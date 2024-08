Globální ultrapravice Elona Muska útočí na Velkou Británii

6. 8. 2024

čas čtení 8 minut



Omlouvám se, že používám zjednodušující jazyk. Ale někdy se tomu nelze vyhnout. Elon Musk je nepřítelem mé země. Nenávidí to nejlepší z ní: naši liberální demokracii. A obdivuje to nejhorší: rasové štváče a štěkající šílené konspirační teoretiky, píše britský komentátor Nick Cohen.



Stejně jako zbytek trumpovské krajní pravice, kterou pomáhá vést a financovat, předpovídá Musk občanskou válku, protože zločinci útočí na knihovny, mešity a policejní stanice a hrozí zapálením hotelů, v nichž jsou ubytováni žadatelé o azyl.



Toto hrdlořezství je postaveno na lži: na variantě krvavé pomluvy, která byla po staletí nasazována proti židům. Uživatelé X (dříve Twitter) tvrdili, že útočník, který v Southportu zabil tři děti a mnoho dalších zranil, byl "Ali Al-Shakati", muslimský "žadatel o azyl, který loni připlul do Spojeného království na lodi".

Omlouvám se, že používám zjednodušující jazyk. Ale někdy se tomu nelze vyhnout. Elon Musk je nepřítelem mé země. Nenávidí to nejlepší z ní: naši liberální demokracii. A obdivuje to nejhorší: rasové štváče a štěkající šílené konspirační teoretiky,Stejně jako zbytek trumpovské krajní pravice, kterou pomáhá vést a financovat, předpovídá Musk občanskou válku, protože zločinci útočí na knihovny, mešity a policejní stanice a hrozí zapálením hotelů, v nichž jsou ubytováni žadatelé o azyl.Toto hrdlořezství je postaveno na lži: na variantě krvavé pomluvy, která byla po staletí nasazována proti židům. Uživatelé X (dříve Twitter) tvrdili, že útočník, který v Southportu zabil tři děti a mnoho dalších zranil, byl "Ali Al-Shakati", muslimský "žadatel o azyl, který loni připlul do Spojeného království na lodi".



Údajný vrah nic takového nebyl. Falešná zpráva šířená X však odstartovala násilí proti mešitám a muslimům. X samozřejmě vlastní Musk, který za ten web zaplatil 44 miliard dolarů - mnohem, mnohem víc, než kolik stál -, aby mohl mít pro svou posedlost klikou celosvětové publikum čítající 335 milionů lidí.



Nepodceňujte ho. Stará média 20. století nikdy nedala Rupertu Murdochovi a dalším pravicovým tiskovým baronům srovnatelný dosah.



Nepodceňujte ani hrozby, které se sbíhají k Velké Británii. Na jedné straně tu máme Muskovu ochotu podporovat krajně pravicové aktivisty uvnitř země. Na druhé straně tu máme využívání sociálních sítí k organizování násilí a šíření propagandy.



V této fázi stojí za to udělat krok zpět a na chvíli se zamyslet nad Muskovou naprostou podivností.



Je to nejbohatší člověk na světě s majetkem přibližně 227 miliard dolarů. Narodil se v Jihoafrické republice, žil v Kanadě a nyní pomáhá z USA řídit nejen Twitter, ale i Teslu a SpaceX. Se Spojeným královstvím nikdy neměl nic společného: nemá k němu žádný vztah ani s ním neobchoduje.



A přesto si z nás udělal svůj byznys, protože globální krajní pravice obývá úzký malý svět, v němž se zasvěcení vyhledávají navzájem.



Musk má obsedantní znalosti o mužích z extrémních vrstev britského života. Ví o nich víc a záleží mu na nich víc než drtivé většině lidí v této zemi.



Vezměme si třeba Tommyho Robinsona. Byl vůdcem Anglické obranné ligy (English Defence League), což je spolek idiotů. Je dnes už v podstatě nefunkční, protože dnešní krajně pravicoví aktivisté jsou jako islamisté: radikalizují se spíše online, než aby přijímali rozkazy od hierarchických organizací.



Když ve Velké Británii začaly nepokoje, rozšířila se fáma, že policisté Robinsona zatkli. Byla to další lež. Robinson byl mimo zemi. Stejně jako generál z první světové války seděl na zámku daleko od frontové linie, Robinson byl v luxusním hotelu v Ayia Napa na Kypru. Povzbuzoval řadové členy odsuzováním policie, zatímco on sám zůstal v bezpečí, v pohodlí a mimo nebezpečí.



Přesto byl Musk natolik znepokojen, že přestal dělat to, co dělal, a zkontroloval, zda Robinson nebyl zatčen jako potenciální podezřelý z terorismu.



Musk je možná nejbohatší člověk na světě. Může řídit Teslu a Space X. A přesto má tento nesmírně mocný a bohatý muž stále čas starat se o laciného malého rváče s odsouzením za obtěžování novinářů a pohrdání soudem.



