Gaze jako možné porušení amerických zákonů. Před cestou izraelského premiéra Benjamina Netanjahua do USA minulý týden vyzvalo Centrum pro ústavní práva americké ministerstvo spravedlnosti, aby vyšetřilo jeho a další osoby odpovědné za závažné zločiny páchané v Gaze, "včetně potenciálních občanů USA".



Brad Parker, zástupce ředitele CCR pro politiku, uvedl: "Federální trestní zákony zakazují a kriminalizují genocidu, válečné zločiny a mučení a další závažné mezinárodní zločiny.



"Američtí úředníci, vládní zaměstnanci, kteří schvalují nebo umožňují pokračující transfery zbraní do Izraele, a jednotliví občané USA, kteří v současné době slouží v aktivní službě v izraelské armádě, by se rozhodně měli obávat své individuální trestní odpovědnosti."



Od začátku války v Gaze se úsilí USA o potlačení násilí vůči Palestincům soustředilo na Západní břeh Jordánu, kde úředníci sankcionovali hrstku osadníků, zmrazili jejich majetek, který mohou mít v USA, a zablokovali americkým jednotlivcům a institucím možnost s nimi obchodovat. Sankce sice zahrnují také zákaz cestování do USA, ten by se však nevztahoval na Američany. "Americká vláda má však k dispozici i jiné nástroje," řekl Finucane s tím, že občané, kteří se dopustí trestných činů v zahraničí, mohou být stíháni americkými soudy.



V osadách na Západním břehu Jordánu žije odhadem 60 000 amerických občanů. Mnozí z nich jsou hluboce ideologicky založeni, inspirováni extremistickými osobnostmi, jako je Baruch Goldstein, rodák z Brooklynu, který v roce 1994 zmasakroval 29 Palestinců v Hebronu, a rabín Meir Kahane, jehož strana byla v USA i v Izraeli označena za teroristickou skupinu. Ministerstvo spravedlnosti neodpovědělo na otázku, zda zvažuje nějaké kroky proti osadníkům, kteří jsou občany USA.



Podle deníku Washington Post slouží v izraelských ozbrojených silách odhadem 23 380 občanů USA - tento údaj IDF nepotvrdily, ale pravděpodobně zahrnuje jak Američany cestující do Izraele za účelem služby, tak vojáky s dvojím občanstvím.



Mluvčí amerického ministerstva zahraničí na otázky týkající se Settenbrina neodpověděl a otázky týkající se povinností USA v souvislosti s působením jejich občanů v Gaze odkázal na ministerstvo spravedlnosti. "Nadále však zdůrazňujeme, že IDF musí dodržovat mezinárodní humanitární právo," napsal mluvčí. Ministerstvo spravedlnosti na opakované žádosti o komentář nereagovalo.



Mluvčí IDF odmítl Settenbrina konkrétně komentovat s odkazem na ochranu soukromí, ale v prohlášení uvedl, že "IDF události tohoto druhu i zprávy o videích nahraných na sociálních sítích zkoumá a řeší je velením a disciplinárními opatřeními". Mluvčí odmítl sdělit, zda IDF reguluje používání sociálních sítí vojáky, ale uvedl, že případy podezření na trestnou činnost předává k vyšetření vojenské policii.



Mluvčí ministerstva zahraničí nebyl schopen potvrdit počet Američanů sloužících v IDF, protože občané nejsou povinni registrovat svou službu u americké vlády.



"Ničení domů je každodenní činnost



Settenbrinova videa se poprvé objevila v červenci na známém účtu na Twitteru pod jménem Younis Tirawi, který pravidelně zveřejňuje videa zveřejněná vojáky. Izraelští vojáci také sdíleli videa, na nichž si hrají s dětskými hračkami a ženským spodním prádlem, pálí palestinské zásoby potravin a shromažďují civilisty a zavazují jim oči. Další video, které nedávno sdílel Tirawi a které původně zveřejnil člen Settenbrinovy jednotky, ukazuje úmyslné zničení vodního zařízení v Rafáhu.



Jedno video vojáka IDF, které zachycuje obrovský výbuch ve městě Gaza, zatímco voják říká: "Čtvrť Šudža'ija je pryč ... mír Šudža'iji", bylo v lednu promítáno před Mezinárodním soudním dvorem v rámci případu genocidy, který proti Izraeli podala Jihoafrická republika, a během řízení byly citovány i další.



"Mezi vojáky nyní existuje trend natáčet se při páchání zvěrstev na civilistech v Gaze, a to formou 'snuff' videa," uvedl u soudu jihoafrický právník Tembeka Ngcukaitobi. Uvedl příklady, kdy se vojáci nahrávají při ničení domů a prohlašují, že mají v úmyslu "vymazat Gazu" nebo "zničit Chán Júnis", což jsou potenciální důkazy genocidních úmyslů.



Taková videa však jen zřídkakdy vedla k následkům. Mluvčí IDF uvedl, že když vojenské vyšetřování zjistí, že "vyjádření nebo chování vojáků na záběrech je nevhodné [...], je s ním odpovídajícím způsobem naloženo", ale příklady neuvedl.



"Obrovské množství takových videí na internetu ukazuje, že se vedení armády ani nesnaží ukáznit řadové vojáky," řekl Joel Carmel, člen izraelské veteránské skupiny Breaking the Silence.



Dodal: "Důležitější je, že problém se netýká ani tak samotných videí, jako spíše toho, co to vypovídá o způsobu boje v Gaze. Ničení obydlí a modliteben je pro vojáky v Gaze každodenní činností - je to pravý opak 'chirurgických' úderů na pečlivě vybrané cíle, o kterých nám IDF vyprávějí."



Zda by USA někdy stíhaly americké občany bojující za Izrael, je stejně tak politická jako právní otázka.





"Americká vláda by mohla tyto občany USA stíhat, pokud by se podíleli na válečných zločinech," řekla Guardianu Oona Hathawayová, ředitelka Centra pro globální právní výzvy na právnické fakultě Yaleovy univerzity. "Z politického hlediska je to však nepravděpodobné, a to ze všech zřejmých důvodů."