Bohatým lidem projevujeme neoprávněnou úctu - nebo mnozí z nás ano. Myslíme si, že jistě nemohou být tak zlomyslní a hloupí, když jejich příjmy poskytují tolik příležitostí k odhalení pravdy. V případě Muska je pravda taková, že můžete být velmi bohatí a velmi hloupí. Můžete řídit inovativní společnosti a zároveň šířit zlovolné konspirační teorie.



Vždy existovalo spojenectví mezi snoby a lůzou, plutokracií a mafiokracií. To, co spojuje dnešní superbohaté s lůzou v ulicích, je konspirační teorie moderní krajní pravice: že pokrokáři podporují imigranty, aby ovládli Západ.



Podle tohoto názoru je Tommy Robinson vůdcem bílého odporu ve Spojeném království. A pokud to zní jako šílenství, budiž...



Musk vrátil Robinsona na Twitter. Podpořil nesmysl nedovzdělaného křiklouna Laurence Foxe, že muslimové ovládají většinu britských měst. Dnes ráno předpovídal, že Spojené království směřuje k rasové válce.



Robinson a Fox jsou okrajové postavy britského veřejného života - i když podle mého názoru zdaleka ne dost okrajové. Přesto jsou v představách některých nejmocnějších mužů na světě velmi důležití, protože potvrzují jejich předsudky.



Z toho vyplývají dva problémy, o kterých jsme sotva začali přemýšlet.



Prvním je, že globální krajní pravice se nyní zaměří na naši novou labouristickou vládu. Ve skutečnosti to již dělá.



J. D. Vance onehdy žertoval, že by rád věděl, která bude první "skutečně islamistická země, která získá jadernou zbraň". Ptal se, zda to bude Írán. A "pak jsme se tak nějak nakonec rozhodli, že to možná bude vlastně Velká Británie, protože se vlády právě ujali labouristé".



Corbynovská krajní levice ve Spojeném království Starmerovu vládu nenávidí. Skuteční islamističtí kandidáti kandidovali proti labouristům v posledních volbách kvůli jejich měkkému postoji vůči Izraeli po 7. říjnu. Na faktech nezáleželo. Nikdy na nich nezáleží.



Krajní pravice nenávidí labouristy, protože jsou tak trochu, mrkněte a možná to přehlédnete, nalevo od středu a protože se snaží svým způsobem bojovat proti rasismu. Proto musí být zatracena.



Vance by mohl být příštím viceprezidentem Spojených států. Vzhledem k tomu, že Trump je starý tlustý muž, který nevypadá, že by nás ještě dlouho těšil svou přítomností, může se stát i prezidentem.



Zacházení se Sadiqem Khanem, mírně řečeno starostou Londýna, dává tušit, co přijde.



V roce 2010 se na něj zaměřili krajně pravicoví teroristé a politici, protože byl muslim. Pokud vám připadá zvláštní, že Muskova posedlost je tak fanatická, že si dává práci se sledováním kariéry Laurence Foxe a Tommyho Robinsona, vzpomeňte si, že Trump na Khana zaútočil spojenectvím s obskurní britskou krajně pravicovou Katie Hopkinsovou ještě v době, kdy byl prezidentem Spojených států.



Nedokázali jsme ustoupit a zeptat se, co se to sakra děje. Tak jsme si zvykli žít s extremisty, že jsme zapomněli zaregistrovat, jak jsou vyšinutí.



Nejbohatší muž světa a Tommy Robinson. Prezident Spojených států a Katie Hopkinsová. Jak snadno jsme si zvykli na to, co by kdysi bylo nemyslitelné.



Druhý problém, kterému je stále těžší se vyhnout, je, co společnost udělá s firmami provozujícími sociální sítě, které vlastní její nepřátelé.



Musk ovládá Twitter. TikTok se v konečném důsledku zodpovídá čínské komunistické straně. Když šíří falešné zprávy, které vyvolávají rasové nepokoje, jsou jen nevinnými zprostředkovateli cizích názorů, nebo by měly být pohnány k odpovědnosti?



Jsem do značné míry absolutista svobody projevu. Ale stejně jako každý liberál od Johna Stuarta Milla[i] i já dělám čáru za podněcováním k násilí. Je to to, co Muskova platforma dělá? Pokud ano, udělá stejnou čáru i nová britská vláda? Nebo bude přemožena?



[i] Mill se zabýval obchodníky s obilím, kteří byli ve 40. letech 19. století nenáviděni za to, že nechávají chudé hladovět. Řekl, že napsat do novin článek s názorem, že obchodníci s kukuřicí nechávají chudé hladovět, je jedna věc. To je chráněná svoboda projevu. Něco jiného však je vykřikovat stejný názor před rozzuřeným davem, který se shromáždil u obchodníkova podniku nebo domu: "i názory ztrácejí svou imunitu, pokud okolnosti, za nichž jsou vyjádřeny, jsou takové, že jejich vyjádření představuje pozitivní podnět k nějakému zlomyslnému činu."

0